BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live 360noscope420blazeit hari ini adalah 0.00145362 USD. Kapitalisasi pasar MLG adalah 1,450,401 USD. Lacak informasi harga aktual MLG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 360noscope420blazeit hari ini adalah 0.00145362 USD. Kapitalisasi pasar MLG adalah 1,450,401 USD. Lacak informasi harga aktual MLG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MLG

Info Harga MLG

Penjelasan MLG

Situs Web Resmi MLG

Tokenomi MLG

Prakiraan Harga MLG

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 360noscope420blazeit

Harga 360noscope420blazeit (MLG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MLG ke USD:

$0.00145398
$0.00145398$0.00145398
-7.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live 360noscope420blazeit (MLG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:45:08 (UTC+8)

Harga 360noscope420blazeit Hari Ini

Harga live 360noscope420blazeit (MLG) hari ini adalah $ 0.00145362, dengan perubahan 7.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MLG ke USD saat ini adalah $ 0.00145362 per MLG.

360noscope420blazeit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,450,401, dengan suplai yang beredar 997.50M MLG. Selama 24 jam terakhir, MLG diperdagangkan antara $ 0.00144822 (low) dan $ 0.00157885 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.187194, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00102597.

Dalam kinerja jangka pendek, MLG bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan -19.63% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar 360noscope420blazeit (MLG)

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--
----

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

997.50M
997.50M 997.50M

997,501,375.828232
997,501,375.828232 997,501,375.828232

Kapitalisasi Pasar 360noscope420blazeit saat ini adalah $ 1.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MLG adalah 997.50M, dan total suplainya sebesar 997501375.828232. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.45M.

Riwayat Harga 360noscope420blazeit USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00144822
$ 0.00144822$ 0.00144822
Low 24 Jam
$ 0.00157885
$ 0.00157885$ 0.00157885
High 24 Jam

$ 0.00144822
$ 0.00144822$ 0.00144822

$ 0.00157885
$ 0.00157885$ 0.00157885

$ 0.187194
$ 0.187194$ 0.187194

$ 0.00102597
$ 0.00102597$ 0.00102597

-0.10%

-7.93%

-19.63%

-19.63%

Riwayat Harga 360noscope420blazeit (MLG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga 360noscope420blazeit ke USD adalah $ -0.00012523229696213.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga 360noscope420blazeit ke USD adalah $ +0.0002099025.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga 360noscope420blazeit ke USD adalah $ -0.0000705736.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga 360noscope420blazeit ke USD adalah $ -0.001374936051711371.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00012523229696213-7.93%
30 Days$ +0.0002099025+14.44%
60 Hari$ -0.0000705736-4.85%
90 Hari$ -0.001374936051711371-48.60%

Prediksi Harga untuk 360noscope420blazeit

Prediksi Harga 360noscope420blazeit (MLG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MLG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 360noscope420blazeit (MLG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 360noscope420blazeit berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 360noscope420blazeit yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MLG pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 360noscope420blazeit.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya 360noscope420blazeit (MLG)

Situs Web Resmi

Tentang 360noscope420blazeit

Berapa harga saat ini dari 360noscope420blazeit?

360noscope420blazeit diperdagangkan pada Rp24.524023020, mengalami pergerakan harga sebesar -7.93% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari 360noscope420blazeit adalah Rp3158.1499740, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp17.309139870. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan MLG hari ini?

Market capitalization berada pada Rp24469715271.0, menempatkan aset ini di peringkat #3381 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar 360noscope420blazeit?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan MLG.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 997501375.828232 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa 360noscope420blazeit termasuk?

360noscope420blazeit merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai MLG?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan MLG memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 360noscope420blazeit

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 11:45:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 360noscope420blazeit (MLG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi 360noscope420blazeit Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.8018
$0.8018$0.8018

+167.26%

Ranger

Ranger

RNGR

$0.6318
$0.6318$0.6318

+9.32%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Tacture

Tacture

TACAI

$0.4200
$0.4200$0.4200

+326.82%

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$0.8500
$0.8500$0.8500

+325.42%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01962
$0.01962$0.01962

+96.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005090
$0.0000000005090$0.0000000005090

+35.69%

Nexsay

Nexsay

NEXSAY

$0.000000004444
$0.000000004444$0.000000004444

+30.24%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.