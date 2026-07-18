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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aevo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aevo, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aevo (AEVO) Hari Ini

Analisis Teknis Aevo (AEVO) Hari Ini

Halaman Analisis Aevo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AEVO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aevo di bawah ini.

Perubahan Harga Aevo (AEVO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01867---1.90%+9.82%-28.99%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aevo

Indikator Teknikal Aevo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aevo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 0
Netral 4
Beli 22
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:Strong BuyJual 0Netral 4Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01866
0.01865
R2
0.01865
0.01864
R1
0.01864
0.01864
PP
0.01863
0.01863
S1
0.01862
0.01862
S2
0.01861
0.01862
S3
0.0186
0.01861

Sinyal Pasar Aevo

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.52M
$7.73 M
$8.24 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aevo

Aliran Masuk BersihHarga AEVOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.02 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Aevo (AEVO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aevo secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AEVO/USDT
$0.01867
$0.01867$0.01867
0.00%
0.00% (USDT)
AEVO/USDC
$0.01866
$0.01866$0.01866
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AEVO = 0.01867 USD

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