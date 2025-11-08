Harga BCST Hari Ini

Harga live BCST (BCST) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BCST ke USD saat ini adalah -- per BCST.

BCST saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BCST. Selama 24 jam terakhir, BCST diperdagangkan antara -- (low) dan -- (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BCST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar BCST (BCST)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- --

Kapitalisasi Pasar BCST saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BCST adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.