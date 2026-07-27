Analisis Teknis Aptos (APT) Hari Ini Halaman Analisis Aptos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari APT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aptos di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aptos (APT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.6118 -- +2.08% +2.94% -36.98%

Indikator Teknikal Aptos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aptos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 2 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.6115 0.6114 R2 0.6114 0.6114 R1 0.6114 0.6114 PP 0.6113 0.6113 S1 0.6113 0.6113 S2 0.6112 0.6113 S3 0.6112 0.6112

Sinyal Pasar Aptos Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.41M $62.13 M $63.54 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $4.50 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.51 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.35M Pembelian Aktif 7 Hari $12.82 M Penjualan Aktif 7 Hari $13.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aptos Aliran Masuk Bersih Harga APTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.07 M 0.61 2026-07-26 -$0.12 M 0.63 2026-07-25 -$0.11 M 0.61 2026-07-24 -$0.17 M 0.61 2026-07-23 -$0.36 M 0.62 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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