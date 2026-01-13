Harga 2026 Hari Ini

Harga live 2026 (2026) hari ini adalah $ 0.00003941, dengan perubahan 15.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 2026 ke USD saat ini adalah $ 0.00003941 per 2026.

2026 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,390, dengan suplai yang beredar 999.70M 2026. Selama 24 jam terakhir, 2026 diperdagangkan antara $ 0.00003764 (low) dan $ 0.0000469 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00165419, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003764.

Dalam kinerja jangka pendek, 2026 bergerak -0.68% dalam satu jam terakhir dan -36.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 2026 (2026)

Kapitalisasi Pasar $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.39K$ 39.39K $ 39.39K Suplai Peredaran 999.70M 999.70M 999.70M Total Suplai 999,703,070.37947 999,703,070.37947 999,703,070.37947

Kapitalisasi Pasar 2026 saat ini adalah $ 39.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 2026 adalah 999.70M, dan total suplainya sebesar 999703070.37947. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.39K.