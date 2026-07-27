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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aptos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aptos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Aptos (APT) Hari Ini

Analisis Teknis Aptos (APT) Hari Ini

Halaman Analisis Aptos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aptos di bawah ini.

Perubahan Harga Aptos (APT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.6118--+2.08%+2.94%-36.98%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aptos

Indikator Teknikal Aptos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aptos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 2
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.6115
0.6114
R2
0.6114
0.6114
R1
0.6114
0.6114
PP
0.6113
0.6113
S1
0.6113
0.6113
S2
0.6112
0.6113
S3
0.6112
0.6112

Sinyal Pasar Aptos

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.41M
$62.13 M
$63.54 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$4.50 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$4.51 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.35M
Pembelian Aktif 7 Hari
$12.82 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$13.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aptos

Aliran Masuk BersihHarga APTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.07 M0.61
2026-07-26-$0.12 M0.63
2026-07-25-$0.11 M0.61
2026-07-24-$0.17 M0.61
2026-07-23-$0.36 M0.62

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Aptos Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Aptos (APT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aptos secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
APT/USDT
$0.6118
$0.6118$0.6118
0.00%
0.00% (USDT)
APT/USDC
$0.6122
$0.6122$0.6122
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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APT
USD
USD

1 APT = 0.6118 USD

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