Analisis Teknis Aevo (AEVO) Hari Ini Halaman Analisis Aevo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AEVO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aevo di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aevo (AEVO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01867 -- -1.90% +9.82% -28.99%

Indikator Teknikal Aevo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aevo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 0 Netral 4 Beli 22 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 0 Netral 4 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01866 0.01865 R2 0.01865 0.01864 R1 0.01864 0.01864 PP 0.01863 0.01863 S1 0.01862 0.01862 S2 0.01861 0.01862 S3 0.0186 0.01861

Sinyal Pasar Aevo Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.52M $7.73 M $8.24 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aevo Aliran Masuk Bersih Harga AEVOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.02 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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