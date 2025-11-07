BursaDEX+
Harga live Aster Inu hari ini adalah 0.000204 USD. Lacak informasi harga aktual ASTERINU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTERINU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Aster Inu(ASTERINU)

Harga Live 1 ASTERINU ke USD:

$0.000204
$0.000204
+4.08%1D
USD
Grafik Harga Live Aster Inu (ASTERINU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:02 (UTC+8)

Informasi Harga Aster Inu (ASTERINU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00019
$ 0.00019
Low 24 Jam
$ 0.00022
$ 0.00022
High 24 Jam

$ 0.00019
$ 0.00019

$ 0.00022
$ 0.00022

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424

$ 0.000198485604699209
$ 0.000198485604699209

-1.93%

+4.08%

-23.02%

-23.02%

Harga aktual Aster Inu (ASTERINU) adalah $ 0.000204. Selama 24 jam terakhir, ASTERINU diperdagangkan antara low $ 0.00019 dan high $ 0.00022, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTERINU adalah $ 0.008002267526781424, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000198485604699209.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTERINU telah berubah sebesar -1.93% selama 1 jam terakhir, +4.08% selama 24 jam, dan -23.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aster Inu (ASTERINU)

No.2831

$ 201.96K
$ 201.96K

$ 4.03K
$ 4.03K

$ 204.00K
$ 204.00K

990.00M
990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

98.99%

BSC

Kapitalisasi Pasar Aster Inu saat ini adalah $ 201.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.03K. Suplai beredar ASTERINU adalah 990.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 204.00K.

Riwayat Harga Aster Inu (ASTERINU) USD

Pantau perubahan harga Aster Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000008+4.08%
30 Days$ -0.000883-81.24%
60 Hari$ -0.001296-86.40%
90 Hari$ -0.001296-86.40%
Perubahan Harga Aster Inu Hari Ini

Hari ini, ASTERINU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000008 (+4.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aster Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000883 (-81.24%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aster Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTERINU terlihat mengalami perubahan $ -0.001296 (-86.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aster Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001296 (-86.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aster Inu (ASTERINU)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aster Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Aster Inu (ASTERINU)

Token meme berbasis komunitas yang terinspirasi oleh misi Aster untuk konektivitas lintas rantai yang mulus, memadukan utilitas kripto dengan budaya meme.

Aster Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Aster Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASTERINU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Aster Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aster Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aster Inu (USD)

Berapa nilai Aster Inu (ASTERINU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aster Inu (ASTERINU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aster Inu.

Cek prediksi harga Aster Inu sekarang!

Tokenomi Aster Inu (ASTERINU)

Memahami tokenomi Aster Inu (ASTERINU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTERINU sekarang!

Cara membeli Aster Inu (ASTERINU)

Ingin mengetahui cara membeli Aster Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aster Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASTERINU ke Mata Uang Lokal

1 Aster Inu(ASTERINU) ke VND
5.36826
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AUD
A$0.00031416
1 Aster Inu(ASTERINU) ke GBP
0.00015504
1 Aster Inu(ASTERINU) ke EUR
0.00017544
1 Aster Inu(ASTERINU) ke USD
$0.000204
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MYR
RM0.00085272
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TRY
0.00860676
1 Aster Inu(ASTERINU) ke JPY
¥0.031008
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ARS
ARS$0.29607948
1 Aster Inu(ASTERINU) ke RUB
0.01657296
1 Aster Inu(ASTERINU) ke INR
0.01808868
1 Aster Inu(ASTERINU) ke IDR
Rp3.39999864
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PHP
0.01202172
1 Aster Inu(ASTERINU) ke EGP
￡E.0.0096492
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BRL
R$0.0010914
1 Aster Inu(ASTERINU) ke CAD
C$0.00028764
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BDT
0.02489004
1 Aster Inu(ASTERINU) ke NGN
0.29352336
1 Aster Inu(ASTERINU) ke COP
$0.78160764
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ZAR
R.0.00354348
1 Aster Inu(ASTERINU) ke UAH
0.00858024
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TZS
T.Sh.0.501228
1 Aster Inu(ASTERINU) ke VES
Bs0.046308
1 Aster Inu(ASTERINU) ke CLP
$0.192372
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PKR
Rs0.05765856
1 Aster Inu(ASTERINU) ke KZT
0.10731012
1 Aster Inu(ASTERINU) ke THB
฿0.0066096
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TWD
NT$0.00632196
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AED
د.إ0.00074868
1 Aster Inu(ASTERINU) ke CHF
Fr0.0001632
1 Aster Inu(ASTERINU) ke HKD
HK$0.00158508
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AMD
֏0.0780096
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MAD
.د.م0.0018972
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MXN
$0.00378828
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SAR
ريال0.000765
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ETB
Br0.03139356
1 Aster Inu(ASTERINU) ke KES
KSh0.02634864
1 Aster Inu(ASTERINU) ke JOD
د.أ0.000144636
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PLN
0.00075072
1 Aster Inu(ASTERINU) ke RON
лв0.0008976
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SEK
kr0.00195228
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BGN
лв0.00034476
1 Aster Inu(ASTERINU) ke HUF
Ft0.06822576
1 Aster Inu(ASTERINU) ke CZK
0.00429828
1 Aster Inu(ASTERINU) ke KWD
د.ك0.000062424
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ILS
0.00066708
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BOB
Bs0.0014076
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AZN
0.0003468
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TJS
SM0.00188088
1 Aster Inu(ASTERINU) ke GEL
0.00055284
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AOA
Kz0.18698436
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BHD
.د.ب0.000076704
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BMD
$0.000204
1 Aster Inu(ASTERINU) ke DKK
kr0.00131784
1 Aster Inu(ASTERINU) ke HNL
L0.00537336
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MUR
0.009384
1 Aster Inu(ASTERINU) ke NAD
$0.00354348
1 Aster Inu(ASTERINU) ke NOK
kr0.00207876
1 Aster Inu(ASTERINU) ke NZD
$0.00036108
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PAB
B/.0.000204
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PGK
K0.0008568
1 Aster Inu(ASTERINU) ke QAR
ر.ق0.00074256
1 Aster Inu(ASTERINU) ke RSD
дин.0.02071008
1 Aster Inu(ASTERINU) ke UZS
soʻm2.45783076
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ALL
L0.0171054
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ANG
ƒ0.00036516
1 Aster Inu(ASTERINU) ke AWG
ƒ0.0003672
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BBD
$0.000408
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BAM
KM0.00034476
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BIF
Fr0.601596
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BND
$0.0002652
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BSD
$0.000204
1 Aster Inu(ASTERINU) ke JMD
$0.0327114
1 Aster Inu(ASTERINU) ke KHR
0.81927624
1 Aster Inu(ASTERINU) ke KMF
Fr0.08568
1 Aster Inu(ASTERINU) ke LAK
4.43478252
1 Aster Inu(ASTERINU) ke LKR
රු0.06219348
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MDL
L0.003468
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MGA
Ar0.918918
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MOP
P0.001632
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MVR
0.0031416
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MWK
MK0.35416644
1 Aster Inu(ASTERINU) ke MZN
MT0.0130458
1 Aster Inu(ASTERINU) ke NPR
रु0.0289068
1 Aster Inu(ASTERINU) ke PYG
1.446768
1 Aster Inu(ASTERINU) ke RWF
Fr0.296004
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SBD
$0.00167892
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SCR
0.00294372
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SRD
$0.007854
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SVC
$0.00178296
1 Aster Inu(ASTERINU) ke SZL
L0.00354144
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TMT
m0.000714
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TND
د.ت0.000603636
1 Aster Inu(ASTERINU) ke TTD
$0.00138108
1 Aster Inu(ASTERINU) ke UGX
Sh0.713184
1 Aster Inu(ASTERINU) ke XAF
Fr0.115872
1 Aster Inu(ASTERINU) ke XCD
$0.0005508
1 Aster Inu(ASTERINU) ke XOF
Fr0.115872
1 Aster Inu(ASTERINU) ke XPF
Fr0.021012
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BWP
P0.0027438
1 Aster Inu(ASTERINU) ke BZD
$0.00041004
1 Aster Inu(ASTERINU) ke CVE
$0.01955136
1 Aster Inu(ASTERINU) ke DJF
Fr0.036108
1 Aster Inu(ASTERINU) ke DOP
$0.01311924
1 Aster Inu(ASTERINU) ke DZD
د.ج0.02663424
1 Aster Inu(ASTERINU) ke FJD
$0.00046512
1 Aster Inu(ASTERINU) ke GNF
Fr1.77378
1 Aster Inu(ASTERINU) ke GTQ
Q0.00156264
1 Aster Inu(ASTERINU) ke GYD
$0.04266864
1 Aster Inu(ASTERINU) ke ISK
kr0.025704

Sumber Daya Aster Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aster Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Aster Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aster Inu

Berapa nilai Aster Inu (ASTERINU) hari ini?
Harga live ASTERINU dalam USD adalah 0.000204 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTERINU ke USD saat ini?
Harga ASTERINU ke USD saat ini adalah $ 0.000204. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aster Inu?
Kapitalisasi pasar ASTERINU adalah $ 201.96K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTERINU?
Suplai beredar ASTERINU adalah 990.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTERINU?
ASTERINU mencapai harga ATH sebesar 0.008002267526781424 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTERINU?
ASTERINU mencapai harga ATL 0.000198485604699209 USD.
Berapa volume perdagangan ASTERINU?
Volume perdagangan 24 jam live ASTERINU adalah $ 4.03K USD.
Akankah harga ASTERINU naik lebih tinggi tahun ini?
ASTERINU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTERINU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

