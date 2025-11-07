Apa yang dimaksud dengan ANLOG (ANLOG)

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Tokenomi ANLOG (ANLOG)

Memahami tokenomi ANLOG (ANLOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANLOG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ANLOG Berapa nilai ANLOG (ANLOG) hari ini? Harga live ANLOG dalam USD adalah 0.0012504 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ANLOG ke USD saat ini? $ 0.0012504 . Cobalah Harga ANLOG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ANLOG? Kapitalisasi pasar ANLOG adalah $ 2.32M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ANLOG? Suplai beredar ANLOG adalah 1.86B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ANLOG? ANLOG mencapai harga ATH sebesar 0.004004532301968721 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ANLOG? ANLOG mencapai harga ATL 0.000637840867637517 USD . Berapa volume perdagangan ANLOG? Volume perdagangan 24 jam live ANLOG adalah $ 91.59K USD . Akankah harga ANLOG naik lebih tinggi tahun ini? ANLOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANLOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

