Harga live ALTHEA hari ini adalah 0.1971 USD. Lacak informasi harga aktual ALTHEA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALTHEA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ALTHEA hari ini adalah 0.1971 USD. Lacak informasi harga aktual ALTHEA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ALTHEA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ALTHEA(ALTHEA)

Harga Live 1 ALTHEA ke USD:

$0.1971
$0.1971$0.1971
-6.58%1D
Grafik Harga Live ALTHEA (ALTHEA)
Informasi Harga ALTHEA (ALTHEA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.175
Low 24 Jam
$ 0.271
High 24 Jam

$ 0.175
$ 0.271
--
--
0.00%

-6.58%

-5.61%

-5.61%

Harga aktual ALTHEA (ALTHEA) adalah $ 0.1971. Selama 24 jam terakhir, ALTHEA diperdagangkan antara low $ 0.175 dan high $ 0.271, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highALTHEA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ALTHEA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -6.58% selama 24 jam, dan -5.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ALTHEA (ALTHEA)

--
$ 8.36K
$ 5.91M
--
30,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar ALTHEA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.36K. Suplai beredar ALTHEA adalah --, dan total suplainya sebesar 30000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.91M.

Riwayat Harga ALTHEA (ALTHEA) USD

Pantau perubahan harga ALTHEA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.013883-6.58%
30 Days$ -1.3029-86.86%
60 Hari$ -1.3029-86.86%
90 Hari$ -1.3029-86.86%
Perubahan Harga ALTHEA Hari Ini

Hari ini, ALTHEA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.013883 (-6.58%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ALTHEA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.3029 (-86.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ALTHEA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ALTHEA terlihat mengalami perubahan $ -1.3029 (-86.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ALTHEA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.3029 (-86.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ALTHEA (ALTHEA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ALTHEA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ALTHEA (ALTHEA)

Blockchain Althea L1 adalah satu-satunya blockchain Layer 1 yang dirancang khusus untuk desentralisasi dan tokenisasi aset telekomunikasi, utilitas, dan infrastruktur. Althea L1 menawarkan infrastruktur blockchain yang aman, skalabel, dan berbiaya rendah yang dirancang khusus untuk mendukung proyek infrastruktur fisik penting di seluruh dunia.

ALTHEA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ALTHEA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ALTHEA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ALTHEA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ALTHEA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ALTHEA (USD)

Berapa nilai ALTHEA (ALTHEA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ALTHEA (ALTHEA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALTHEA.

Cek prediksi harga ALTHEA sekarang!

Tokenomi ALTHEA (ALTHEA)

Memahami tokenomi ALTHEA (ALTHEA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ALTHEA sekarang!

Cara membeli ALTHEA (ALTHEA)

Ingin mengetahui cara membeli ALTHEA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ALTHEA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ALTHEA ke Mata Uang Lokal

1 ALTHEA(ALTHEA) ke VND
5,186.6865
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AUD
A$0.303534
1 ALTHEA(ALTHEA) ke GBP
0.149796
1 ALTHEA(ALTHEA) ke EUR
0.169506
1 ALTHEA(ALTHEA) ke USD
$0.1971
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MYR
RM0.823878
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TRY
8.315649
1 ALTHEA(ALTHEA) ke JPY
¥29.9592
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ARS
ARS$286.065027
1 ALTHEA(ALTHEA) ke RUB
16.012404
1 ALTHEA(ALTHEA) ke INR
17.476857
1 ALTHEA(ALTHEA) ke IDR
Rp3,284.998686
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PHP
11.615103
1 ALTHEA(ALTHEA) ke EGP
￡E.9.32283
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BRL
R$1.054485
1 ALTHEA(ALTHEA) ke CAD
C$0.277911
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BDT
24.048171
1 ALTHEA(ALTHEA) ke NGN
283.595364
1 ALTHEA(ALTHEA) ke COP
$755.170911
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ZAR
R.3.423627
1 ALTHEA(ALTHEA) ke UAH
8.290026
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TZS
T.Sh.484.2747
1 ALTHEA(ALTHEA) ke VES
Bs44.7417
1 ALTHEA(ALTHEA) ke CLP
$185.8653
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PKR
Rs55.708344
1 ALTHEA(ALTHEA) ke KZT
103.680513
1 ALTHEA(ALTHEA) ke THB
฿6.38604
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TWD
NT$6.108129
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AED
د.إ0.723357
1 ALTHEA(ALTHEA) ke CHF
Fr0.15768
1 ALTHEA(ALTHEA) ke HKD
HK$1.531467
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AMD
֏75.37104
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MAD
.د.م1.83303
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MXN
$3.660147
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SAR
ريال0.739125
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ETB
Br30.331719
1 ALTHEA(ALTHEA) ke KES
KSh25.457436
1 ALTHEA(ALTHEA) ke JOD
د.أ0.1397439
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PLN
0.725328
1 ALTHEA(ALTHEA) ke RON
лв0.86724
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SEK
kr1.886247
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BGN
лв0.333099
1 ALTHEA(ALTHEA) ke HUF
Ft65.918124
1 ALTHEA(ALTHEA) ke CZK
4.152897
1 ALTHEA(ALTHEA) ke KWD
د.ك0.0603126
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ILS
0.644517
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BOB
Bs1.35999
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AZN
0.33507
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TJS
SM1.817262
1 ALTHEA(ALTHEA) ke GEL
0.534141
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AOA
Kz180.659889
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BHD
.د.ب0.0741096
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BMD
$0.1971
1 ALTHEA(ALTHEA) ke DKK
kr1.273266
1 ALTHEA(ALTHEA) ke HNL
L5.191614
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MUR
9.0666
1 ALTHEA(ALTHEA) ke NAD
$3.423627
1 ALTHEA(ALTHEA) ke NOK
kr2.008449
1 ALTHEA(ALTHEA) ke NZD
$0.348867
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PAB
B/.0.1971
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PGK
K0.82782
1 ALTHEA(ALTHEA) ke QAR
ر.ق0.717444
1 ALTHEA(ALTHEA) ke RSD
дин.20.009592
1 ALTHEA(ALTHEA) ke UZS
soʻm2,374.698249
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ALL
L16.526835
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ANG
ƒ0.352809
1 ALTHEA(ALTHEA) ke AWG
ƒ0.35478
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BBD
$0.3942
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BAM
KM0.333099
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BIF
Fr581.2479
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BND
$0.25623
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BSD
$0.1971
1 ALTHEA(ALTHEA) ke JMD
$31.604985
1 ALTHEA(ALTHEA) ke KHR
791.565426
1 ALTHEA(ALTHEA) ke KMF
Fr82.782
1 ALTHEA(ALTHEA) ke LAK
4,284.782523
1 ALTHEA(ALTHEA) ke LKR
රු60.089877
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MDL
L3.3507
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MGA
Ar887.83695
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MOP
P1.5768
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MVR
3.03534
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MWK
MK342.187281
1 ALTHEA(ALTHEA) ke MZN
MT12.604545
1 ALTHEA(ALTHEA) ke NPR
रु27.92907
1 ALTHEA(ALTHEA) ke PYG
1,397.8332
1 ALTHEA(ALTHEA) ke RWF
Fr285.9921
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SBD
$1.622133
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SCR
2.844153
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SRD
$7.58835
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SVC
$1.722654
1 ALTHEA(ALTHEA) ke SZL
L3.421656
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TMT
m0.68985
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TND
د.ت0.5832189
1 ALTHEA(ALTHEA) ke TTD
$1.334367
1 ALTHEA(ALTHEA) ke UGX
Sh689.0616
1 ALTHEA(ALTHEA) ke XAF
Fr111.9528
1 ALTHEA(ALTHEA) ke XCD
$0.53217
1 ALTHEA(ALTHEA) ke XOF
Fr111.9528
1 ALTHEA(ALTHEA) ke XPF
Fr20.3013
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BWP
P2.650995
1 ALTHEA(ALTHEA) ke BZD
$0.396171
1 ALTHEA(ALTHEA) ke CVE
$18.890064
1 ALTHEA(ALTHEA) ke DJF
Fr34.8867
1 ALTHEA(ALTHEA) ke DOP
$12.675501
1 ALTHEA(ALTHEA) ke DZD
د.ج25.733376
1 ALTHEA(ALTHEA) ke FJD
$0.449388
1 ALTHEA(ALTHEA) ke GNF
Fr1,713.7845
1 ALTHEA(ALTHEA) ke GTQ
Q1.509786
1 ALTHEA(ALTHEA) ke GYD
$41.225436
1 ALTHEA(ALTHEA) ke ISK
kr24.8346

Sumber Daya ALTHEA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ALTHEA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ALTHEA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ALTHEA

Berapa nilai ALTHEA (ALTHEA) hari ini?
Harga live ALTHEA dalam USD adalah 0.1971 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ALTHEA ke USD saat ini?
Harga ALTHEA ke USD saat ini adalah $ 0.1971. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ALTHEA?
Kapitalisasi pasar ALTHEA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ALTHEA?
Suplai beredar ALTHEA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ALTHEA?
ALTHEA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ALTHEA?
ALTHEA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ALTHEA?
Volume perdagangan 24 jam live ALTHEA adalah $ 8.36K USD.
Akankah harga ALTHEA naik lebih tinggi tahun ini?
ALTHEA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ALTHEA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

