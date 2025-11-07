BursaDEX+
Harga live B3TR hari ini adalah 0.04492 USD. Lacak informasi harga aktual B3TR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga B3TR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga B3TR(B3TR)

Harga Live 1 B3TR ke USD:

$0.04492
-0.83%1D
USD
Grafik Harga Live B3TR (B3TR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:04 (UTC+8)

Informasi Harga B3TR (B3TR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04412
Low 24 Jam
$ 0.04899
High 24 Jam

$ 0.04412
$ 0.04899
--
--
-0.65%

-0.83%

-12.92%

-12.92%

Harga aktual B3TR (B3TR) adalah $ 0.04492. Selama 24 jam terakhir, B3TR diperdagangkan antara low $ 0.04412 dan high $ 0.04899, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highB3TR adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, B3TR telah berubah sebesar -0.65% selama 1 jam terakhir, -0.83% selama 24 jam, dan -12.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar B3TR (B3TR)

--
$ 21.81K
$ 110.44M
--
2,458,677,443
2,458,677,443 2,458,677,443

VET

Kapitalisasi Pasar B3TR saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 21.81K. Suplai beredar B3TR adalah --, dan total suplainya sebesar 2458677443. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.44M.

Riwayat Harga B3TR (B3TR) USD

Pantau perubahan harga B3TR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000376-0.83%
30 Days$ -0.02921-39.41%
60 Hari$ -0.04083-47.62%
90 Hari$ -0.05101-53.18%
Perubahan Harga B3TR Hari Ini

Hari ini, B3TR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000376 (-0.83%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga B3TR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02921 (-39.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga B3TR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, B3TR terlihat mengalami perubahan $ -0.04083 (-47.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga B3TR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05101 (-53.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari B3TR (B3TR)?

Lihat halaman Riwayat Harga B3TR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi B3TR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa B3TR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang B3TR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli B3TR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga B3TR (USD)

Berapa nilai B3TR (B3TR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda B3TR (B3TR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk B3TR.

Cek prediksi harga B3TR sekarang!

Tokenomi B3TR (B3TR)

Memahami tokenomi B3TR (B3TR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token B3TR sekarang!

Cara membeli B3TR (B3TR)

Ingin mengetahui cara membeli B3TR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli B3TR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

B3TR ke Mata Uang Lokal

1 B3TR(B3TR) ke VND
1,182.0698
1 B3TR(B3TR) ke AUD
A$0.0691768
1 B3TR(B3TR) ke GBP
0.0341392
1 B3TR(B3TR) ke EUR
0.0386312
1 B3TR(B3TR) ke USD
$0.04492
1 B3TR(B3TR) ke MYR
RM0.1877656
1 B3TR(B3TR) ke TRY
1.891132
1 B3TR(B3TR) ke JPY
¥6.87276
1 B3TR(B3TR) ke ARS
ARS$65.1955404
1 B3TR(B3TR) ke RUB
3.6493008
1 B3TR(B3TR) ke INR
3.9826072
1 B3TR(B3TR) ke IDR
Rp748.6663672
1 B3TR(B3TR) ke PHP
2.6498308
1 B3TR(B3TR) ke EGP
￡E.2.124716
1 B3TR(B3TR) ke BRL
R$0.240322
1 B3TR(B3TR) ke CAD
C$0.0633372
1 B3TR(B3TR) ke BDT
5.4806892
1 B3TR(B3TR) ke NGN
64.6326928
1 B3TR(B3TR) ke COP
$172.1069372
1 B3TR(B3TR) ke ZAR
R.0.7802604
1 B3TR(B3TR) ke UAH
1.8893352
1 B3TR(B3TR) ke TZS
T.Sh.110.36844
1 B3TR(B3TR) ke VES
Bs10.01716
1 B3TR(B3TR) ke CLP
$42.31464
1 B3TR(B3TR) ke PKR
Rs12.6961888
1 B3TR(B3TR) ke KZT
23.6292676
1 B3TR(B3TR) ke THB
฿1.455408
1 B3TR(B3TR) ke TWD
NT$1.3916216
1 B3TR(B3TR) ke AED
د.إ0.1648564
1 B3TR(B3TR) ke CHF
Fr0.035936
1 B3TR(B3TR) ke HKD
HK$0.3490284
1 B3TR(B3TR) ke AMD
֏17.177408
1 B3TR(B3TR) ke MAD
.د.م0.4182052
1 B3TR(B3TR) ke MXN
$0.8341644
1 B3TR(B3TR) ke SAR
ريال0.16845
1 B3TR(B3TR) ke ETB
Br6.8947708
1 B3TR(B3TR) ke KES
KSh5.8009688
1 B3TR(B3TR) ke JOD
د.أ0.03184828
1 B3TR(B3TR) ke PLN
0.1653056
1 B3TR(B3TR) ke RON
лв0.197648
1 B3TR(B3TR) ke SEK
kr0.4294352
1 B3TR(B3TR) ke BGN
лв0.0759148
1 B3TR(B3TR) ke HUF
Ft15.0181036
1 B3TR(B3TR) ke CZK
0.9464644
1 B3TR(B3TR) ke KWD
د.ك0.01374552
1 B3TR(B3TR) ke ILS
0.1468884
1 B3TR(B3TR) ke BOB
Bs0.309948
1 B3TR(B3TR) ke AZN
0.076364
1 B3TR(B3TR) ke TJS
SM0.4141624
1 B3TR(B3TR) ke GEL
0.1217332
1 B3TR(B3TR) ke AOA
Kz40.985008
1 B3TR(B3TR) ke BHD
.د.ب0.01688992
1 B3TR(B3TR) ke BMD
$0.04492
1 B3TR(B3TR) ke DKK
kr0.2901832
1 B3TR(B3TR) ke HNL
L1.1804976
1 B3TR(B3TR) ke MUR
2.06632
1 B3TR(B3TR) ke NAD
$0.7802604
1 B3TR(B3TR) ke NOK
kr0.458184
1 B3TR(B3TR) ke NZD
$0.0795084
1 B3TR(B3TR) ke PAB
B/.0.04492
1 B3TR(B3TR) ke PGK
K0.1918084
1 B3TR(B3TR) ke QAR
ر.ق0.1635088
1 B3TR(B3TR) ke RSD
дин.4.55938
1 B3TR(B3TR) ke UZS
soʻm534.7618192
1 B3TR(B3TR) ke ALL
L3.7674404
1 B3TR(B3TR) ke ANG
ƒ0.0804068
1 B3TR(B3TR) ke AWG
ƒ0.080856
1 B3TR(B3TR) ke BBD
$0.08984
1 B3TR(B3TR) ke BAM
KM0.0759148
1 B3TR(B3TR) ke BIF
Fr132.46908
1 B3TR(B3TR) ke BND
$0.058396
1 B3TR(B3TR) ke BSD
$0.04492
1 B3TR(B3TR) ke JMD
$7.202922
1 B3TR(B3TR) ke KHR
180.4014152
1 B3TR(B3TR) ke KMF
Fr19.18084
1 B3TR(B3TR) ke LAK
976.5217196
1 B3TR(B3TR) ke LKR
රු13.6947604
1 B3TR(B3TR) ke MDL
L0.7685812
1 B3TR(B3TR) ke MGA
Ar202.34214
1 B3TR(B3TR) ke MOP
P0.35936
1 B3TR(B3TR) ke MVR
0.691768
1 B3TR(B3TR) ke MWK
MK77.850852
1 B3TR(B3TR) ke MZN
MT2.872634
1 B3TR(B3TR) ke NPR
रु6.365164
1 B3TR(B3TR) ke PYG
318.57264
1 B3TR(B3TR) ke RWF
Fr65.26876
1 B3TR(B3TR) ke SBD
$0.3692424
1 B3TR(B3TR) ke SCR
0.6257356
1 B3TR(B3TR) ke SRD
$1.72942
1 B3TR(B3TR) ke SVC
$0.3926008
1 B3TR(B3TR) ke SZL
L0.779362
1 B3TR(B3TR) ke TMT
m0.15722
1 B3TR(B3TR) ke TND
د.ت0.13291828
1 B3TR(B3TR) ke TTD
$0.3041084
1 B3TR(B3TR) ke UGX
Sh157.04032
1 B3TR(B3TR) ke XAF
Fr25.51456
1 B3TR(B3TR) ke XCD
$0.121284
1 B3TR(B3TR) ke XOF
Fr25.51456
1 B3TR(B3TR) ke XPF
Fr4.62676
1 B3TR(B3TR) ke BWP
P0.604174
1 B3TR(B3TR) ke BZD
$0.0902892
1 B3TR(B3TR) ke CVE
$4.3051328
1 B3TR(B3TR) ke DJF
Fr7.99576
1 B3TR(B3TR) ke DOP
$2.888356
1 B3TR(B3TR) ke DZD
د.ج5.8602632
1 B3TR(B3TR) ke FJD
$0.1024176
1 B3TR(B3TR) ke GNF
Fr390.5794
1 B3TR(B3TR) ke GTQ
Q0.3440872
1 B3TR(B3TR) ke GYD
$9.3954672
1 B3TR(B3TR) ke ISK
kr5.65992

Sumber Daya B3TR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai B3TR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi B3TR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang B3TR

Berapa nilai B3TR (B3TR) hari ini?
Harga live B3TR dalam USD adalah 0.04492 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga B3TR ke USD saat ini?
Harga B3TR ke USD saat ini adalah $ 0.04492. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar B3TR?
Kapitalisasi pasar B3TR adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar B3TR?
Suplai beredar B3TR adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) B3TR?
B3TR mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) B3TR?
B3TR mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan B3TR?
Volume perdagangan 24 jam live B3TR adalah $ 21.81K USD.
Akankah harga B3TR naik lebih tinggi tahun ini?
B3TR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga B3TR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:11:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting B3TR (B3TR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

