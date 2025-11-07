Apa yang dimaksud dengan Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin's rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn't until late 2023 that a relaunch was successful.

Tokenomi Bellscoin (BELLS)

Memahami tokenomi Bellscoin (BELLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BELLS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bellscoin Berapa nilai Bellscoin (BELLS) hari ini? Harga live BELLS dalam USD adalah 0.111 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BELLS ke USD saat ini? $ 0.111 . Cobalah Harga BELLS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Bellscoin? Kapitalisasi pasar BELLS adalah $ 6.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BELLS? Suplai beredar BELLS adalah 61.18M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BELLS? BELLS mencapai harga ATH sebesar 1.887809227909312 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BELLS? BELLS mencapai harga ATL 0.09143456206984427 USD . Berapa volume perdagangan BELLS? Volume perdagangan 24 jam live BELLS adalah $ 12.85K USD . Akankah harga BELLS naik lebih tinggi tahun ini? BELLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BELLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

