Harga live Amazon.com xStock hari ini adalah 243.18 USD. Lacak informasi harga aktual AMZNX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AMZNX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Amazon.com xStock(AMZNX)

Harga Live 1 AMZNX ke USD:

$243.18
$243.18$243.18
-0.21%1D
USD
Grafik Harga Live Amazon.com xStock (AMZNX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:06:34 (UTC+8)

Informasi Harga Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 242.36
$ 242.36$ 242.36
Low 24 Jam
$ 250.71
$ 250.71$ 250.71
High 24 Jam

$ 242.36
$ 242.36$ 242.36

$ 250.71
$ 250.71$ 250.71

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

-0.75%

-0.21%

-4.23%

-4.23%

Harga aktual Amazon.com xStock (AMZNX) adalah $ 243.18. Selama 24 jam terakhir, AMZNX diperdagangkan antara low $ 242.36 dan high $ 250.71, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAMZNX adalah $ 3,341.2964079602716, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 188.44399514803126.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AMZNX telah berubah sebesar -0.75% selama 1 jam terakhir, -0.21% selama 24 jam, dan -4.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Amazon.com xStock (AMZNX)

No.1812

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

$ 59.64K
$ 59.64K$ 59.64K

$ 3.77M
$ 3.77M$ 3.77M

7.59K
7.59K 7.59K

--
----

15,499.3371032
15,499.3371032 15,499.3371032

SOL

Kapitalisasi Pasar Amazon.com xStock saat ini adalah $ 1.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.64K. Suplai beredar AMZNX adalah 7.59K, dan total suplainya sebesar 15499.3371032. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.77M.

Riwayat Harga Amazon.com xStock (AMZNX) USD

Pantau perubahan harga Amazon.com xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.5118-0.21%
30 Days$ +21.18+9.54%
60 Hari$ +12.5+5.41%
90 Hari$ +21.01+9.45%
Perubahan Harga Amazon.com xStock Hari Ini

Hari ini, AMZNX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.5118 (-0.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Amazon.com xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +21.18 (+9.54%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Amazon.com xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AMZNX terlihat mengalami perubahan $ +12.5 (+5.41%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Amazon.com xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +21.01 (+9.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Amazon.com xStock (AMZNX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Amazon.com xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) adalah sertifikat pelacak yang diterbitkan sebagai token Solana SPL dan ERC-20. AMZNx melacak harga Amazon.com, Inc. (yang mendasarinya). AMZNx dirancang untuk memberikan akses yang sesuai peraturan kepada peserta pasar mata uang kripto yang memenuhi syarat ke harga saham Amazon.com, Inc., sambil mempertahankan manfaat teknologi blockchain.

Amazon.com xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Amazon.com xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa AMZNX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Amazon.com xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Amazon.com xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Amazon.com xStock (USD)

Berapa nilai Amazon.com xStock (AMZNX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Amazon.com xStock (AMZNX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Amazon.com xStock.

Cek prediksi harga Amazon.com xStock sekarang!

Tokenomi Amazon.com xStock (AMZNX)

Memahami tokenomi Amazon.com xStock (AMZNX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AMZNX sekarang!

Cara membeli Amazon.com xStock (AMZNX)

Ingin mengetahui cara membeli Amazon.com xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Amazon.com xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

AMZNX ke Mata Uang Lokal

1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke VND
6,399,281.7
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AUD
A$374.4972
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke GBP
184.8168
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke EUR
209.1348
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke USD
$243.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MYR
RM1,016.4924
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TRY
10,237.878
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke JPY
¥37,206.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ARS
ARS$352,944.1566
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke RUB
19,755.9432
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke INR
21,560.3388
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke IDR
Rp4,052,998.3788
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PHP
14,345.1882
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke EGP
￡E.11,502.414
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BRL
R$1,301.013
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke CAD
C$342.8838
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BDT
29,670.3918
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke NGN
349,897.1112
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke COP
$931,722.2838
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ZAR
R.4,224.0366
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke UAH
10,228.1508
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TZS
T.Sh.597,493.26
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke VES
Bs54,229.14
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke CLP
$229,075.56
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PKR
Rs68,732.3952
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke KZT
127,919.9754
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke THB
฿7,879.032
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TWD
NT$7,533.7164
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AED
د.إ892.4706
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke CHF
Fr194.544
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke HKD
HK$1,889.5086
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AMD
֏92,992.032
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MAD
.د.م2,264.0058
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MXN
$4,515.8526
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SAR
ريال911.925
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ETB
Br37,325.6982
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke KES
KSh31,404.2652
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke JOD
د.أ172.41462
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PLN
894.9024
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke RON
лв1,069.992
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SEK
kr2,324.8008
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BGN
лв410.9742
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke HUF
Ft81,302.3694
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke CZK
5,123.8026
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke KWD
د.ك74.41308
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ILS
795.1986
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BOB
Bs1,677.942
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AZN
413.406
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TJS
SM2,242.1196
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke GEL
659.0178
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AOA
Kz221,877.432
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BHD
.د.ب91.43568
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BMD
$243.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke DKK
kr1,570.9428
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke HNL
L6,390.7704
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MUR
11,186.28
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke NAD
$4,224.0366
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke NOK
kr2,480.436
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke NZD
$430.4286
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PAB
B/.243.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PGK
K1,038.3786
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke QAR
ر.ق885.1752
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke RSD
дин.24,682.77
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke UZS
soʻm2,894,999.5368
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ALL
L20,395.5066
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ANG
ƒ435.2922
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke AWG
ƒ437.724
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BBD
$486.36
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BAM
KM410.9742
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BIF
Fr717,137.82
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BND
$316.134
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BSD
$243.18
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke JMD
$38,993.913
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke KHR
976,625.4708
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke KMF
Fr103,837.86
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke LAK
5,286,521.6334
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke LKR
රු74,138.2866
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MDL
L4,160.8098
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MGA
Ar1,095,404.31
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MOP
P1,945.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MVR
3,744.972
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MWK
MK421,455.258
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke MZN
MT15,551.361
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke NPR
रु34,458.606
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke PYG
1,724,632.56
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke RWF
Fr353,340.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SBD
$1,998.9396
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SCR
3,387.4974
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SRD
$9,362.43
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SVC
$2,125.3932
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke SZL
L4,219.173
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TMT
m851.13
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TND
د.ت719.56962
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke TTD
$1,646.3286
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke UGX
Sh850,157.28
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke XAF
Fr138,126.24
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke XCD
$656.586
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke XOF
Fr138,126.24
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke XPF
Fr25,047.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BWP
P3,270.771
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke BZD
$488.7918
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke CVE
$23,306.3712
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke DJF
Fr43,286.04
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke DOP
$15,636.474
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke DZD
د.ج31,725.2628
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke FJD
$554.4504
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke GNF
Fr2,114,450.1
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke GTQ
Q1,862.7588
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke GYD
$50,863.5288
1 Amazon.com xStock(AMZNX) ke ISK
kr30,640.68

Sumber Daya Amazon.com xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Amazon.com xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Amazon.com xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Amazon.com xStock

Berapa nilai Amazon.com xStock (AMZNX) hari ini?
Harga live AMZNX dalam USD adalah 243.18 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AMZNX ke USD saat ini?
Harga AMZNX ke USD saat ini adalah $ 243.18. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Amazon.com xStock?
Kapitalisasi pasar AMZNX adalah $ 1.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AMZNX?
Suplai beredar AMZNX adalah 7.59K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AMZNX?
AMZNX mencapai harga ATH sebesar 3,341.2964079602716 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AMZNX?
AMZNX mencapai harga ATL 188.44399514803126 USD.
Berapa volume perdagangan AMZNX?
Volume perdagangan 24 jam live AMZNX adalah $ 59.64K USD.
Akankah harga AMZNX naik lebih tinggi tahun ini?
AMZNX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AMZNX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Amazon.com xStock (AMZNX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

