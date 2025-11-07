Apa yang dimaksud dengan Axiome (AXM)

Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth. Axiome is a DeFi ecosystem centered around its Layer1 blockchain, Axiome Chain, and its native token, AXM. The platform is designed to host various interconnected projects that not only share their revenues with AXM stakers in the form of stablecoins or their native tokens but also enhance community engagement and platform growth.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Axiome Berapa nilai Axiome (AXM) hari ini? Harga live AXM dalam USD adalah 0.01505 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga AXM ke USD saat ini? $ 0.01505 . Cobalah Harga AXM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Axiome? Kapitalisasi pasar AXM adalah $ 91.21K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar AXM? Suplai beredar AXM adalah 6.06M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) AXM? AXM mencapai harga ATH sebesar 0.5176546289334678 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) AXM? AXM mencapai harga ATL 0.012076449762664162 USD . Berapa volume perdagangan AXM? Volume perdagangan 24 jam live AXM adalah $ 60.19K USD . Akankah harga AXM naik lebih tinggi tahun ini? AXM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AXM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

