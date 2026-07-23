Apakah itu Baobao?

Baobao memiliki total pasokan sebanyak 999.958.307 token dan diluncurkan secara adil di Pump, memastikan aksesibilitas dan keadilan bagi semua peserta. Model peluncuran adil proyek ini bertujuan untuk mendorong komunitas yang inklusif dan terdesentralisasi sejak awal, memungkinkan pengguna bergabung dan memperoleh manfaat dari potensi pertumbuhannya.

Apa yang membuat Baobao unik?

Keterkaitan proyek ini dengan para pendukung berpengaruh serta posisinya yang unik sebagai token pendamping membuka pintu baru untuk pertumbuhan masa depan dan keterlibatan dengan komunitas yang berdedikasi.

Apa langkah selanjutnya untuk Baobao?

Saat Baobao memasuki pasar, proyek ini siap mengikuti jejak token meme serupa lainnya.

Berapa harga saat ini dari BaoBao?

Harga langsung dari BaoBao (BAOBAO) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi BaoBao di pasar?

BaoBao saat ini berada pada peringkat pasar #7012, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp827228185.0692750000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari BAOBAO?

Jumlah token yang beredar dari BAOBAO adalah 538203603.9069405 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari BaoBao?

Dalam 24 jam terakhir, BaoBao diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak BaoBao dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

BaoBao mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan BAOBAO hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk BaoBao?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.48% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.