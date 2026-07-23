Harga Aurora Hari Ini

Harga live Aurora (AURORA) hari ini adalah Rp 0.01871, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AURORA ke IDR saat ini adalah Rp 0.01871 per AURORA.

Aurora saat ini berada di peringkat #748 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 13.33M, dengan suplai yang beredar 712.58M AURORA. Selama 24 jam terakhir, AURORA diperdagangkan antara Rp 0.01801 (low) dan Rp 0.01942 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 632,667.74402700661652496, sementara all-time low aset ini adalah Rp 409.9631365270169463336.

Dalam kinerja jangka pendek, AURORA bergerak +2.74% dalam satu jam terakhir dan -5.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 55.04K.

Informasi Pasar Aurora (AURORA)

Peringkat No.748 Kapitalisasi Pasar Rp 13.33MRp 13.33M Rp 13.33M Volume (24 Jam) Rp 55.04KRp 55.04K Rp 55.04K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 18.71MRp 18.71M Rp 18.71M Suplai Peredaran 712.58M 712.58M 712.58M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 999,759,398 999,759,398 999,759,398 Tingkat Peredaran 71.25% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Aurora saat ini adalah Rp 13.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 55.04K. Suplai beredar AURORA adalah 712.58M, dan total suplainya sebesar 999759398. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 18.71M.