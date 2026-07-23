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Harga live Aurora hari ini adalah 0.01871 IDR. Kapitalisasi pasar AURORA adalah 13,332,435.47013 IDR. Lacak informasi harga aktual AURORA ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Aurora hari ini adalah 0.01871 IDR. Kapitalisasi pasar AURORA adalah 13,332,435.47013 IDR. Lacak informasi harga aktual AURORA ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga Aurora(AURORA)

Harga Live 1 AURORA ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live Aurora (AURORA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:55 (UTC+8)

Harga Aurora Hari Ini

Harga live Aurora (AURORA) hari ini adalah Rp 0.01871, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi AURORA ke IDR saat ini adalah Rp 0.01871 per AURORA.

Aurora saat ini berada di peringkat #748 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 13.33M, dengan suplai yang beredar 712.58M AURORA. Selama 24 jam terakhir, AURORA diperdagangkan antara Rp 0.01801 (low) dan Rp 0.01942 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 632,667.74402700661652496, sementara all-time low aset ini adalah Rp 409.9631365270169463336.

Dalam kinerja jangka pendek, AURORA bergerak +2.74% dalam satu jam terakhir dan -5.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 55.04K.

Informasi Pasar Aurora (AURORA)

No.748

Rp 13.33M
Rp 13.33MRp 13.33M

Rp 55.04K
Rp 55.04KRp 55.04K

Rp 18.71M
Rp 18.71MRp 18.71M

712.58M
712.58M 712.58M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,759,398
999,759,398 999,759,398

71.25%

ETH

Kapitalisasi Pasar Aurora saat ini adalah Rp 13.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 55.04K. Suplai beredar AURORA adalah 712.58M, dan total suplainya sebesar 999759398. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 18.71M.

Riwayat Harga Aurora IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.01801
Rp 0.01801Rp 0.01801
Low 24 Jam
Rp 0.01942
Rp 0.01942Rp 0.01942
High 24 Jam

Rp 0.01801
Rp 0.01801Rp 0.01801

Rp 0.01942
Rp 0.01942Rp 0.01942

Rp 632,667.74402700661652496
Rp 632,667.74402700661652496Rp 632,667.74402700661652496

Rp 409.9631365270169463336
Rp 409.9631365270169463336Rp 409.9631365270169463336

+2.74%

--

-5.41%

-5.41%

Riwayat Harga Aurora (AURORA) IDR

Pantau perubahan harga Aurora untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00726-27.96%
60 HariRp -0.00971-34.17%
90 HariRp -0.00938-33.40%
Perubahan Harga Aurora Hari Ini

Hari ini, AURORA tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Aurora 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00726 (-27.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Aurora 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, AURORA terlihat mengalami perubahan Rp -0.00971 (-34.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Aurora 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.00938 (-33.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Aurora (AURORA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Aurora sekarang.

Analisis untuk Aurora

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Aurora terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Aurora?

Harga Aurora (AURORA) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan dan pertumbuhan ekosistem
4. Pengumuman kemitraan dan integrasi
5. Berita regulasi yang memengaruhi proyek DeFi
6. Persaingan dari platform blockchain lainnya
7. Dinamika pasokan token dan imbalan staking
8. Pola analisis teknikal
9. Ramai di media sosial dan tingkat keterlibatan komunitas
10. Kondisi ekonomi secara luas serta selera risiko

Mengapa orang ingin tahu harga Aurora hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga Aurora (AURORA) hari ini karena beberapa alasan utama: mengambil keputusan perdagangan yang terinformasi, mengelola portofolio, menentukan waktu pasar untuk membeli atau menjual, melacak kinerja investasi, dan tetap up-to-date dengan tren pasar. Harga real-time membantu investor menilai volatilitas, merencanakan strategi masuk/keluar, serta mengelola risiko secara efektif dalam pasar cryptocurrency yang dinamis.

Prediksi Harga untuk Aurora

Prediksi Harga Aurora (AURORA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target AURORA pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Aurora (AURORA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Aurora berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Aurora yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga AURORA pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Aurora.

Tentang Aurora

Aurora (AURORA) adalah platform keuangan desentralisasi (DeFi) yang bertujuan untuk menyediakan ekosistem produk dan layanan keuangan. Dibangun di atas Protokol NEAR, Aurora menggabungkan yang terbaik dari fungsi Ethereum dan NEAR, menawarkan lingkungan berkecepatan tinggi, berbiaya rendah bagi pengembang untuk membangun dan menerapkan aplikasi desentralisasi (dApps). Token asli platform ini, AURORA, digunakan untuk biaya transaksi dan staking dalam ekosistem. Desain Aurora memungkinkan untuk pembuatan berbagai aplikasi DeFi, termasuk bursa desentralisasi (DEXs), platform pinjaman, dan program pertanian hasil, sehingga menyediakan rangkaian alat yang lengkap bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem keuangan berbasis blockchain.

Cara membeli & berinvestasi Aurora di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Aurora? Pembelian AURORA dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Aurora. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Aurora (AURORA) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Aurora akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Aurora (AURORA)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Aurora

Dengan memiliki Aurora, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Aurora (AURORA) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Apa yang dimaksud dengan Aurora (AURORA)

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

Sumber Daya Aurora

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aurora, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Aurora
Explorer Blok

Kategori :

AI MemeAnime-ThemedAurora Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aurora

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:32:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Aurora (AURORA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Aurora Selengkapnya

AURORA USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada AURORA dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures AURORA USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Aurora (AURORA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aurora secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AURORA/USDT
Rp325.5356622
Rp325.5356622Rp325.5356622
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp14.1103548852Rp14.1103548852

+27.49%

Zama Protocol

Zama Protocol

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Rp893.2141428
Rp893.2141428Rp893.2141428

+19.80%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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