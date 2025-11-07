Apa yang dimaksud dengan Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Tokenomi Amazon.com xStock (AMZNX)

Memahami tokenomi Amazon.com xStock (AMZNX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMZNX sekarang!

Sumber Daya Amazon.com xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amazon.com xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amazon.com xStock Berapa nilai Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini? Harga live AMZNX dalam USD adalah 243.18 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AMZNX ke USD saat ini? $ 243.18 . Cobalah Harga AMZNX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Amazon.com xStock? Kapitalisasi pasar AMZNX adalah $ 1.85M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AMZNX? Suplai beredar AMZNX adalah 7.59K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AMZNX? AMZNX mencapai harga ATH sebesar 3,341.2964079602716 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AMZNX? AMZNX mencapai harga ATL 188.44399514803126 USD . Berapa volume perdagangan AMZNX? Volume perdagangan 24 jam live AMZNX adalah $ 59.64K USD . Akankah harga AMZNX naik lebih tinggi tahun ini? AMZNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMZNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

