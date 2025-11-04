Mengapa Crypto Turun Hari Ini? – 4 November 2025

Pasar cryptocurrency diperdagangkan lebih rendah hari ini, dengan kapitalisasi pasar total turun 3,9% menjadi $3,54 triliun, menurut data dari CoinMarketCap. Namun, volume perdagangan 24 jam naik menjadi $223 miliar, menunjukkan sedikit peningkatan aktivitas meskipun terjadi penurunan di seluruh pasar. TLDR: Kapitalisasi pasar crypto global turun 3,9% menjadi $3,54T; 9 dari 10 koin teratas mengalami penurunan; BTC -2,8% menjadi $104.577, ETH -6,4% menjadi $3.493; Indeks Fear & Greed anjlok ke 27 (Fear) dari 36 kemarin; ETF BTC mengalami arus keluar $186,5M; ETF ETH mencatat arus keluar $135,76M; ETF SOL melawan tren dengan arus masuk $70,05M; Strategy mengumumkan penawaran saham preferen berdenominasi Euro untuk mendanai pembelian Bitcoin lebih banyak; FTX menarik rencananya untuk membatasi pembayaran kembali di 49 yurisdiksi setelah mendapat kecaman dari kreditor. Pemenang & Pecundang Crypto Pada saat penulisan, 9 dari 10 cryptocurrency teratas berada dalam zona merah selama 24 jam terakhir. Bitcoin (BTC) turun 2,8% menjadi $104.577, dengan kapitalisasi pasar sekitar $2,08 triliun. Ethereum (ETH) turun 6,4% menjadi $3.493, sementara BNB (BNB) kehilangan 8,3%, kini diperdagangkan pada $946. XRP (XRP) turun 6,7% menjadi $2,25, dan Solana (SOL) mengalami salah satu penurunan terparah di antara mata uang utama, turun 11,0% menjadi $157. Dogecoin (DOGE) turun 6,6% menjadi $0,1625, sementara Cardano (ADA) memperpanjang kerugian menjadi $0,5349, turun 7,4% dalam 24 jam terakhir. Meskipun terjadi penurunan, beberapa altcoin menonjol dengan keuntungan luar biasa. Jelly-My-Jelly (JMJ) melonjak 183,3%, diikuti oleh Decred (DCR) dengan lonjakan 150%, dan Zcash (ZEC) naik 19,4%. Sementara itu, token yang sedang tren termasuk Dash, Decred, dan Zcash, mencerminkan minat baru pada cryptocurrency berbasis privasi dan masternode di tengah volatilitas yang meningkat. Sementara itu, perusahaan yang berfokus pada Bitcoin milik Michael Saylor, Strategy, telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan instrumen kredit berdenominasi Euro dengan ticker STRE, menandai penerbitan pertamanya yang ditujukan untuk investor institusional Eropa dan global. Perusahaan tersebut bermaksud menawarkan 3,5 juta saham dari 10% Series A Perpetual Preferred Stock, dengan hasil yang dialokasikan untuk penggunaan perusahaan secara umum dan akuisisi Bitcoin tambahan. Pengumuman ini bertepatan dengan pembelian Bitcoin terbaru Strategy sebanyak 397 BTC senilai $45,6 juta yang dilakukan antara 27 Oktober dan 2 November. Bitcoin Turun Di Bawah $107K karena Arus Keluar ETF dan Tekanan Jual dari Whale Bitcoin turun 2% pada perdagangan awal Asia, meluncur di bawah $107.000 di tengah arus keluar ETF yang berkelanjutan dan pengambilan keuntungan oleh pemegang besar. Pergerakan ini memperpanjang nada hati-hati pasar dari pencucian $19 miliar akhir Oktober, dengan para pedagang melihat penarikan sebagai konsolidasi setelah periode yang bergejolak. Data on-chain menunjukkan akumulasi institusional telah melambat, dengan arus masuk jatuh di bawah penerbitan Bitcoin baru untuk pertama kalinya dalam tujuh bulan, menurut pendiri Capriole Investments Charles Edwards. Pergeseran ini mencerminkan nada risk-off yang lebih luas saat ekuitas maju, dipimpin oleh keuntungan teknologi dan kesepakatan Amazon-OpenAI, sementara dolar menguat karena ekspektasi yang berkurang untuk pemotongan suku bunga AS yang cepat. Analis mengatakan koreksi Oktober telah menghilangkan leverage berlebihan, meninggalkan pasar dalam fase pembangunan kembali. CEO SynFutures Rachel Lin mencatat bahwa pemegang jangka panjang tetap stabil dan arus keluar dari bursa tetap berlanjut, yang biasanya merupakan tanda positif. Untuk saat ini, pasar diperkirakan akan diperdagangkan secara sideways saat trader mengawasi arus ETF dan sinyal Fed, dengan angka inflasi yang lebih rendah berpotensi menghidupkan kembali momentum pembelian nanti bulan ini. Level & Peristiwa yang Perlu Diawasi Selanjutnya Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $104.370, turun 2,04% pada hari ini. Aset tersebut telah memperpanjang penarikannya setelah kehilangan dukungan di dekat level $107.000, dengan sentimen intraday berubah defensif. BTC saat ini berfluktuasi antara $104.000 dan $106.000, rentang yang menunjukkan konsolidasi setelah tekanan jual baru-baru ini. Pergerakan yang menentukan di atas $106.500 bisa membuka jalan untuk rebound menuju $109.000 dan $112.000, di mana resistensi sebelumnya telah membatasi keuntungan. Di sisi bawah, penembusan di bawah $103.500 bisa mengekspos pasar ke kerugian yang lebih dalam, dengan dukungan penting berikutnya terlihat sekitar $101.000–$100.000, zona psikologis kunci yang diawasi oleh trader. Sementara itu, Ethereum diperdagangkan pada $3.477, turun 3,48% selama 24 jam terakhir. Koin tersebut melemah setelah berulang kali gagal bertahan di atas $3.700, menunjukkan penjual tetap mengendalikan. Jika ETH merebut kembali $3.550, mungkin akan mencoba rebound menuju $3.750–$3.900. Namun, penurunan di bawah $3.450 bisa membuka pintu untuk koreksi yang lebih tajam menuju $3.300–$3.250, di mana dukungan pembelian yang lebih kuat sebelumnya muncul. Sementara itu, sentimen pasar telah berubah menjadi sangat bearish, dengan Indeks Fear and Greed Crypto turun ke 27, menandakan "Fear." Indeks tersebut berada di 36 kemarin, 42 minggu lalu, dan 59 sebulan yang lalu, mencerminkan erosi konsisten dalam kepercayaan investor saat harga crypto terus turun. Penurunan tajam ini menggarisbawahi kehati-hatian pasar yang meningkat, dengan trader mengurangi eksposur di tengah aksi harga yang bergejolak dan nafsu risiko yang memudar. ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar $186,5 juta pada 3 November, menandakan tekanan jual yang diperbarui di seluruh produk institusional, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $61,0 miliar, dengan aset bersih gabungan senilai $143,5 miliar, menyumbang 6,75% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Total volume perdagangan untuk hari itu mencapai $4,69 miliar, mencerminkan aktivitas yang berkelanjutan meskipun terjadi penurunan pasar yang lebih luas. Di antara penerbit individu, IBIT dari BlackRock memimpin arus keluar dengan $186,5 juta, sementara FBTC dari Fidelity, GBTC dari Grayscale, dan ARKB dari Ark & 21Shares tidak mencatat arus masuk baru. Meskipun terjadi penarikan, dana BlackRock tetap dominan dengan total aset $85,3 miliar, diikuti oleh Fidelity dengan $21,8 miliar dan Grayscale dengan $18,2 miliar. ETF Ethereum spot juga melihat arus keluar $135,76 juta pada 3 November. Di antara sembilan ETF yang terdaftar, ETHA dari BlackRock mencatat arus keluar terbesar sebesar $81,7 juta, diikuti oleh FETH dari Fidelity dengan $25,1 juta, dan ETHE dari Grayscale dengan $15 juta. Penerbit lain, termasuk Bitwise, VanEck, dan 21Shares, juga melaporkan penebusan yang lebih kecil karena sentimen institusional mendingin seiring dengan penarikan pasar Ethereum. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $14,23 miliar, sementara total aset bersih turun menjadi $24,02 miliar, mewakili 5,55% dari kapitalisasi pasar Ethereum. Volume perdagangan harian di semua dana mencapai $2,51 miliar, mencerminkan perputaran tinggi di tengah harga yang menurun. Sebaliknya, ETF Solana spot melihat arus masuk bersih $70,05 juta pada 3 November, menandai hari keempat berturut-turut dengan arus positif, menurut data dari SoSoValue. Total arus masuk bersih kumulatif kini berdiri di $269,26 juta, dengan total aset bersih mencapai $513,35 juta, mewakili 0,57% dari kapitalisasi pasar Solana. Total nilai perdagangan untuk hari itu berjumlah $67,59 juta. Di antara dua ETF yang terdaftar, BSOL dari Bitwise mendominasi dengan arus masuk $65,16 juta, sementara GSOL dari Grayscale menambahkan $4,9 juta. 