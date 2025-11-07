BursaDEX+
Harga live ApeX Protocol hari ini adalah 0.7998 USD. Lacak informasi harga aktual APEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga APEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang APEX

Info Harga APEX

Penjelasan APEX

Whitepaper APEX

Situs Web Resmi APEX

Tokenomi APEX

Prakiraan Harga APEX

Riwayat APEX

Panduan Membeli APEX

Konverter APEX ke Mata Uang Fiat

Spot APEX

Futures USDT-M APEX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ApeX Protocol

Harga ApeX Protocol(APEX)

Harga Live 1 APEX ke USD:

$0,8032
-1,77%1D
USD
Grafik Harga Live ApeX Protocol (APEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:31 (UTC+8)

Informasi Harga ApeX Protocol (APEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0,7878
Low 24 Jam
$ 0,9061
High 24 Jam

$ 0,7878
$ 0,9061
$ 3,8325250957583354
$ 0,11245349995021983
-0,54%

-1,77%

-24,08%

-24,08%

Harga aktual ApeX Protocol (APEX) adalah $ 0,7998. Selama 24 jam terakhir, APEX diperdagangkan antara low $ 0,7878 dan high $ 0,9061, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAPEX adalah $ 3,8325250957583354, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0,11245349995021983.

Dalam hal kinerja jangka pendek, APEX telah berubah sebesar -0,54% selama 1 jam terakhir, -1,77% selama 24 jam, dan -24,08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ApeX Protocol (APEX)

No.281

$ 104,47M
$ 197,00K
$ 399,90M
130,63M
500 000 000
499 999 990
26,12%

ETH

Kapitalisasi Pasar ApeX Protocol saat ini adalah $ 104,47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 197,00K. Suplai beredar APEX adalah 130,63M, dan total suplainya sebesar 499999990. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 399,90M.

Riwayat Harga ApeX Protocol (APEX) USD

Pantau perubahan harga ApeX Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0,014473-1,77%
30 Days$ -1,3928-63,53%
60 Hari$ +0,5054+171,67%
90 Hari$ +0,5141+179,94%
Perubahan Harga ApeX Protocol Hari Ini

Hari ini, APEX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0,014473 (-1,77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ApeX Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1,3928 (-63,53%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ApeX Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, APEX terlihat mengalami perubahan $ +0,5054 (+171,67%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ApeX Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0,5141 (+179,94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ApeX Protocol (APEX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ApeX Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ApeX Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa APEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ApeX Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ApeX Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ApeX Protocol (USD)

Berapa nilai ApeX Protocol (APEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ApeX Protocol (APEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeX Protocol.

Cek prediksi harga ApeX Protocol sekarang!

Tokenomi ApeX Protocol (APEX)

Memahami tokenomi ApeX Protocol (APEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APEX sekarang!

Cara membeli ApeX Protocol (APEX)

Ingin mengetahui cara membeli ApeX Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ApeX Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APEX ke Mata Uang Lokal

1 ApeX Protocol(APEX) ke VND
21 046,737
1 ApeX Protocol(APEX) ke AUD
A$1,231692
1 ApeX Protocol(APEX) ke GBP
0,607848
1 ApeX Protocol(APEX) ke EUR
0,687828
1 ApeX Protocol(APEX) ke USD
$0,7998
1 ApeX Protocol(APEX) ke MYR
RM3,343164
1 ApeX Protocol(APEX) ke TRY
33,67158
1 ApeX Protocol(APEX) ke JPY
¥122,3694
1 ApeX Protocol(APEX) ke ARS
ARS$1 160,805726
1 ApeX Protocol(APEX) ke RUB
64,975752
1 ApeX Protocol(APEX) ke INR
70,910268
1 ApeX Protocol(APEX) ke IDR
Rp13 329,994668
1 ApeX Protocol(APEX) ke PHP
47,180202
1 ApeX Protocol(APEX) ke EGP
￡E.37,83054
1 ApeX Protocol(APEX) ke BRL
R$4,27893
1 ApeX Protocol(APEX) ke CAD
C$1,127718
1 ApeX Protocol(APEX) ke BDT
97,583598
1 ApeX Protocol(APEX) ke NGN
1 150,784232
1 ApeX Protocol(APEX) ke COP
$3 064,361718
1 ApeX Protocol(APEX) ke ZAR
R.13,892526
1 ApeX Protocol(APEX) ke UAH
33,639588
1 ApeX Protocol(APEX) ke TZS
T.Sh.1 965,1086
1 ApeX Protocol(APEX) ke VES
Bs178,3554
1 ApeX Protocol(APEX) ke CLP
$753,4116
1 ApeX Protocol(APEX) ke PKR
Rs226,055472
1 ApeX Protocol(APEX) ke KZT
420,718794
1 ApeX Protocol(APEX) ke THB
฿25,91352
1 ApeX Protocol(APEX) ke TWD
NT$24,777804
1 ApeX Protocol(APEX) ke AED
د.إ2,935266
1 ApeX Protocol(APEX) ke CHF
Fr0,63984
1 ApeX Protocol(APEX) ke HKD
HK$6,214446
1 ApeX Protocol(APEX) ke AMD
֏305,84352
1 ApeX Protocol(APEX) ke MAD
.د.م7,446138
1 ApeX Protocol(APEX) ke MXN
$14,852286
1 ApeX Protocol(APEX) ke SAR
ريال2,99925
1 ApeX Protocol(APEX) ke ETB
Br122,761302
1 ApeX Protocol(APEX) ke KES
KSh103,286172
1 ApeX Protocol(APEX) ke JOD
د.أ0,5670582
1 ApeX Protocol(APEX) ke PLN
2,943264
1 ApeX Protocol(APEX) ke RON
лв3,51912
1 ApeX Protocol(APEX) ke SEK
kr7,646088
1 ApeX Protocol(APEX) ke BGN
лв1,351662
1 ApeX Protocol(APEX) ke HUF
Ft267,397134
1 ApeX Protocol(APEX) ke CZK
16,851786
1 ApeX Protocol(APEX) ke KWD
د.ك0,2447388
1 ApeX Protocol(APEX) ke ILS
2,615346
1 ApeX Protocol(APEX) ke BOB
Bs5,51862
1 ApeX Protocol(APEX) ke AZN
1,35966
1 ApeX Protocol(APEX) ke TJS
SM7,374156
1 ApeX Protocol(APEX) ke GEL
2,167458
1 ApeX Protocol(APEX) ke AOA
Kz729,73752
1 ApeX Protocol(APEX) ke BHD
.د.ب0,3007248
1 ApeX Protocol(APEX) ke BMD
$0,7998
1 ApeX Protocol(APEX) ke DKK
kr5,166708
1 ApeX Protocol(APEX) ke HNL
L21,018744
1 ApeX Protocol(APEX) ke MUR
36,7908
1 ApeX Protocol(APEX) ke NAD
$13,892526
1 ApeX Protocol(APEX) ke NOK
kr8,15796
1 ApeX Protocol(APEX) ke NZD
$1,415646
1 ApeX Protocol(APEX) ke PAB
B/.0,7998
1 ApeX Protocol(APEX) ke PGK
K3,415146
1 ApeX Protocol(APEX) ke QAR
ر.ق2,911272
1 ApeX Protocol(APEX) ke RSD
дин.81,1797
1 ApeX Protocol(APEX) ke UZS
soʻm9 521,427048
1 ApeX Protocol(APEX) ke ALL
L67,079226
1 ApeX Protocol(APEX) ke ANG
ƒ1,431642
1 ApeX Protocol(APEX) ke AWG
ƒ1,43964
1 ApeX Protocol(APEX) ke BBD
$1,5996
1 ApeX Protocol(APEX) ke BAM
KM1,351662
1 ApeX Protocol(APEX) ke BIF
Fr2 358,6102
1 ApeX Protocol(APEX) ke BND
$1,03974
1 ApeX Protocol(APEX) ke BSD
$0,7998
1 ApeX Protocol(APEX) ke JMD
$128,24793
1 ApeX Protocol(APEX) ke KHR
3 212,044788
1 ApeX Protocol(APEX) ke KMF
Fr341,5146
1 ApeX Protocol(APEX) ke LAK
17 386,956174
1 ApeX Protocol(APEX) ke LKR
රු243,835026
1 ApeX Protocol(APEX) ke MDL
L13,684578
1 ApeX Protocol(APEX) ke MGA
Ar3 602,6991
1 ApeX Protocol(APEX) ke MOP
P6,3984
1 ApeX Protocol(APEX) ke MVR
12,31692
1 ApeX Protocol(APEX) ke MWK
MK1 386,13338
1 ApeX Protocol(APEX) ke MZN
MT51,14721
1 ApeX Protocol(APEX) ke NPR
रु113,33166
1 ApeX Protocol(APEX) ke PYG
5 672,1816
1 ApeX Protocol(APEX) ke RWF
Fr1 162,1094
1 ApeX Protocol(APEX) ke SBD
$6,574356
1 ApeX Protocol(APEX) ke SCR
11,141214
1 ApeX Protocol(APEX) ke SRD
$30,7923
1 ApeX Protocol(APEX) ke SVC
$6,990252
1 ApeX Protocol(APEX) ke SZL
L13,87653
1 ApeX Protocol(APEX) ke TMT
m2,7993
1 ApeX Protocol(APEX) ke TND
د.ت2,3666082
1 ApeX Protocol(APEX) ke TTD
$5,414646
1 ApeX Protocol(APEX) ke UGX
Sh2 796,1008
1 ApeX Protocol(APEX) ke XAF
Fr454,2864
1 ApeX Protocol(APEX) ke XCD
$2,15946
1 ApeX Protocol(APEX) ke XOF
Fr454,2864
1 ApeX Protocol(APEX) ke XPF
Fr82,3794
1 ApeX Protocol(APEX) ke BWP
P10,75731
1 ApeX Protocol(APEX) ke BZD
$1,607598
1 ApeX Protocol(APEX) ke CVE
$76,652832
1 ApeX Protocol(APEX) ke DJF
Fr142,3644
1 ApeX Protocol(APEX) ke DOP
$51,42714
1 ApeX Protocol(APEX) ke DZD
د.ج104,341908
1 ApeX Protocol(APEX) ke FJD
$1,823544
1 ApeX Protocol(APEX) ke GNF
Fr6 954,261
1 ApeX Protocol(APEX) ke GTQ
Q6,126468
1 ApeX Protocol(APEX) ke GYD
$167,286168
1 ApeX Protocol(APEX) ke ISK
kr100,7748

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ApeX Protocol

Berapa nilai ApeX Protocol (APEX) hari ini?
Harga live APEX dalam USD adalah 0,7998 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga APEX ke USD saat ini?
Harga APEX ke USD saat ini adalah $ 0,7998. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ApeX Protocol?
Kapitalisasi pasar APEX adalah $ 104,47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar APEX?
Suplai beredar APEX adalah 130,63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) APEX?
APEX mencapai harga ATH sebesar 3,8325250957583354 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) APEX?
APEX mencapai harga ATL 0,11245349995021983 USD.
Berapa volume perdagangan APEX?
Volume perdagangan 24 jam live APEX adalah $ 197,00K USD.
Akankah harga APEX naik lebih tinggi tahun ini?
APEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:07:31 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator APEX ke USD

Jumlah

APEX
APEX
USD
USD

1 APEX = 0,7998 USD

Perdagangkan APEX

APEX/USDT
$0,8032
$0,8032$0,8032
-1,79%

