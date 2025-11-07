Apa yang dimaksud dengan B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan untuk membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa B3TR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang B3TR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli B3TR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga B3TR (USD)

Berapa nilai B3TR (B3TR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda B3TR (B3TR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3TR.

Cek prediksi harga B3TR sekarang!

Tokenomi B3TR (B3TR)

Memahami tokenomi B3TR (B3TR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token B3TR sekarang!

Cara membeli B3TR (B3TR)

Ingin mengetahui cara membeli B3TR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli B3TR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

B3TR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya B3TR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai B3TR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang B3TR Berapa nilai B3TR (B3TR) hari ini? Harga live B3TR dalam USD adalah 0.04492 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga B3TR ke USD saat ini? $ 0.04492 . Cobalah Harga B3TR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar B3TR? Kapitalisasi pasar B3TR adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar B3TR? Suplai beredar B3TR adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) B3TR? B3TR mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) B3TR? B3TR mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan B3TR? Volume perdagangan 24 jam live B3TR adalah $ 21.81K USD . Akankah harga B3TR naik lebih tinggi tahun ini? B3TR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B3TR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

