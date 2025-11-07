Apa yang dimaksud dengan ApeX Protocol (APEX)

ApeX Protocol is a permissionless and non-custodial derivatives decentralised exchange, operating on an order book model and delivering USDC and USDT cross-margined perpetual contracts with up to 50x leverage, instant settlement and low fees.

ApeX Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dengan membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa APEX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ApeX Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ApeX Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ApeX Protocol (USD)

Berapa nilai ApeX Protocol (APEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ApeX Protocol (APEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ApeX Protocol.

Tokenomi ApeX Protocol (APEX)

Memahami tokenomi ApeX Protocol (APEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token APEX sekarang!

Cara membeli ApeX Protocol (APEX)

Ingin mengetahui cara membeli ApeX Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ApeX Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

APEX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ApeX Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ApeX Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ApeX Protocol Berapa nilai ApeX Protocol (APEX) hari ini? Harga live APEX dalam USD adalah 0,7998 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga APEX ke USD saat ini? $ 0,7998 . Cobalah Harga APEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ApeX Protocol? Kapitalisasi pasar APEX adalah $ 104,47M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar APEX? Suplai beredar APEX adalah 130,63M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) APEX? APEX mencapai harga ATH sebesar 3,8325250957583354 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) APEX? APEX mencapai harga ATL 0,11245349995021983 USD . Berapa volume perdagangan APEX? Volume perdagangan 24 jam live APEX adalah $ 197,00K USD . Akankah harga APEX naik lebih tinggi tahun ini? APEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga APEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

