Postingan Harga XRP Melonjak saat ETF Melampaui $100M dan Volume Derivatif CME Meledak pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

2025 menjadi tahun penentu bagi XRP, karena minat institusional terhadap token ini mencapai ketinggian baru. Dari arus masuk ETF besar hingga daftar derivatif baru, XRP akhirnya mendapatkan jenis perhatian yang dulu hanya diperuntukkan bagi Bitcoin dan Ethereum.

Dua perkembangan utama, ETF spot XRP pertama di AS yang melampaui tonggak penting dan peluncuran opsi XRP di CME, adalah tanda jelas dari permintaan yang terus bertumbuh.

ETF XRP Melampaui Tonggak $100 Juta

Hanya beberapa bulan setelah peluncurannya, ETF XRPR menembus di atas $100 juta dalam AUM saat arus masuk bersih melonjak sepanjang Oktober. Bagi XRP, ini lebih dari sekadar angka, ini menandai langkah besar menuju adopsi mainstream.

Perusahaan pengelola dana, REX-Osprey, melaporkan bahwa hampir 40% dari AUM saat ini berasal dari portofolio institusional, termasuk hedge fund, family office, dan penasihat investasi terdaftar. Ini menempatkan $XRPR di antara ETF kripto spot dengan kinerja terbaik untuk Q4 2025

CME Group: Derivatif Menandakan Permintaan Institusional yang Dalam

Menambah momentum, CME Group, salah satu bursa derivatif terbesar di dunia, telah menandai lonjakan dalam open interest dan volume perdagangan dalam kontrak futures XRP yang baru diluncurkan.

Ini mengikuti kinerja kuat pasar futures sejak diluncurkan pada Mei, yang telah melihat lebih dari 567.000 kontrak diperdagangkan, mewakili lebih dari $26,9 miliar dalam volume nosional.

CME mengatakan aktivitas yang berkembang menunjukkan kepercayaan yang meningkat terhadap potensi jangka panjang XRP sebagai aset digital dengan kasus penggunaan dunia nyata.

Kemajuan Ripple Meningkatkan Kepercayaan Terhadap XRP

Kemenangan regulasi Ripple baru-baru ini telah membuka pintu untuk lebih banyak investasi institusional di XRP. CEO Brad Garlinghouse menegaskan kembali bahwa XRP tetap menjadi pusat rencana Ripple setelah mengakuisisi Hidden Road, yang sekarang disebut Ripple Prime.

Pasar merespons positif, dengan XRP naik lebih dari 5,4% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan sekitar $2,57 di tengah volume perdagangan yang lebih tinggi.