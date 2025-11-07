BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Astra Protocol hari ini adalah 0.0009329 USD. Lacak informasi harga aktual ASTRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTRA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Astra Protocol hari ini adalah 0.0009329 USD. Lacak informasi harga aktual ASTRA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTRA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASTRA

Info Harga ASTRA

Penjelasan ASTRA

Whitepaper ASTRA

Situs Web Resmi ASTRA

Tokenomi ASTRA

Prakiraan Harga ASTRA

Riwayat ASTRA

Panduan Membeli ASTRA

Konverter ASTRA ke Mata Uang Fiat

Spot ASTRA

Futures USDT-M ASTRA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Astra Protocol

Harga Astra Protocol(ASTRA)

Harga Live 1 ASTRA ke USD:

$0.0009329
$0.0009329$0.0009329
-4.62%1D
USD
Grafik Harga Live Astra Protocol (ASTRA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:09 (UTC+8)

Informasi Harga Astra Protocol (ASTRA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0008795
$ 0.0008795$ 0.0008795
Low 24 Jam
$ 0.0010471
$ 0.0010471$ 0.0010471
High 24 Jam

$ 0.0008795
$ 0.0008795$ 0.0008795

$ 0.0010471
$ 0.0010471$ 0.0010471

$ 0.5004097841977422
$ 0.5004097841977422$ 0.5004097841977422

$ 0.000368237312114063
$ 0.000368237312114063$ 0.000368237312114063

0.00%

-4.62%

-18.11%

-18.11%

Harga aktual Astra Protocol (ASTRA) adalah $ 0.0009329. Selama 24 jam terakhir, ASTRA diperdagangkan antara low $ 0.0008795 dan high $ 0.0010471, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTRA adalah $ 0.5004097841977422, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000368237312114063.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTRA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -4.62% selama 24 jam, dan -18.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Astra Protocol (ASTRA)

No.4895

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.05K
$ 2.05K$ 2.05K

$ 932.90K
$ 932.90K$ 932.90K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Astra Protocol saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.05K. Suplai beredar ASTRA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 932.90K.

Riwayat Harga Astra Protocol (ASTRA) USD

Pantau perubahan harga Astra Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000045188-4.62%
30 Days$ -0.0005057-35.16%
60 Hari$ -0.0011556-55.34%
90 Hari$ -0.0012915-58.07%
Perubahan Harga Astra Protocol Hari Ini

Hari ini, ASTRA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000045188 (-4.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Astra Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0005057 (-35.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Astra Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTRA terlihat mengalami perubahan $ -0.0011556 (-55.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Astra Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0012915 (-58.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Astra Protocol (ASTRA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Astra Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Astra Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Astra Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASTRA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Astra Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Astra Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Astra Protocol (USD)

Berapa nilai Astra Protocol (ASTRA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Astra Protocol (ASTRA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Astra Protocol.

Cek prediksi harga Astra Protocol sekarang!

Tokenomi Astra Protocol (ASTRA)

Memahami tokenomi Astra Protocol (ASTRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTRA sekarang!

Cara membeli Astra Protocol (ASTRA)

Ingin mengetahui cara membeli Astra Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Astra Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ASTRA ke Mata Uang Lokal

1 Astra Protocol(ASTRA) ke VND
24.5492635
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AUD
A$0.001436666
1 Astra Protocol(ASTRA) ke GBP
0.000709004
1 Astra Protocol(ASTRA) ke EUR
0.000802294
1 Astra Protocol(ASTRA) ke USD
$0.0009329
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MYR
RM0.003899522
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TRY
0.039359051
1 Astra Protocol(ASTRA) ke JPY
¥0.1418008
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ARS
ARS$1.353983073
1 Astra Protocol(ASTRA) ke RUB
0.075788796
1 Astra Protocol(ASTRA) ke INR
0.082720243
1 Astra Protocol(ASTRA) ke IDR
Rp15.548327114
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PHP
0.054975797
1 Astra Protocol(ASTRA) ke EGP
￡E.0.04412617
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BRL
R$0.004991015
1 Astra Protocol(ASTRA) ke CAD
C$0.001315389
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BDT
0.113823129
1 Astra Protocol(ASTRA) ke NGN
1.342293836
1 Astra Protocol(ASTRA) ke COP
$3.574322389
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ZAR
R.0.016204473
1 Astra Protocol(ASTRA) ke UAH
0.039237774
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TZS
T.Sh.2.2921353
1 Astra Protocol(ASTRA) ke VES
Bs0.2117683
1 Astra Protocol(ASTRA) ke CLP
$0.8797247
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PKR
Rs0.263674856
1 Astra Protocol(ASTRA) ke KZT
0.490733387
1 Astra Protocol(ASTRA) ke THB
฿0.03022596
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TWD
NT$0.028910571
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AED
د.إ0.003423743
1 Astra Protocol(ASTRA) ke CHF
Fr0.00074632
1 Astra Protocol(ASTRA) ke HKD
HK$0.007248633
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AMD
֏0.35674096
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MAD
.د.م0.00867597
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MXN
$0.017323953
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SAR
ريال0.003498375
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ETB
Br0.143563981
1 Astra Protocol(ASTRA) ke KES
KSh0.120493364
1 Astra Protocol(ASTRA) ke JOD
د.أ0.0006614261
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PLN
0.003433072
1 Astra Protocol(ASTRA) ke RON
лв0.00410476
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SEK
kr0.008927853
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BGN
лв0.001576601
1 Astra Protocol(ASTRA) ke HUF
Ft0.311999076
1 Astra Protocol(ASTRA) ke CZK
0.019656203
1 Astra Protocol(ASTRA) ke KWD
د.ك0.0002854674
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ILS
0.003050583
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BOB
Bs0.00643701
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AZN
0.00158593
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TJS
SM0.008601338
1 Astra Protocol(ASTRA) ke GEL
0.002528159
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AOA
Kz0.855086811
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BHD
.د.ب0.0003507704
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BMD
$0.0009329
1 Astra Protocol(ASTRA) ke DKK
kr0.006026534
1 Astra Protocol(ASTRA) ke HNL
L0.024572586
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MUR
0.0429134
1 Astra Protocol(ASTRA) ke NAD
$0.016204473
1 Astra Protocol(ASTRA) ke NOK
kr0.009506251
1 Astra Protocol(ASTRA) ke NZD
$0.001651233
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PAB
B/.0.0009329
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PGK
K0.00391818
1 Astra Protocol(ASTRA) ke QAR
ر.ق0.003395756
1 Astra Protocol(ASTRA) ke RSD
дин.0.094708008
1 Astra Protocol(ASTRA) ke UZS
soʻm11.239756451
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ALL
L0.078223665
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ANG
ƒ0.001669891
1 Astra Protocol(ASTRA) ke AWG
ƒ0.00167922
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BBD
$0.0018658
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BAM
KM0.001576601
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BIF
Fr2.7511221
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BND
$0.00121277
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BSD
$0.0009329
1 Astra Protocol(ASTRA) ke JMD
$0.149590515
1 Astra Protocol(ASTRA) ke KHR
3.746582374
1 Astra Protocol(ASTRA) ke KMF
Fr0.391818
1 Astra Protocol(ASTRA) ke LAK
20.280434377
1 Astra Protocol(ASTRA) ke LKR
රු0.284413223
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MDL
L0.0158593
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MGA
Ar4.20224805
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MOP
P0.0074632
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MVR
0.01436666
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MWK
MK1.619617019
1 Astra Protocol(ASTRA) ke MZN
MT0.059658955
1 Astra Protocol(ASTRA) ke NPR
रु0.13219193
1 Astra Protocol(ASTRA) ke PYG
6.6161268
1 Astra Protocol(ASTRA) ke RWF
Fr1.3536379
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SBD
$0.007677767
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SCR
0.013461747
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SRD
$0.03591665
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SVC
$0.008153546
1 Astra Protocol(ASTRA) ke SZL
L0.016195144
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TMT
m0.00326515
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TND
د.ت0.0027604511
1 Astra Protocol(ASTRA) ke TTD
$0.006315733
1 Astra Protocol(ASTRA) ke UGX
Sh3.2614184
1 Astra Protocol(ASTRA) ke XAF
Fr0.5298872
1 Astra Protocol(ASTRA) ke XCD
$0.00251883
1 Astra Protocol(ASTRA) ke XOF
Fr0.5298872
1 Astra Protocol(ASTRA) ke XPF
Fr0.0960887
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BWP
P0.012547505
1 Astra Protocol(ASTRA) ke BZD
$0.001875129
1 Astra Protocol(ASTRA) ke CVE
$0.089409136
1 Astra Protocol(ASTRA) ke DJF
Fr0.1651233
1 Astra Protocol(ASTRA) ke DOP
$0.059994799
1 Astra Protocol(ASTRA) ke DZD
د.ج0.121799424
1 Astra Protocol(ASTRA) ke FJD
$0.002127012
1 Astra Protocol(ASTRA) ke GNF
Fr8.1115655
1 Astra Protocol(ASTRA) ke GTQ
Q0.007146014
1 Astra Protocol(ASTRA) ke GYD
$0.195125364
1 Astra Protocol(ASTRA) ke ISK
kr0.1175454

Sumber Daya Astra Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Astra Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Astra Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Astra Protocol

Berapa nilai Astra Protocol (ASTRA) hari ini?
Harga live ASTRA dalam USD adalah 0.0009329 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTRA ke USD saat ini?
Harga ASTRA ke USD saat ini adalah $ 0.0009329. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Astra Protocol?
Kapitalisasi pasar ASTRA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTRA?
Suplai beredar ASTRA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTRA?
ASTRA mencapai harga ATH sebesar 0.5004097841977422 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTRA?
ASTRA mencapai harga ATL 0.000368237312114063 USD.
Berapa volume perdagangan ASTRA?
Volume perdagangan 24 jam live ASTRA adalah $ 2.05K USD.
Akankah harga ASTRA naik lebih tinggi tahun ini?
ASTRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:20:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Astra Protocol (ASTRA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ASTRA ke USD

Jumlah

ASTRA
ASTRA
USD
USD

1 ASTRA = 0.0009329 USD

Perdagangkan ASTRA

ASTRA/USDT
$0.0009329
$0.0009329$0.0009329
-4.62%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,043.34
$101,043.34$101,043.34

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.04
$3,304.04$3,304.04

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0248
$1.0248$1.0248

+19.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,043.34
$101,043.34$101,043.34

-0.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.04
$3,304.04$3,304.04

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.55
$155.55$155.55

-0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2069
$2.2069$2.2069

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0198
$1.0198$1.0198

+0.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0936
$0.0936$0.0936

+87.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.023030
$0.023030$0.023030

+2,203.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009921
$0.009921$0.009921

+364.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.028
$4.028$4.028

+302.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0936
$0.0936$0.0936

+87.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002437
$0.0000002437$0.0000002437

+62.46%