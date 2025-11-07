BursaDEX+
Harga live AstraAI hari ini adalah 0.5791 USD. Lacak informasi harga aktual ASTRAAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASTRAAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASTRAAI

Info Harga ASTRAAI

Penjelasan ASTRAAI

Whitepaper ASTRAAI

Situs Web Resmi ASTRAAI

Tokenomi ASTRAAI

Prakiraan Harga ASTRAAI

Riwayat ASTRAAI

Panduan Membeli ASTRAAI

Konverter ASTRAAI ke Mata Uang Fiat

Spot ASTRAAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo AstraAI

Harga AstraAI(ASTRAAI)

Harga Live 1 ASTRAAI ke USD:

$0.5791
$0.5791$0.5791
-1.16%1D
USD
Grafik Harga Live AstraAI (ASTRAAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:49 (UTC+8)

Informasi Harga AstraAI (ASTRAAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.579
$ 0.579$ 0.579
Low 24 Jam
$ 0.6171
$ 0.6171$ 0.6171
High 24 Jam

$ 0.579
$ 0.579$ 0.579

$ 0.6171
$ 0.6171$ 0.6171

$ 5.236339133268041
$ 5.236339133268041$ 5.236339133268041

$ 0.01784007500161164
$ 0.01784007500161164$ 0.01784007500161164

+0.01%

-1.16%

-24.15%

-24.15%

Harga aktual AstraAI (ASTRAAI) adalah $ 0.5791. Selama 24 jam terakhir, ASTRAAI diperdagangkan antara low $ 0.579 dan high $ 0.6171, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASTRAAI adalah $ 5.236339133268041, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01784007500161164.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASTRAAI telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -1.16% selama 24 jam, dan -24.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar AstraAI (ASTRAAI)

No.1303

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

$ 26.58K
$ 26.58K$ 26.58K

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

99.99%

ETH

Kapitalisasi Pasar AstraAI saat ini adalah $ 5.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 26.58K. Suplai beredar ASTRAAI adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.79M.

Riwayat Harga AstraAI (ASTRAAI) USD

Pantau perubahan harga AstraAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.006796-1.16%
30 Days$ -0.5649-49.38%
60 Hari$ -0.9969-63.26%
90 Hari$ -0.7949-57.86%
Perubahan Harga AstraAI Hari Ini

Hari ini, ASTRAAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.006796 (-1.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga AstraAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.5649 (-49.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga AstraAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ASTRAAI terlihat mengalami perubahan $ -0.9969 (-63.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga AstraAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.7949 (-57.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari AstraAI (ASTRAAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga AstraAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan AstraAI (ASTRAAI)

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

AstraAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi AstraAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ASTRAAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang AstraAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli AstraAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga AstraAI (USD)

Berapa nilai AstraAI (ASTRAAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda AstraAI (ASTRAAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk AstraAI.

Cek prediksi harga AstraAI sekarang!

Tokenomi AstraAI (ASTRAAI)

Memahami tokenomi AstraAI (ASTRAAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASTRAAI sekarang!

Cara membeli AstraAI (ASTRAAI)

Ingin mengetahui cara membeli AstraAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli AstraAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya AstraAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai AstraAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi AstraAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang AstraAI

Berapa nilai AstraAI (ASTRAAI) hari ini?
Harga live ASTRAAI dalam USD adalah 0.5791 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASTRAAI ke USD saat ini?
Harga ASTRAAI ke USD saat ini adalah $ 0.5791. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar AstraAI?
Kapitalisasi pasar ASTRAAI adalah $ 5.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASTRAAI?
Suplai beredar ASTRAAI adalah 10.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASTRAAI?
ASTRAAI mencapai harga ATH sebesar 5.236339133268041 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASTRAAI?
ASTRAAI mencapai harga ATL 0.01784007500161164 USD.
Berapa volume perdagangan ASTRAAI?
Volume perdagangan 24 jam live ASTRAAI adalah $ 26.58K USD.
Akankah harga ASTRAAI naik lebih tinggi tahun ini?
ASTRAAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASTRAAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:25:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting AstraAI (ASTRAAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

