BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Baby Bonk hari ini adalah 0.000004706 USD. Lacak informasi harga aktual BABYBONK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYBONK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Baby Bonk hari ini adalah 0.000004706 USD. Lacak informasi harga aktual BABYBONK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BABYBONK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BABYBONK

Info Harga BABYBONK

Penjelasan BABYBONK

Situs Web Resmi BABYBONK

Tokenomi BABYBONK

Prakiraan Harga BABYBONK

Riwayat BABYBONK

Panduan Membeli BABYBONK

Konverter BABYBONK ke Mata Uang Fiat

Spot BABYBONK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Baby Bonk

Harga Baby Bonk(BABYBONK)

Harga Live 1 BABYBONK ke USD:

$0.000004706
$0.000004706$0.000004706
+4.85%1D
USD
Grafik Harga Live Baby Bonk (BABYBONK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:09 (UTC+8)

Informasi Harga Baby Bonk (BABYBONK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000445
$ 0.00000445$ 0.00000445
Low 24 Jam
$ 0.000004795
$ 0.000004795$ 0.000004795
High 24 Jam

$ 0.00000445
$ 0.00000445$ 0.00000445

$ 0.000004795
$ 0.000004795$ 0.000004795

--
----

--
----

+0.17%

+4.85%

-12.87%

-12.87%

Harga aktual Baby Bonk (BABYBONK) adalah $ 0.000004706. Selama 24 jam terakhir, BABYBONK diperdagangkan antara low $ 0.00000445 dan high $ 0.000004795, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBABYBONK adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BABYBONK telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, +4.85% selama 24 jam, dan -12.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baby Bonk (BABYBONK)

--
----

$ 8.02K
$ 8.02K$ 8.02K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Baby Bonk saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.02K. Suplai beredar BABYBONK adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Baby Bonk (BABYBONK) USD

Pantau perubahan harga Baby Bonk untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000021768+4.85%
30 Days$ -0.000003587-43.26%
60 Hari$ +0.000003206+213.73%
90 Hari$ +0.000003206+213.73%
Perubahan Harga Baby Bonk Hari Ini

Hari ini, BABYBONK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000021768 (+4.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Baby Bonk 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000003587 (-43.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Baby Bonk 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BABYBONK terlihat mengalami perubahan $ +0.000003206 (+213.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Baby Bonk 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000003206 (+213.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Baby Bonk (BABYBONK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Baby Bonk sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Baby Bonk (BABYBONK)

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Baby Bonk tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baby Bonk Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BABYBONK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Baby Bonk di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baby Bonk dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baby Bonk (USD)

Berapa nilai Baby Bonk (BABYBONK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baby Bonk (BABYBONK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baby Bonk.

Cek prediksi harga Baby Bonk sekarang!

Tokenomi Baby Bonk (BABYBONK)

Memahami tokenomi Baby Bonk (BABYBONK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BABYBONK sekarang!

Cara membeli Baby Bonk (BABYBONK)

Ingin mengetahui cara membeli Baby Bonk? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baby Bonk di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BABYBONK ke Mata Uang Lokal

1 Baby Bonk(BABYBONK) ke VND
0.12383839
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AUD
A$0.00000724724
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke GBP
0.00000357656
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke EUR
0.00000404716
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke USD
$0.000004706
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MYR
RM0.00001967108
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TRY
0.00019854614
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke JPY
¥0.000720018
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ARS
ARS$0.00683014722
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke RUB
0.0003823625
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke INR
0.00041728102
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke IDR
Rp0.07843330196
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PHP
0.00027737164
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke EGP
￡E.0.00022254674
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BRL
R$0.00002513004
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke CAD
C$0.00000663546
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BDT
0.00057417906
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke NGN
0.00677118104
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke COP
$0.01803061546
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ZAR
R.0.00008174322
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke UAH
0.00019793436
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TZS
T.Sh.0.011562642
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke VES
Bs0.001068262
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke CLP
$0.004437758
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PKR
Rs0.00133010384
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke KZT
0.00247549718
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke THB
฿0.00015238028
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TWD
NT$0.00014579188
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AED
د.إ0.00001727102
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke CHF
Fr0.0000037648
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke HKD
HK$0.00003656562
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AMD
֏0.0017995744
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MAD
.د.م0.0000437658
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MXN
$0.00008739042
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SAR
ريال0.0000176475
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ETB
Br0.00072420634
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke KES
KSh0.00060773284
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke JOD
د.أ0.000003336554
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PLN
0.00001731808
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke RON
лв0.0000207064
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SEK
kr0.00004503642
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BGN
лв0.00000795314
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke HUF
Ft0.00157547468
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke CZK
0.00009924954
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke KWD
د.ك0.000001440036
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ILS
0.00001538862
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BOB
Bs0.0000324714
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AZN
0.0000080002
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TJS
SM0.00004338932
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke GEL
0.00001275326
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AOA
Kz0.00431347254
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BHD
.د.ب0.000001774162
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BMD
$0.000004706
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke DKK
kr0.00003044782
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke HNL
L0.00012395604
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MUR
0.00021619364
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke NAD
$0.00008174322
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke NOK
kr0.00004795414
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke NZD
$0.00000832962
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PAB
B/.0.000004706
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PGK
K0.0000197652
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke QAR
ر.ق0.00001712984
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke RSD
дин.0.00047803548
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke UZS
soʻm0.05669878214
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ALL
L0.0003945981
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ANG
ƒ0.00000842374
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke AWG
ƒ0.0000084708
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BBD
$0.000009412
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BAM
KM0.00000795314
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BIF
Fr0.013877994
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BND
$0.0000061178
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BSD
$0.000004706
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke JMD
$0.0007546071
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke KHR
0.01889957836
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke KMF
Fr0.00197652
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke LAK
0.10230434578
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke LKR
රු0.00143471822
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MDL
L0.000080002
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MGA
Ar0.021198177
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MOP
P0.000037648
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MVR
0.0000724724
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MWK
MK0.00817013366
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke MZN
MT0.0003009487
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke NPR
रु0.0006668402
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke PYG
0.033374952
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke RWF
Fr0.006828406
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SBD
$0.00003873038
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SCR
0.000065884
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SRD
$0.000181181
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SVC
$0.00004113044
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke SZL
L0.00008169616
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TMT
m0.000016471
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TND
د.ت0.000013925054
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke TTD
$0.00003185962
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke UGX
Sh0.016452176
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke XAF
Fr0.002673008
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke XCD
$0.0000127062
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke XOF
Fr0.002673008
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke XPF
Fr0.000484718
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BWP
P0.0000632957
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke BZD
$0.00000945906
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke CVE
$0.00045102304
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke DJF
Fr0.000832962
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke DOP
$0.00030264286
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke DZD
د.ج0.00061394476
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke FJD
$0.00001072968
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke GNF
Fr0.04091867
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke GTQ
Q0.00003604796
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke GYD
$0.00098430696
1 Baby Bonk(BABYBONK) ke ISK
kr0.000592956

Sumber Daya Baby Bonk

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baby Bonk, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Baby Bonk
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baby Bonk

Berapa nilai Baby Bonk (BABYBONK) hari ini?
Harga live BABYBONK dalam USD adalah 0.000004706 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BABYBONK ke USD saat ini?
Harga BABYBONK ke USD saat ini adalah $ 0.000004706. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baby Bonk?
Kapitalisasi pasar BABYBONK adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BABYBONK?
Suplai beredar BABYBONK adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BABYBONK?
BABYBONK mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BABYBONK?
BABYBONK mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BABYBONK?
Volume perdagangan 24 jam live BABYBONK adalah $ 8.02K USD.
Akankah harga BABYBONK naik lebih tinggi tahun ini?
BABYBONK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BABYBONK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:27:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Baby Bonk (BABYBONK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BABYBONK ke USD

Jumlah

BABYBONK
BABYBONK
USD
USD

1 BABYBONK = 0.000004706 USD

Perdagangkan BABYBONK

BABYBONK/USDT
$0.000004706
$0.000004706$0.000004706
+4.83%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,760.65
$101,760.65$101,760.65

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.07
$3,323.07$3,323.07

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0315
$1.0315$1.0315

+20.22%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,760.65
$101,760.65$101,760.65

-0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.07
$3,323.07$3,323.07

+0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2208
$2.2208$2.2208

-0.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0263
$1.0263$1.0263

+1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0860
$0.0860$0.0860

+72.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013341
$0.013341$0.013341

+1,234.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009737
$0.009737$0.009737

+356.27%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.311
$4.311$4.311

+331.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0860
$0.0860$0.0860

+72.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002409
$0.0000002409$0.0000002409

+60.60%