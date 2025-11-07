BursaDEX+
Harga live BitDCA hari ini adalah 1.061 USD. Lacak informasi harga aktual BDCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDCA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BitDCA hari ini adalah 1.061 USD. Lacak informasi harga aktual BDCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BDCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BDCA

Info Harga BDCA

Penjelasan BDCA

Whitepaper BDCA

Situs Web Resmi BDCA

Tokenomi BDCA

Prakiraan Harga BDCA

Riwayat BDCA

Panduan Membeli BDCA

Konverter BDCA ke Mata Uang Fiat

Spot BDCA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BitDCA

Harga BitDCA(BDCA)

Harga Live 1 BDCA ke USD:

+0.53%1D
USD
Grafik Harga Live BitDCA (BDCA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:22:17 (UTC+8)

Informasi Harga BitDCA (BDCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.63%

+0.53%

+1.48%

+1.48%

Harga aktual BitDCA (BDCA) adalah $ 1.061. Selama 24 jam terakhir, BDCA diperdagangkan antara low $ 1.038 dan high $ 1.0742, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBDCA adalah $ 1.1753895867044197, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.075.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BDCA telah berubah sebesar +0.63% selama 1 jam terakhir, +0.53% selama 24 jam, dan +1.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BitDCA (BDCA)

No.339

52.92%

BSC

Kapitalisasi Pasar BitDCA saat ini adalah $ 80.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 577.25K. Suplai beredar BDCA adalah 75.50M, dan total suplainya sebesar 142665333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 151.37M.

Riwayat Harga BitDCA (BDCA) USD

Pantau perubahan harga BitDCA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005592+0.53%
30 Days$ -0.0659-5.85%
60 Hari$ +0.0541+5.37%
90 Hari$ +0.1222+13.01%
Perubahan Harga BitDCA Hari Ini

Hari ini, BDCA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005592 (+0.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BitDCA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0659 (-5.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BitDCA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BDCA terlihat mengalami perubahan $ +0.0541 (+5.37%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BitDCA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1222 (+13.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BitDCA (BDCA)?

Lihat halaman Riwayat Harga BitDCA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BitDCA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BDCA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BitDCA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BitDCA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BitDCA (USD)

Berapa nilai BitDCA (BDCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BitDCA (BDCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BitDCA.

Cek prediksi harga BitDCA sekarang!

Tokenomi BitDCA (BDCA)

Memahami tokenomi BitDCA (BDCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BDCA sekarang!

Cara membeli BitDCA (BDCA)

Ingin mengetahui cara membeli BitDCA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BitDCA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya BitDCA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BitDCA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BitDCA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BitDCA

Berapa nilai BitDCA (BDCA) hari ini?
Harga live BDCA dalam USD adalah 1.061 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BDCA ke USD saat ini?
Harga BDCA ke USD saat ini adalah $ 1.061. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BitDCA?
Kapitalisasi pasar BDCA adalah $ 80.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BDCA?
Suplai beredar BDCA adalah 75.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BDCA?
BDCA mencapai harga ATH sebesar 1.1753895867044197 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BDCA?
BDCA mencapai harga ATL 0.075 USD.
Berapa volume perdagangan BDCA?
Volume perdagangan 24 jam live BDCA adalah $ 577.25K USD.
Akankah harga BDCA naik lebih tinggi tahun ini?
BDCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BDCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

