Mengapa ADA dan Mutuum Finance Adalah Kripto Teratas untuk Dibeli Saat Arus Masuk Uang Cardano Mencapai Tertinggi dalam 3 Bulan

Arus masuk investor ke Cardano telah melonjak ke puncak tiga bulan, meskipun harga ADA bertahan di sekitar $0,60 di tengah pola konsolidasi. Lonjakan modal ini, yang dilacak oleh indikator Chaikin Money Flow pada level tertingginya sejak Juli, telah menandakan fase akumulasi yang secara historis memicu pemulihan.

Whale baru-baru ini melepaskan 180 juta token senilai lebih dari $120 juta, namun pembeli ritel memanfaatkan penurunan selama slide mingguan 25%. Dinamika seperti ini memposisikan ADA sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, tetapi peluang altcoin baru seperti Mutuum Finance (MUTM) memperkuat momentum tersebut.

Saat kripto untuk dibeli sekarang memanas, pilihan-pilihan ini menonjol karena potensi kenaikannya di pasar yang sedang pulih. Sementara itu, formasi segitiga simetris pada grafik ADA yang mendekati puncaknya mengisyaratkan terobosan menuju $1 atau lebih, menarik perhatian pada kripto teratas untuk dibeli di tengah kebangkitan kripto DeFi.

Momentum Arus Masuk Cardano Tumbuh Dengan Tenang

Cardano telah menarik modal yang stabil meskipun ada tekanan bearish, dengan arus masuk yang meningkat tajam selama minggu lalu. Investor ritel berdatangan saat harga turun, mengimbangi penjualan whale yang membuang kepemilikan signifikan. Arus ini, yang mencapai puncak pada level yang tidak terlihat dalam tiga bulan, sering mendahului reli dalam data historis.

ADA diperdagangkan sekitar $0,60, menguji dukungan di $0,33 sementara resistensi mengintai lebih tinggi. Teknikal menunjukkan segitiga simetris yang mengencang, di mana terobosan bisa mendorong keuntungan 1500% ke $10 jika momentum bertahan.

Namun, RSI di 41,64 mencerminkan sentimen netral, dan persilangan MACD memperingatkan memudarnya bulls. Oleh karena itu, setup ini menggarisbawahi ADA sebagai altcoin yang diperhitungkan untuk dipertahankan, meskipun ikatan pasar yang lebih luas membatasi lonjakan eksplosif. Ini mempertajam fokus pada permainan kripto DeFi yang sedang berkembang yang memanfaatkan arus masuk seperti itu untuk hasil yang diperkuat.

Presale Mutuum Finance Dipercepat Di Tengah Permintaan

Mutuum Finance telah membuka fase 6 dari presale-nya, menarik investor dengan token yang dihargai $0,035 per token. Tahap ini sekarang 70% terisi dan terjual dengan cepat karena pemegang mencapai 17.320 sejak awal.

Proyek ini mengumpulkan total $17.650.000. Pembeli fase 1 awal melihat keuntungan 250% dari awal $0,01. Selain itu, peserta saat ini mengincar ROI 371% pasca-peluncuran di $0,06. Fase 6 akan segera berakhir, mengakhiri kesempatan untuk mendapatkan token serendah ini; fase 7 menaikkan harga 14,3% menjadi $0,04.

Dengan demikian, urgensi meningkat bagi mereka yang mencari kripto teratas untuk dibeli di ruang kripto DeFi.

Pengembangan Protokol Mendorong Utilitas ke Depan

Mutuum Finance mengumumkan peluncuran protokol peminjaman dan peminjamannya. Mereka menargetkan V1 di Sepolia Testnet pada Q4 2025. Pemberi pinjaman menyetor aset dan menerima mtToken yang bertambah, dapat ditebus kapan saja dengan bunga.

Peminjam mengover-kolateralisasi posisi, membayar kembali untuk mengklaim kepemilikan secara instan melalui kontrak pintar. Model gabungan P2C ini menawarkan akses instan, sementara P2P menangani persyaratan khusus untuk kebutuhan niche. Mekanisme seperti itu memposisikan Mutuum Finance sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang, mengungguli altcoin yang stagnan dengan mengikat utilitas ke arus masuk nyata seperti lonjakan Cardano.

Tim juga mengungkapkan dashboard yang melacak 50 pemegang teratas, menampilkan papan peringkat 24 jam yang diatur ulang pada 00:00 UTC setiap hari. Pengguna peringkat teratas mengklaim bonus $500 MUTM, dengan syarat satu transaksi dalam jendela waktu tersebut. Pembelian 24 jam teratas termasuk $519,15, $515,00, $424,76, dan $308,00, menyoroti keterlibatan aktif.

Insentif Meningkatkan Keterlibatan Komunitas

Mutuum Finance memulai hadiah terbesarnya, mendistribusikan $100.000 dalam MUTM kepada 10 pemenang masing-masing $10.000. Peserta mengirimkan alamat dompet, menyelesaikan misi, dan berinvestasi minimal $50 dalam presale untuk memenuhi syarat. Acara ini merayakan kemajuan presale, menumbuhkan loyalitas di antara pendukung awal.

Suku bunga pinjaman disesuaikan melalui pemanfaatan, menjaga likuiditas seimbang: rendah ketika berlimpah, lebih tinggi selama kelangkaan untuk mendorong pembayaran kembali dan setoran. Tarif stabil mengunci prediktabilitas bagi peminjam, dimulai di atas variabel tetapi menyeimbangkan kembali jika pasar bergeser lebih dari 10%.

Over-kolateralisasi melindungi pinjaman, dengan bonus likuidasi mendorong penyelesaian cepat. Batas deposit dan pinjaman membatasi eksposur, sementara rasio LTV membatasi pinjaman pada 75% untuk stablecoin seperti USDT. Lapisan-lapisan ini memastikan solvabilitas, menjadikan Mutuum sebagai kripto DeFi yang menonjol di antara rekan-rekan yang volatil.

Oleh karena itu, saat arus masuk Cardano menyalakan minat altcoin yang lebih luas, roadmap Mutuum memberikan keunggulan nyata.

Memanfaatkan Gelombang Arus Masuk untuk Keuntungan

Arus masuk tinggi tiga bulan Cardano telah menyoroti pilihan tangguh seperti ADA, namun Mutuum Finance muncul sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi pencari yield. Investor telah berdatangan, mengejar potensi pasca-peluncuran 371% sementara fase-fase cepat ditutup.

Perpaduan momentum dan utilitas ini merangkum mengapa kripto teratas untuk dibeli ini memimpin paket. Amankan posisi di ADA untuk stabilitas, tetapi prioritaskan Mutuum Finance sebelum fase 6 menghilang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

The post Why ADA and Mutuum Finance Are The Top Cryptos To Buy As Cardano Money Inflows Hit 3-Month High appeared first on Blockonomi.