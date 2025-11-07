BursaDEX+
Harga live Capverse hari ini adalah 0.11524 USD. Lacak informasi harga aktual CAP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CAP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CAP

Info Harga CAP

Penjelasan CAP

Whitepaper CAP

Situs Web Resmi CAP

Tokenomi CAP

Prakiraan Harga CAP

Riwayat CAP

Panduan Membeli CAP

Konverter CAP ke Mata Uang Fiat

Spot CAP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Capverse

Harga Capverse(CAP)

Harga Live 1 CAP ke USD:

$0.11524
-1.98%1D
USD
Grafik Harga Live Capverse (CAP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:54 (UTC+8)

Informasi Harga Capverse (CAP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.10183
Low 24 Jam
$ 0.12429
High 24 Jam

$ 0.10183
$ 0.12429
$ 0.6809465801783078
$ 0.016317247952418467
-0.18%

-1.98%

-10.66%

-10.66%

Harga aktual Capverse (CAP) adalah $ 0.11524. Selama 24 jam terakhir, CAP diperdagangkan antara low $ 0.10183 dan high $ 0.12429, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCAP adalah $ 0.6809465801783078, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.016317247952418467.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CAP telah berubah sebesar -0.18% selama 1 jam terakhir, -1.98% selama 24 jam, dan -10.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Capverse (CAP)

No.4153

$ 0.00
$ 58.07K
$ 23.05M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Capverse saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.07K. Suplai beredar CAP adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.05M.

Riwayat Harga Capverse (CAP) USD

Pantau perubahan harga Capverse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0023278-1.98%
30 Days$ -0.01207-9.49%
60 Hari$ -0.0329-22.21%
90 Hari$ +0.04978+76.04%
Perubahan Harga Capverse Hari Ini

Hari ini, CAP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0023278 (-1.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Capverse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01207 (-9.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Capverse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CAP terlihat mengalami perubahan $ -0.0329 (-22.21%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Capverse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04978 (+76.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Capverse (CAP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Capverse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Capverse (CAP)

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

Capverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Capverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CAP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Capverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Capverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Capverse (USD)

Berapa nilai Capverse (CAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Capverse (CAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Capverse.

Cek prediksi harga Capverse sekarang!

Tokenomi Capverse (CAP)

Memahami tokenomi Capverse (CAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAP sekarang!

Cara membeli Capverse (CAP)

Ingin mengetahui cara membeli Capverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Capverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Capverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Capverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Capverse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Capverse

Berapa nilai Capverse (CAP) hari ini?
Harga live CAP dalam USD adalah 0.11524 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CAP ke USD saat ini?
Harga CAP ke USD saat ini adalah $ 0.11524. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Capverse?
Kapitalisasi pasar CAP adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CAP?
Suplai beredar CAP adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CAP?
CAP mencapai harga ATH sebesar 0.6809465801783078 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CAP?
CAP mencapai harga ATL 0.016317247952418467 USD.
Berapa volume perdagangan CAP?
Volume perdagangan 24 jam live CAP adalah $ 58.07K USD.
Akankah harga CAP naik lebih tinggi tahun ini?
CAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:17:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Capverse (CAP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

