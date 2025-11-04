Mengapa Crypto Turun Hari Ini? – 4 November 2025

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
Pasar cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan kapitalisasi pasar total turun 3,9% menjadi $3,54 triliun, menurut data dari CoinMarketCap. Namun, volume perdagangan 24 jam naik menjadi $223 miliar, menunjukkan sedikit peningkatan aktivitas meskipun terjadi penurunan di seluruh pasar. TLDR: Kapitalisasi pasar crypto global turun 3,9% menjadi $3,54T; 9 dari 10 koin teratas mengalami penurunan; BTC -2,8% menjadi $104.577, ETH -6,4% menjadi $3.493; Indeks Fear & Greed anjlok ke 27 (Fear) dari 36 kemarin; ETF BTC mengalami arus keluar $186,5M; ETF ETH mencatat arus keluar $135,76M; ETF SOL melawan tren dengan arus masuk $70,05M; Strategy mengumumkan penawaran saham preferen berdenominasi Euro untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih banyak; FTX menarik rencananya untuk membatasi pembayaran kembali di 49 yurisdiksi setelah mendapat kecaman dari kreditor. Pemenang & Pecundang Crypto Pada saat penulisan, 9 dari 10 cryptocurrency teratas berada dalam zona merah selama 24 jam terakhir. Bitcoin (BTC) turun 2,8% menjadi $104.577, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,08 triliun. Ethereum (ETH) turun 6,4% menjadi $3.493, sementara BNB (BNB) kehilangan 8,3%, kini diperdagangkan pada $946. XRP (XRP) turun 6,7% menjadi $2,25, dan Solana (SOL) mengalami salah satu penurunan terparah di antara mata uang utama, turun 11,0% menjadi $157. Dogecoin (DOGE) turun 6,6% menjadi $0,1625, sementara Cardano (ADA) memperpanjang kerugian menjadi $0,5349, turun 7,4% dalam 24 jam terakhir. Meskipun terjadi penurunan, beberapa altcoin menonjol dengan keuntungan luar biasa. Jelly-My-Jelly (JMJ) melonjak 183,3%, diikuti oleh Decred (DCR) dengan lonjakan 150%, dan Zcash (ZEC) naik 19,4%. Sementara itu, token yang sedang tren termasuk Dash, Decred, dan Zcash, mencerminkan minat baru pada cryptocurrency berbasis privasi dan masternode di tengah volatilitas yang meningkat. Sementara itu, perusahaan yang berfokus pada Bitcoin milik Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan instrumen kredit berdenominasi Euro dengan ticker STRE, menandai penerbitan pertamanya yang ditujukan untuk investor institusional Eropa dan global. Perusahaan tersebut bermaksud menawarkan 3,5 juta saham dari 10% Series A Perpetual Preferred Stock, dengan hasil yang dialokasikan untuk penggunaan perusahaan secara umum dan akuisisi Bitcoin tambahan. Pengumuman ini bertepatan dengan pembelian Bitcoin terbaru Strategy sebanyak 397 BTC senilai $45,6 juta yang dilakukan antara 27 Oktober dan 2 November. Bitcoin Turun Di Bawah $107K karena Arus Keluar ETF dan Tekanan Jual dari Whale Bitcoin turun 2% pada perdagangan awal Asia, meluncur di bawah $107.000 di tengah arus keluar ETF yang berkelanjutan dan pengambilan keuntungan oleh pemegang besar. Pergerakan ini memperpanjang nada hati-hati pasar dari pencucian $19 miliar akhir Oktober, dengan para pedagang melihat penarikan sebagai konsolidasi setelah periode yang bergejolak. Data on-chain menunjukkan akumulasi institusional telah melambat, dengan arus masuk jatuh di bawah penerbitan Bitcoin baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, menurut pendiri Capriole Investments Charles Edwards. Pergeseran ini mencerminkan nada risk-off yang lebih luas saat ekuitas maju, dipimpin oleh keuntungan teknologi dan kesepakatan Amazon-OpenAI, sementara dolar menguat karena ekspektasi yang berkurang untuk pemotongan suku bunga AS yang cepat. Analis mengatakan koreksi Oktober telah menghilangkan leverage berlebihan, meninggalkan pasar dalam fase pembangunan kembali. CEO SynFutures Rachel Lin mencatat bahwa pemegang jangka panjang tetap stabil dan arus keluar dari bursa tetap berlanjut, yang biasanya merupakan tanda positif. Untuk saat ini, pasar diperkirakan akan diperdagangkan secara sideways saat trader mengawasi arus ETF dan sinyal Fed, dengan angka inflasi yang lebih rendah berpotensi menghidupkan kembali momentum pembelian nanti bulan ini. Level & Peristiwa yang Perlu Diawasi Selanjutnya Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $104.370, turun 2,04% pada hari ini. Aset tersebut telah memperpanjang penarikannya setelah kehilangan dukungan di dekat level $107.000, dengan sentimen intraday berubah defensif. BTC saat ini berfluktuasi antara $104.000 dan $106.000, rentang yang menunjukkan konsolidasi setelah tekanan jual baru-baru ini. Pergerakan yang menentukan di atas $106.500 bisa membuka jalan untuk rebound menuju $109.000 dan $112.000, di mana resistensi sebelumnya telah membatasi keuntungan. Di sisi bawah, penembusan di bawah $103.500 bisa mengekspos pasar ke kerugian yang lebih dalam, dengan dukungan penting berikutnya terlihat sekitar $101.000–$100.000, zona psikologis kunci yang diawasi oleh trader. Sementara itu, Ethereum diperdagangkan pada $3.477, turun 3,48% selama 24 jam terakhir. Koin tersebut melemah setelah berulang kali gagal bertahan di atas $3.700, menunjukkan penjual tetap mengendalikan. Jika ETH merebut kembali $3.550, mungkin akan mencoba rebound menuju $3.750–$3.900. Namun, penurunan di bawah $3.450 bisa membuka pintu untuk koreksi yang lebih tajam menuju $3.300–$3.250, di mana dukungan pembelian yang lebih kuat sebelumnya muncul. Sementara itu, sentimen pasar telah berubah menjadi sangat bearish, dengan Indeks Fear and Greed Crypto turun ke 27, menandakan "Fear." Indeks tersebut berada di 36 kemarin, 42 minggu lalu, dan 59 sebulan yang lalu, mencerminkan erosi konsisten dalam kepercayaan investor saat harga crypto terus turun. Penurunan tajam ini menggarisbawahi kehati-hatian pasar yang meningkat, dengan trader mengurangi eksposur di tengah aksi harga yang bergejolak dan nafsu risiko yang memudar. ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar $186,5 juta pada 3 November, menandakan tekanan jual yang diperbarui di seluruh produk institusional, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $61,0 miliar, dengan aset bersih gabungan senilai $143,5 miliar, menyumbang 6,75% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Total volume perdagangan untuk hari itu mencapai $4,69 miliar, mencerminkan aktivitas yang berkelanjutan meskipun terjadi penurunan pasar yang lebih luas. Di antara penerbit individu, IBIT dari BlackRock memimpin arus keluar dengan $186,5 juta, sementara FBTC dari Fidelity, GBTC dari Grayscale, dan ARKB dari Ark & 21Shares tidak mencatat arus masuk baru. Meskipun terjadi penarikan, dana BlackRock tetap dominan dengan total aset $85,3 miliar, diikuti oleh Fidelity dengan $21,8 miliar dan Grayscale dengan $18,2 miliar. ETF Ethereum spot juga melihat arus keluar $135,76 juta pada 3 November. Di antara sembilan ETF yang terdaftar, ETHA dari BlackRock mencatat arus keluar terbesar sebesar $81,7 juta, diikuti oleh FETH dari Fidelity dengan $25,1 juta, dan ETHE dari Grayscale dengan $15 juta. Penerbit lain, termasuk Bitwise, VanEck, dan 21Shares, juga melaporkan penebusan yang lebih kecil karena sentimen institusional mendingin seiring dengan penarikan pasar Ethereum. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $14,23 miliar, sementara total aset bersih turun menjadi $24,02 miliar, mewakili 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Volume perdagangan harian di semua dana mencapai $2,51 miliar, mencerminkan perputaran tinggi di tengah harga yang menurun. Sebaliknya, ETF Solana spot melihat arus masuk bersih $70,05 juta pada 3 November, menandai hari keempat berturut-turut dengan arus positif, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $269,26 juta, dengan total aset bersih mencapai $513,35 juta, mewakili 0,57% dari kapitalisasi pasar Solana. Total nilai perdagangan untuk hari itu berjumlah $67,59 juta. Di antara dua ETF yang terdaftar, BSOL dari Bitwise mendominasi dengan arus masuk $65,16 juta, sementara GSOL dari Grayscale menambahkan $4,9 juta. Sementara itu, FTX telah mengabaikan proposal kontroversialnya untuk membatasi pembayaran kembali di puluhan negara setelah oposisi tajam dari kreditor, terutama mereka yang berada di ChinaPasar cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan kapitalisasi pasar total turun 3,9% menjadi $3,54 triliun, menurut data dari CoinMarketCap. Namun, volume perdagangan 24 jam naik menjadi $223 miliar, menunjukkan sedikit peningkatan aktivitas meskipun terjadi penurunan di seluruh pasar. TLDR: Kapitalisasi pasar crypto global turun 3,9% menjadi $3,54T; 9 dari 10 koin teratas mengalami penurunan; BTC -2,8% menjadi $104.577, ETH -6,4% menjadi $3.493; Indeks Fear & Greed anjlok ke 27 (Fear) dari 36 kemarin; ETF BTC mengalami arus keluar $186,5M; ETF ETH mencatat arus keluar $135,76M; ETF SOL melawan tren dengan arus masuk $70,05M; Strategy mengumumkan penawaran saham preferen berdenominasi Euro untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih banyak; FTX menarik rencananya untuk membatasi pembayaran kembali di 49 yurisdiksi setelah mendapat kecaman dari kreditor. Pemenang & Pecundang Crypto Pada saat penulisan, 9 dari 10 cryptocurrency teratas berada dalam zona merah selama 24 jam terakhir. Bitcoin (BTC) turun 2,8% menjadi $104.577, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,08 triliun. Ethereum (ETH) turun 6,4% menjadi $3.493, sementara BNB (BNB) kehilangan 8,3%, kini diperdagangkan pada $946. XRP (XRP) turun 6,7% menjadi $2,25, dan Solana (SOL) mengalami salah satu penurunan terparah di antara mata uang utama, turun 11,0% menjadi $157. Dogecoin (DOGE) turun 6,6% menjadi $0,1625, sementara Cardano (ADA) memperpanjang kerugian menjadi $0,5349, turun 7,4% dalam 24 jam terakhir. Meskipun terjadi penurunan, beberapa altcoin menonjol dengan keuntungan luar biasa. Jelly-My-Jelly (JMJ) melonjak 183,3%, diikuti oleh Decred (DCR) dengan lonjakan 150%, dan Zcash (ZEC) naik 19,4%. Sementara itu, token yang sedang tren termasuk Dash, Decred, dan Zcash, mencerminkan minat baru pada cryptocurrency berbasis privasi dan masternode di tengah volatilitas yang meningkat. Sementara itu, perusahaan yang berfokus pada Bitcoin milik Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan instrumen kredit berdenominasi Euro dengan ticker STRE, menandai penerbitan pertamanya yang ditujukan untuk investor institusional Eropa dan global. Perusahaan tersebut bermaksud menawarkan 3,5 juta saham dari 10% Series A Perpetual Preferred Stock, dengan hasil yang dialokasikan untuk penggunaan perusahaan secara umum dan akuisisi Bitcoin tambahan. Pengumuman ini bertepatan dengan pembelian Bitcoin terbaru Strategy sebanyak 397 BTC senilai $45,6 juta yang dilakukan antara 27 Oktober dan 2 November. Bitcoin Turun Di Bawah $107K karena Arus Keluar ETF dan Tekanan Jual dari Whale Bitcoin turun 2% pada perdagangan awal Asia, meluncur di bawah $107.000 di tengah arus keluar ETF yang berkelanjutan dan pengambilan keuntungan oleh pemegang besar. Pergerakan ini memperpanjang nada hati-hati pasar dari pencucian $19 miliar akhir Oktober, dengan para pedagang melihat penarikan sebagai konsolidasi setelah periode yang bergejolak. Data on-chain menunjukkan akumulasi institusional telah melambat, dengan arus masuk jatuh di bawah penerbitan Bitcoin baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, menurut pendiri Capriole Investments Charles Edwards. Pergeseran ini mencerminkan nada risk-off yang lebih luas saat ekuitas maju, dipimpin oleh keuntungan teknologi dan kesepakatan Amazon-OpenAI, sementara dolar menguat karena ekspektasi yang berkurang untuk pemotongan suku bunga AS yang cepat. Analis mengatakan koreksi Oktober telah menghilangkan leverage berlebihan, meninggalkan pasar dalam fase pembangunan kembali. CEO SynFutures Rachel Lin mencatat bahwa pemegang jangka panjang tetap stabil dan arus keluar dari bursa tetap berlanjut, yang biasanya merupakan tanda positif. Untuk saat ini, pasar diperkirakan akan diperdagangkan secara sideways saat trader mengawasi arus ETF dan sinyal Fed, dengan angka inflasi yang lebih rendah berpotensi menghidupkan kembali momentum pembelian nanti bulan ini. Level & Peristiwa yang Perlu Diawasi Selanjutnya Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $104.370, turun 2,04% pada hari ini. Aset tersebut telah memperpanjang penarikannya setelah kehilangan dukungan di dekat level $107.000, dengan sentimen intraday berubah defensif. BTC saat ini berfluktuasi antara $104.000 dan $106.000, rentang yang menunjukkan konsolidasi setelah tekanan jual baru-baru ini. Pergerakan yang menentukan di atas $106.500 bisa membuka jalan untuk rebound menuju $109.000 dan $112.000, di mana resistensi sebelumnya telah membatasi keuntungan. Di sisi bawah, penembusan di bawah $103.500 bisa mengekspos pasar ke kerugian yang lebih dalam, dengan dukungan penting berikutnya terlihat sekitar $101.000–$100.000, zona psikologis kunci yang diawasi oleh trader. Sementara itu, Ethereum diperdagangkan pada $3.477, turun 3,48% selama 24 jam terakhir. Koin tersebut melemah setelah berulang kali gagal bertahan di atas $3.700, menunjukkan penjual tetap mengendalikan. Jika ETH merebut kembali $3.550, mungkin akan mencoba rebound menuju $3.750–$3.900. Namun, penurunan di bawah $3.450 bisa membuka pintu untuk koreksi yang lebih tajam menuju $3.300–$3.250, di mana dukungan pembelian yang lebih kuat sebelumnya muncul. Sementara itu, sentimen pasar telah berubah menjadi sangat bearish, dengan Indeks Fear and Greed Crypto turun ke 27, menandakan "Fear." Indeks tersebut berada di 36 kemarin, 42 minggu lalu, dan 59 sebulan yang lalu, mencerminkan erosi konsisten dalam kepercayaan investor saat harga crypto terus turun. Penurunan tajam ini menggarisbawahi kehati-hatian pasar yang meningkat, dengan trader mengurangi eksposur di tengah aksi harga yang bergejolak dan nafsu risiko yang memudar. ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar $186,5 juta pada 3 November, menandakan tekanan jual yang diperbarui di seluruh produk institusional, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $61,0 miliar, dengan aset bersih gabungan senilai $143,5 miliar, menyumbang 6,75% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Total volume perdagangan untuk hari itu mencapai $4,69 miliar, mencerminkan aktivitas yang berkelanjutan meskipun terjadi penurunan pasar yang lebih luas. Di antara penerbit individu, IBIT dari BlackRock memimpin arus keluar dengan $186,5 juta, sementara FBTC dari Fidelity, GBTC dari Grayscale, dan ARKB dari Ark & 21Shares tidak mencatat arus masuk baru. Meskipun terjadi penarikan, dana BlackRock tetap dominan dengan total aset $85,3 miliar, diikuti oleh Fidelity dengan $21,8 miliar dan Grayscale dengan $18,2 miliar. ETF Ethereum spot juga melihat arus keluar $135,76 juta pada 3 November. Di antara sembilan ETF yang terdaftar, ETHA dari BlackRock mencatat arus keluar terbesar sebesar $81,7 juta, diikuti oleh FETH dari Fidelity dengan $25,1 juta, dan ETHE dari Grayscale dengan $15 juta. Penerbit lain, termasuk Bitwise, VanEck, dan 21Shares, juga melaporkan penebusan yang lebih kecil karena sentimen institusional mendingin seiring dengan penarikan pasar Ethereum. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $14,23 miliar, sementara total aset bersih turun menjadi $24,02 miliar, mewakili 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Volume perdagangan harian di semua dana mencapai $2,51 miliar, mencerminkan perputaran tinggi di tengah harga yang menurun. Sebaliknya, ETF Solana spot melihat arus masuk bersih $70,05 juta pada 3 November, menandai hari keempat berturut-turut dengan arus positif, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $269,26 juta, dengan total aset bersih mencapai $513,35 juta, mewakili 0,57% dari kapitalisasi pasar Solana. Total nilai perdagangan untuk hari itu berjumlah $67,59 juta. Di antara dua ETF yang terdaftar, BSOL dari Bitwise mendominasi dengan arus masuk $65,16 juta, sementara GSOL dari Grayscale menambahkan $4,9 juta. Sementara itu, FTX telah mengabaikan proposal kontroversialnya untuk membatasi pembayaran kembali di puluhan negara setelah oposisi tajam dari kreditor, terutama mereka yang berada di China

Mengapa Crypto Turun Hari Ini? – 4 November 2025

Oleh: CryptoNews
2025/11/04 17:32
WHY
WHY$0.00000002379--%
4
4$0.06243+1.33%

Pasar cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan kapitalisasi pasar total turun 3,9% menjadi $3,54 triliun, menurut data dari CoinMarketCap. Namun, volume perdagangan 24 jam naik menjadi $223 miliar, menunjukkan sedikit peningkatan aktivitas meskipun terjadi penurunan di seluruh pasar.

TLDR:

  • Kapitalisasi pasar crypto global turun 3,9% menjadi $3,54T;
  • 9 dari 10 koin teratas mengalami penurunan;
  • BTC -2,8% menjadi $104.577, ETH -6,4% menjadi $3.493;
  • Indeks Fear & Greed anjlok ke 27 (Fear) dari 36 kemarin;
  • ETF BTC mengalami arus keluar $186,5M;
  • ETF ETH mencatat arus keluar $135,76M;
  • ETF SOL melawan tren dengan arus masuk $70,05M;
  • Strategy mengumumkan penawaran saham preferen berdenominasi Euro untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih banyak;
  • FTX menarik rencananya untuk membatasi pembayaran kembali di 49 yurisdiksi setelah mendapat kecaman dari kreditor.

Pemenang & Pecundang Crypto

Pada saat penulisan, 9 dari 10 cryptocurrency teratas berada dalam zona merah selama 24 jam terakhir.

Bitcoin (BTC) turun 2,8% menjadi $104.577, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,08 triliun.

Ethereum (ETH) turun 6,4% menjadi $3.493, sementara BNB (BNB) kehilangan 8,3%, kini diperdagangkan pada $946.

XRP (XRP) turun 6,7% menjadi $2,25, dan Solana (SOL) mengalami salah satu penurunan terbesar di antara mata uang utama, turun 11,0% menjadi $157.

Dogecoin (DOGE) merosot 6,6% menjadi $0,1625, sementara Cardano (ADA) memperpanjang kerugian menjadi $0,5349, turun 7,4% dalam 24 jam terakhir.

Meskipun terjadi penurunan, beberapa altcoin menonjol dengan kenaikan yang luar biasa.

Jelly-My-Jelly (JMJ) melonjak 183,3%, diikuti oleh Decred (DCR) dengan lonjakan 150%, dan Zcash (ZEC) naik 19,4%.

Sementara itu, token yang sedang tren termasuk Dash, Decred, dan Zcash, mencerminkan minat baru pada cryptocurrency berbasis privasi dan masternode di tengah volatilitas yang meningkat.

Sementara itu, perusahaan yang berfokus pada Bitcoin milik Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan instrumen kredit berdenominasi Euro dengan ticker STRE, menandai penerbitan pertamanya yang ditujukan untuk investor institusional Eropa dan global.

Perusahaan tersebut bermaksud menawarkan 3,5 juta saham dari 10% Series A Perpetual Preferred Stock, dengan hasil yang dialokasikan untuk penggunaan korporasi umum dan akuisisi Bitcoin tambahan.

Pengumuman ini bertepatan dengan pembelian Bitcoin terbaru Strategy sebanyak 397 BTC senilai $45,6 juta yang dilakukan antara 27 Oktober dan 2 November.

Bitcoin Turun Di Bawah $107K karena Arus Keluar ETF dan Tekanan Jual dari Whale

Bitcoin turun 2% pada awal perdagangan Asia, merosot di bawah $107.000 di tengah arus keluar ETF yang berkelanjutan dan pengambilan keuntungan oleh pemegang besar.

Pergerakan ini memperpanjang nada hati-hati pasar dari pencucian $19 miliar akhir Oktober, dengan para pedagang memandang penarikan sebagai konsolidasi setelah periode yang bergejolak.

Data on-chain menunjukkan akumulasi institusional telah melambat, dengan arus masuk jatuh di bawah penerbitan Bitcoin baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, menurut pendiri Capriole Investments Charles Edwards.

Pergeseran ini mencerminkan nada risk-off yang lebih luas saat ekuitas menguat, dipimpin oleh keuntungan teknologi dan kesepakatan Amazon dengan OpenAI, sementara dolar menguat karena ekspektasi yang berkurang untuk pemotongan suku bunga AS yang cepat.

Analis mengatakan koreksi Oktober telah membersihkan leverage berlebihan, meninggalkan pasar dalam fase pembangunan kembali. CEO SynFutures Rachel Lin mencatat bahwa pemegang jangka panjang tetap stabil dan arus keluar dari bursa tetap berlanjut, yang biasanya merupakan tanda positif.

Untuk saat ini, pasar diperkirakan akan diperdagangkan secara sideways saat trader mengawasi arus ETF dan sinyal Fed, dengan angka inflasi yang lebih rendah berpotensi menghidupkan kembali momentum pembelian di akhir bulan ini.

Level & Peristiwa yang Perlu Diperhatikan Selanjutnya

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $104.370, turun 2,04% pada hari ini. Aset tersebut telah memperpanjang penarikannya setelah kehilangan dukungan di dekat level $107.000, dengan sentimen intraday berubah defensif.

BTC saat ini berfluktuasi antara $104.000 dan $106.000, rentang yang menunjukkan konsolidasi setelah tekanan jual baru-baru ini.

Pergerakan yang menentukan di atas $106.500 dapat membuka jalan untuk rebound menuju $109.000 dan $112.000, di mana resistensi sebelumnya telah membatasi keuntungan.

Di sisi bawah, penembusan di bawah $103.500 dapat mengekspos pasar ke kerugian yang lebih dalam, dengan dukungan penting berikutnya terlihat sekitar $101.000–$100.000, zona psikologis kunci yang diperhatikan oleh trader.

Sementara itu, Ethereum diperdagangkan pada $3.477, turun 3,48% selama 24 jam terakhir. Koin tersebut melemah setelah berulang kali gagal bertahan di atas $3.700, menunjukkan penjual tetap mengendalikan.

Jika ETH merebut kembali $3.550, mungkin akan mencoba rebound menuju $3.750–$3.900. Namun, penurunan di bawah $3.450 dapat membuka pintu untuk koreksi yang lebih tajam menuju $3.300–$3.250, di mana dukungan pembelian yang lebih kuat sebelumnya muncul.

Sementara itu, sentimen pasar telah berubah menjadi sangat bearish, dengan Indeks Fear and Greed Crypto turun ke 27, menandakan "Fear" (Ketakutan).

Indeks tersebut berada di 36 kemarin, 42 minggu lalu, dan 59 sebulan yang lalu, mencerminkan erosi konsisten dalam kepercayaan investor saat harga crypto terus turun. Penurunan tajam ini menggarisbawahi kehati-hatian pasar yang semakin meningkat, dengan trader mengurangi eksposur di tengah aksi harga yang bergejolak dan selera risiko yang memudar.

ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar $186,5 juta pada 3 November, menandakan tekanan jual yang diperbarui di seluruh produk institusional, menurut data dari SoSoValue.

Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $61,0 miliar, dengan aset bersih gabungan bernilai $143,5 miliar, menyumbang 6,75% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Total volume perdagangan untuk hari itu mencapai $4,69 miliar, mencerminkan aktivitas yang berkelanjutan meskipun terjadi penurunan pasar yang lebih luas.

Di antara penerbit individu, IBIT dari BlackRock memimpin arus keluar dengan $186,5 juta, sementara FBTC dari Fidelity, GBTC dari Grayscale, dan ARKB dari Ark & 21Shares tidak mencatat arus masuk baru. Meskipun terjadi penarikan, dana BlackRock tetap dominan dengan total aset $85,3 miliar, diikuti oleh Fidelity dengan $21,8 miliar dan Grayscale dengan $18,2 miliar.

ETF Ethereum spot juga melihat arus keluar $135,76 juta pada 3 November. Di antara sembilan ETF yang terdaftar, ETHA dari BlackRock mencatat arus keluar terbesar sebesar $81,7 juta, diikuti oleh FETH dari Fidelity dengan $25,1 juta, dan ETHE dari Grayscale dengan $15 juta.

Penerbit lain, termasuk Bitwise, VanEck, dan 21Shares, juga melaporkan penebusan yang lebih kecil karena sentimen institusional mendingin seiring dengan penarikan pasar Ethereum.

Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $14,23 miliar, sementara total aset bersih turun menjadi $24,02 miliar, mewakili 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Volume perdagangan harian di semua dana mencapai $2,51 miliar, mencerminkan perputaran tinggi di tengah harga yang menurun.

Sebaliknya, ETF Solana spot melihat arus masuk bersih $70,05 juta pada 3 November, menandai hari keempat berturut-turut dengan arus positif, menurut data dari SoSoValue.

Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $269,26 juta, dengan total aset bersih mencapai $513,35 juta, mewakili 0,57% dari kapitalisasi pasar Solana. Total nilai perdagangan untuk hari itu berjumlah $67,59 juta.

Di antara dua ETF yang terdaftar, BSOL dari Bitwise mendominasi dengan arus masuk $65,16 juta, sementara GSOL dari Grayscale menambahkan $4,9 juta.

Sementara itu, FTX telah mengabaikan proposal kontroversialnya untuk membatasi pembayaran kembali di puluhan negara setelah mendapat penentangan tajam dari kreditor, terutama mereka yang berada di China.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+2.95%
Bitcoin
BTC$103,750.26+1.98%
Major
MAJOR$0.1007+3.15%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002986-13.09%
Union
U$0.006195-2.42%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,775.87
$103,775.87$103,775.87

+2.02%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,550.72
$3,550.72$3,550.72

+5.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.81
$162.81$162.81

+3.91%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3200
$2.3200$2.3200

+2.81%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$636.46
$636.46$636.46

+24.53%