Investor kripto mengawasi dengan cermat saat institusi bersiap untuk rotasi berikutnya. Dengan XRP dan Cardano kini berada di zona oversold, trader menaruh perhatian pada Ethereum, Solana, dan pilihan baru seperti MAGACOIN FINANCE, yang bisa melihat akumulasi baru dan listing ke depan. Prospek Harga XRP: Bisakah Rekor Tertinggi Baru Segera Terjadi? XRP telah menghadapi tekanan jual setelah [...]
Lanjutkan Membaca: XRP dan Cardano Oversold: 5 Altcoin Terbaik untuk Dibeli Sebelum Rotasi Institusional Berikutnya