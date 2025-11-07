Apa yang dimaksud dengan Capverse (CAP)

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

Prediksi Harga Capverse (USD)

Berapa nilai Capverse (CAP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Capverse (CAP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Capverse.

Tokenomi Capverse (CAP)

Memahami tokenomi Capverse (CAP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CAP sekarang!

Cara membeli Capverse (CAP)

Sumber Daya Capverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Capverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Capverse Berapa nilai Capverse (CAP) hari ini? Harga live CAP dalam USD adalah 0.11524 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CAP ke USD saat ini? $ 0.11524 . Cobalah Harga CAP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Capverse? Kapitalisasi pasar CAP adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CAP? Suplai beredar CAP adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CAP? CAP mencapai harga ATH sebesar 0.6809465801783078 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CAP? CAP mencapai harga ATL 0.016317247952418467 USD . Berapa volume perdagangan CAP? Volume perdagangan 24 jam live CAP adalah $ 58.07K USD . Akankah harga CAP naik lebih tinggi tahun ini? CAP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CAP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Capverse (CAP)

