Harga Burger Blast Token Hari Ini

Harga live Burger Blast Token (BBLAST) hari ini adalah $ 0.0009791, dengan perubahan 19.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BBLAST ke USD saat ini adalah $ 0.0009791 per BBLAST.

Burger Blast Token saat ini berada di peringkat #2846 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 144.76K, dengan suplai yang beredar 147.85M BBLAST. Selama 24 jam terakhir, BBLAST diperdagangkan antara $ 0.0009 (low) dan $ 0.001634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02004691997492061, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000825564595311944.

Dalam kinerja jangka pendek, BBLAST bergerak -19.93% dalam satu jam terakhir dan -9.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.24K.

Informasi Pasar Burger Blast Token (BBLAST)

Peringkat No.2846 Kapitalisasi Pasar $ 144.76K$ 144.76K $ 144.76K Volume (24 Jam) $ 1.24K$ 1.24K $ 1.24K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 979.10K$ 979.10K $ 979.10K Suplai Peredaran 147.85M 147.85M 147.85M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 14.78% Blockchain Publik BSC

