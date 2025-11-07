Apa yang dimaksud dengan Astra Protocol (ASTRA)

Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation. Astra Protocol is the next generation of compliance, a decentralized KYC Platform for Web3. Our application brings the financial regulatory standards for 150+ countries and over 300+ sanctions and watchlists to the crypto industry without sacrificing anonymisation.

Tokenomi Astra Protocol (ASTRA)

Memahami tokenomi Astra Protocol (ASTRA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTRA sekarang!

Sumber Daya Astra Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Astra Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Astra Protocol Berapa nilai Astra Protocol (ASTRA) hari ini? Harga live ASTRA dalam USD adalah 0.0009329 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ASTRA ke USD saat ini? $ 0.0009329 . Cobalah Harga ASTRA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Astra Protocol? Kapitalisasi pasar ASTRA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ASTRA? Suplai beredar ASTRA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ASTRA? ASTRA mencapai harga ATH sebesar 0.5004097841977422 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ASTRA? ASTRA mencapai harga ATL 0.000368237312114063 USD . Berapa volume perdagangan ASTRA? Volume perdagangan 24 jam live ASTRA adalah $ 2.05K USD . Akankah harga ASTRA naik lebih tinggi tahun ini? ASTRA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTRA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

