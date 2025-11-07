Apa yang dimaksud dengan BABB (BAX)

Babb adalah platform blockchain keuangan yang berbasis di London (Inggris Raya) yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan yang dapat diakses bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank. Misi Babb adalah menjadi platform perbankan terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi blockchain, AI, dan biometrik untuk menawarkan kepada siapa pun di dunia akses ke layanan keuangan peer-to-peer.

Prediksi Harga BABB (USD)

Berapa nilai BABB (BAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BABB (BAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BABB.

Tokenomi BABB (BAX)

Cara membeli BABB (BAX)

BAX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BABB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BABB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BABB Berapa nilai BABB (BAX) hari ini? Harga live BAX dalam USD adalah 0.000012389 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BAX ke USD saat ini? $ 0.000012389 . Cobalah Harga BAX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BABB? Kapitalisasi pasar BAX adalah $ 1.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BAX? Suplai beredar BAX adalah 82.26B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BAX? BAX mencapai harga ATH sebesar 0.003376659937202931 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BAX? BAX mencapai harga ATL 0.000012259314722269 USD . Berapa volume perdagangan BAX? Volume perdagangan 24 jam live BAX adalah $ 46.58 USD . Akankah harga BAX naik lebih tinggi tahun ini? BAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

