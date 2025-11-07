Apa yang dimaksud dengan ALTHEA (ALTHEA)

Blockchain Althea L1 adalah satu-satunya blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk desentralisasi dan tokenisasi aset telekomunikasi, utilitas, dan infrastruktur. Althea L1 menawarkan infrastruktur blockchain yang aman, skalabel, dan berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk mendukung proyek infrastruktur fisik penting di seluruh dunia. Blockchain Althea L1 adalah satu-satunya blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk desentralisasi dan tokenisasi aset telekomunikasi, utilitas, dan infrastruktur. Althea L1 menawarkan infrastruktur blockchain yang aman, skalabel, dan berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk mendukung proyek infrastruktur fisik penting di seluruh dunia.

ALTHEA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ALTHEA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ALTHEA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ALTHEA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ALTHEA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ALTHEA (USD)

Berapa nilai ALTHEA (ALTHEA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ALTHEA (ALTHEA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALTHEA.

Cek prediksi harga ALTHEA sekarang!

Tokenomi ALTHEA (ALTHEA)

Memahami tokenomi ALTHEA (ALTHEA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALTHEA sekarang!

Cara membeli ALTHEA (ALTHEA)

Ingin mengetahui cara membeli ALTHEA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ALTHEA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALTHEA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya ALTHEA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ALTHEA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ALTHEA Berapa nilai ALTHEA (ALTHEA) hari ini? Harga live ALTHEA dalam USD adalah 0.1971 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ALTHEA ke USD saat ini? $ 0.1971 . Cobalah Harga ALTHEA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ALTHEA? Kapitalisasi pasar ALTHEA adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ALTHEA? Suplai beredar ALTHEA adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ALTHEA? ALTHEA mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ALTHEA? ALTHEA mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan ALTHEA? Volume perdagangan 24 jam live ALTHEA adalah $ 8.36K USD . Akankah harga ALTHEA naik lebih tinggi tahun ini? ALTHEA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALTHEA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ALTHEA (ALTHEA)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi