BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Amped Finance hari ini adalah 0.00589 USD. Lacak informasi harga aktual AMPED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMPED dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Amped Finance hari ini adalah 0.00589 USD. Lacak informasi harga aktual AMPED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMPED dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AMPED

Info Harga AMPED

Penjelasan AMPED

Whitepaper AMPED

Situs Web Resmi AMPED

Tokenomi AMPED

Prakiraan Harga AMPED

Riwayat AMPED

Panduan Membeli AMPED

Konverter AMPED ke Mata Uang Fiat

Spot AMPED

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Amped Finance

Harga Amped Finance(AMPED)

Harga Live 1 AMPED ke USD:

$0.00589
$0.00589$0.00589
-0.84%1D
USD
Grafik Harga Live Amped Finance (AMPED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:27 (UTC+8)

Informasi Harga Amped Finance (AMPED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585
Low 24 Jam
$ 0.00595
$ 0.00595$ 0.00595
High 24 Jam

$ 0.00585
$ 0.00585$ 0.00585

$ 0.00595
$ 0.00595$ 0.00595

--
----

--
----

-0.17%

-0.84%

+1.37%

+1.37%

Harga aktual Amped Finance (AMPED) adalah $ 0.00589. Selama 24 jam terakhir, AMPED diperdagangkan antara low $ 0.00585 dan high $ 0.00595, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMPED adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMPED telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -0.84% selama 24 jam, dan +1.37% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 7.61K
$ 7.61K$ 7.61K

$ 589.00K
$ 589.00K$ 589.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SONIC

Kapitalisasi Pasar Amped Finance saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 7.61K. Suplai beredar AMPED adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 589.00K.

Riwayat Harga Amped Finance (AMPED) USD

Pantau perubahan harga Amped Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000499-0.84%
30 Days$ -0.00024-3.92%
60 Hari$ -0.00114-16.22%
90 Hari$ -0.00679-53.55%
Perubahan Harga Amped Finance Hari Ini

Hari ini, AMPED tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000499 (-0.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Amped Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00024 (-3.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Amped Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMPED terlihat mengalami perubahan $ -0.00114 (-16.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Amped Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00679 (-53.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Amped Finance (AMPED)?

Lihat halaman Riwayat Harga Amped Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Amped Finance (AMPED)

Amped Finance adalah protokol DeFAI omnichain yang saat ini menawarkan perdagangan swap perpetual dan penyediaan likuiditas di seluruh aset dan jaringan mata uang kripto yang beragam.

Amped Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Amped Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMPED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Amped Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Amped Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Amped Finance (USD)

Berapa nilai Amped Finance (AMPED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Amped Finance (AMPED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amped Finance.

Cek prediksi harga Amped Finance sekarang!

Tokenomi Amped Finance (AMPED)

Memahami tokenomi Amped Finance (AMPED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMPED sekarang!

Cara membeli Amped Finance (AMPED)

Ingin mengetahui cara membeli Amped Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Amped Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMPED ke Mata Uang Lokal

1 Amped Finance(AMPED) ke VND
154.99535
1 Amped Finance(AMPED) ke AUD
A$0.0090706
1 Amped Finance(AMPED) ke GBP
0.0044764
1 Amped Finance(AMPED) ke EUR
0.0050654
1 Amped Finance(AMPED) ke USD
$0.00589
1 Amped Finance(AMPED) ke MYR
RM0.0246202
1 Amped Finance(AMPED) ke TRY
0.247969
1 Amped Finance(AMPED) ke JPY
¥0.90117
1 Amped Finance(AMPED) ke ARS
ARS$8.5485693
1 Amped Finance(AMPED) ke RUB
0.4785036
1 Amped Finance(AMPED) ke INR
0.5222074
1 Amped Finance(AMPED) ke IDR
Rp98.1666274
1 Amped Finance(AMPED) ke PHP
0.3474511
1 Amped Finance(AMPED) ke EGP
￡E.0.278597
1 Amped Finance(AMPED) ke BRL
R$0.0315115
1 Amped Finance(AMPED) ke CAD
C$0.0083049
1 Amped Finance(AMPED) ke BDT
0.7186389
1 Amped Finance(AMPED) ke NGN
8.4747676
1 Amped Finance(AMPED) ke COP
$22.5670049
1 Amped Finance(AMPED) ke ZAR
R.0.1023093
1 Amped Finance(AMPED) ke UAH
0.2477334
1 Amped Finance(AMPED) ke TZS
T.Sh.14.47173
1 Amped Finance(AMPED) ke VES
Bs1.31347
1 Amped Finance(AMPED) ke CLP
$5.54838
1 Amped Finance(AMPED) ke PKR
Rs1.6647496
1 Amped Finance(AMPED) ke KZT
3.0983167
1 Amped Finance(AMPED) ke THB
฿0.190836
1 Amped Finance(AMPED) ke TWD
NT$0.1824722
1 Amped Finance(AMPED) ke AED
د.إ0.0216163
1 Amped Finance(AMPED) ke CHF
Fr0.004712
1 Amped Finance(AMPED) ke HKD
HK$0.0457653
1 Amped Finance(AMPED) ke AMD
֏2.252336
1 Amped Finance(AMPED) ke MAD
.د.م0.0548359
1 Amped Finance(AMPED) ke MXN
$0.1093773
1 Amped Finance(AMPED) ke SAR
ريال0.0220875
1 Amped Finance(AMPED) ke ETB
Br0.9040561
1 Amped Finance(AMPED) ke KES
KSh0.7606346
1 Amped Finance(AMPED) ke JOD
د.أ0.00417601
1 Amped Finance(AMPED) ke PLN
0.0216752
1 Amped Finance(AMPED) ke RON
лв0.025916
1 Amped Finance(AMPED) ke SEK
kr0.0563084
1 Amped Finance(AMPED) ke BGN
лв0.0099541
1 Amped Finance(AMPED) ke HUF
Ft1.9692037
1 Amped Finance(AMPED) ke CZK
0.1241023
1 Amped Finance(AMPED) ke KWD
د.ك0.00180234
1 Amped Finance(AMPED) ke ILS
0.0192603
1 Amped Finance(AMPED) ke BOB
Bs0.040641
1 Amped Finance(AMPED) ke AZN
0.010013
1 Amped Finance(AMPED) ke TJS
SM0.0543058
1 Amped Finance(AMPED) ke GEL
0.0159619
1 Amped Finance(AMPED) ke AOA
Kz5.374036
1 Amped Finance(AMPED) ke BHD
.د.ب0.00221464
1 Amped Finance(AMPED) ke BMD
$0.00589
1 Amped Finance(AMPED) ke DKK
kr0.0380494
1 Amped Finance(AMPED) ke HNL
L0.1547892
1 Amped Finance(AMPED) ke MUR
0.27094
1 Amped Finance(AMPED) ke NAD
$0.1023093
1 Amped Finance(AMPED) ke NOK
kr0.060078
1 Amped Finance(AMPED) ke NZD
$0.0104253
1 Amped Finance(AMPED) ke PAB
B/.0.00589
1 Amped Finance(AMPED) ke PGK
K0.0251503
1 Amped Finance(AMPED) ke QAR
ر.ق0.0214396
1 Amped Finance(AMPED) ke RSD
дин.0.597835
1 Amped Finance(AMPED) ke UZS
soʻm70.1190364
1 Amped Finance(AMPED) ke ALL
L0.4939943
1 Amped Finance(AMPED) ke ANG
ƒ0.0105431
1 Amped Finance(AMPED) ke AWG
ƒ0.010602
1 Amped Finance(AMPED) ke BBD
$0.01178
1 Amped Finance(AMPED) ke BAM
KM0.0099541
1 Amped Finance(AMPED) ke BIF
Fr17.36961
1 Amped Finance(AMPED) ke BND
$0.007657
1 Amped Finance(AMPED) ke BSD
$0.00589
1 Amped Finance(AMPED) ke JMD
$0.9444615
1 Amped Finance(AMPED) ke KHR
23.6545934
1 Amped Finance(AMPED) ke KMF
Fr2.51503
1 Amped Finance(AMPED) ke LAK
128.0434757
1 Amped Finance(AMPED) ke LKR
රු1.7956843
1 Amped Finance(AMPED) ke MDL
L0.1007779
1 Amped Finance(AMPED) ke MGA
Ar26.531505
1 Amped Finance(AMPED) ke MOP
P0.04712
1 Amped Finance(AMPED) ke MVR
0.090706
1 Amped Finance(AMPED) ke MWK
MK10.207959
1 Amped Finance(AMPED) ke MZN
MT0.3766655
1 Amped Finance(AMPED) ke NPR
रु0.834613
1 Amped Finance(AMPED) ke PYG
41.77188
1 Amped Finance(AMPED) ke RWF
Fr8.55817
1 Amped Finance(AMPED) ke SBD
$0.0484158
1 Amped Finance(AMPED) ke SCR
0.0820477
1 Amped Finance(AMPED) ke SRD
$0.226765
1 Amped Finance(AMPED) ke SVC
$0.0514786
1 Amped Finance(AMPED) ke SZL
L0.1021915
1 Amped Finance(AMPED) ke TMT
m0.020615
1 Amped Finance(AMPED) ke TND
د.ت0.01742851
1 Amped Finance(AMPED) ke TTD
$0.0398753
1 Amped Finance(AMPED) ke UGX
Sh20.59144
1 Amped Finance(AMPED) ke XAF
Fr3.34552
1 Amped Finance(AMPED) ke XCD
$0.015903
1 Amped Finance(AMPED) ke XOF
Fr3.34552
1 Amped Finance(AMPED) ke XPF
Fr0.60667
1 Amped Finance(AMPED) ke BWP
P0.0792205
1 Amped Finance(AMPED) ke BZD
$0.0118389
1 Amped Finance(AMPED) ke CVE
$0.5644976
1 Amped Finance(AMPED) ke DJF
Fr1.04842
1 Amped Finance(AMPED) ke DOP
$0.378727
1 Amped Finance(AMPED) ke DZD
د.ج0.7684094
1 Amped Finance(AMPED) ke FJD
$0.0134292
1 Amped Finance(AMPED) ke GNF
Fr51.21355
1 Amped Finance(AMPED) ke GTQ
Q0.0451174
1 Amped Finance(AMPED) ke GYD
$1.2319524
1 Amped Finance(AMPED) ke ISK
kr0.74214

Sumber Daya Amped Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amped Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Amped Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amped Finance

Berapa nilai Amped Finance (AMPED) hari ini?
Harga live AMPED dalam USD adalah 0.00589 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMPED ke USD saat ini?
Harga AMPED ke USD saat ini adalah $ 0.00589. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Amped Finance?
Kapitalisasi pasar AMPED adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMPED?
Suplai beredar AMPED adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMPED?
AMPED mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMPED?
AMPED mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan AMPED?
Volume perdagangan 24 jam live AMPED adalah $ 7.61K USD.
Akankah harga AMPED naik lebih tinggi tahun ini?
AMPED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMPED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Amped Finance (AMPED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator AMPED ke USD

Jumlah

AMPED
AMPED
USD
USD

1 AMPED = 0.00589 USD

Perdagangkan AMPED

AMPED/USDT
$0.00589
$0.00589$0.00589
-0.84%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,699.99
$100,699.99$100,699.99

-1.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.67
$3,297.67$3,297.67

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-0.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1203
$1.1203$1.1203

+30.57%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,699.99
$100,699.99$100,699.99

-1.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,297.67
$3,297.67$3,297.67

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1871
$2.1871$2.1871

-2.12%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9982
$0.9982$0.9982

-1.76%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1164
$0.1164$0.1164

+132.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004052
$0.0004052$0.0004052

+170.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.022592
$0.022592$0.022592

+2,159.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.600
$4.600$4.600

+360.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1164
$0.1164$0.1164

+132.80%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001661
$0.001661$0.001661

+52.66%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002141
$0.0000002141$0.0000002141

+42.73%