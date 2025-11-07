BursaDEX+
Harga live Bellscoin hari ini adalah 0.111 USD. Lacak informasi harga aktual BELLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BELLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 BELLS ke USD:

$0.111
+9.90%1D
USD
Grafik Harga Live Bellscoin (BELLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:28:23 (UTC+8)

Informasi Harga Bellscoin (BELLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.096
Low 24 Jam
$ 0.114
High 24 Jam

$ 0.096
$ 0.114
$ 1.887809227909312
$ 0.09143456206984427
+0.90%

+9.90%

-7.50%

-7.50%

Harga aktual Bellscoin (BELLS) adalah $ 0.111. Selama 24 jam terakhir, BELLS diperdagangkan antara low $ 0.096 dan high $ 0.114, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBELLS adalah $ 1.887809227909312, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09143456206984427.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BELLS telah berubah sebesar +0.90% selama 1 jam terakhir, +9.90% selama 24 jam, dan -7.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bellscoin (BELLS)

No.1271

$ 6.79M
$ 12.85K
$ 6.79M
61.18M
61,178,387
BELLS

Kapitalisasi Pasar Bellscoin saat ini adalah $ 6.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.85K. Suplai beredar BELLS adalah 61.18M, dan total suplainya sebesar 61178387. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.79M.

Riwayat Harga Bellscoin (BELLS) USD

Pantau perubahan harga Bellscoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01+9.90%
30 Days$ -0.064-36.58%
60 Hari$ -0.078-41.27%
90 Hari$ -0.089-44.50%
Perubahan Harga Bellscoin Hari Ini

Hari ini, BELLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.01 (+9.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bellscoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.064 (-36.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bellscoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BELLS terlihat mengalami perubahan $ -0.078 (-41.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bellscoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.089 (-44.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bellscoin (BELLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bellscoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bellscoin (BELLS)

Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful.

Bellscoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bellscoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BELLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bellscoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bellscoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bellscoin (USD)

Berapa nilai Bellscoin (BELLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bellscoin (BELLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bellscoin.

Cek prediksi harga Bellscoin sekarang!

Tokenomi Bellscoin (BELLS)

Memahami tokenomi Bellscoin (BELLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BELLS sekarang!

Cara membeli Bellscoin (BELLS)

Ingin mengetahui cara membeli Bellscoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bellscoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BELLS ke Mata Uang Lokal

1 Bellscoin(BELLS) ke VND
2,920.965
1 Bellscoin(BELLS) ke AUD
A$0.17094
1 Bellscoin(BELLS) ke GBP
0.08436
1 Bellscoin(BELLS) ke EUR
0.09546
1 Bellscoin(BELLS) ke USD
$0.111
1 Bellscoin(BELLS) ke MYR
RM0.46398
1 Bellscoin(BELLS) ke TRY
4.68309
1 Bellscoin(BELLS) ke JPY
¥16.983
1 Bellscoin(BELLS) ke ARS
ARS$161.10207
1 Bellscoin(BELLS) ke RUB
9.01875
1 Bellscoin(BELLS) ke INR
9.84237
1 Bellscoin(BELLS) ke IDR
Rp1,849.99926
1 Bellscoin(BELLS) ke PHP
6.54234
1 Bellscoin(BELLS) ke EGP
￡E.5.24919
1 Bellscoin(BELLS) ke BRL
R$0.59274
1 Bellscoin(BELLS) ke CAD
C$0.15651
1 Bellscoin(BELLS) ke BDT
13.54311
1 Bellscoin(BELLS) ke NGN
159.71124
1 Bellscoin(BELLS) ke COP
$425.28651
1 Bellscoin(BELLS) ke ZAR
R.1.92807
1 Bellscoin(BELLS) ke UAH
4.66866
1 Bellscoin(BELLS) ke TZS
T.Sh.272.727
1 Bellscoin(BELLS) ke VES
Bs25.197
1 Bellscoin(BELLS) ke CLP
$104.673
1 Bellscoin(BELLS) ke PKR
Rs31.37304
1 Bellscoin(BELLS) ke KZT
58.38933
1 Bellscoin(BELLS) ke THB
฿3.59418
1 Bellscoin(BELLS) ke TWD
NT$3.43878
1 Bellscoin(BELLS) ke AED
د.إ0.40737
1 Bellscoin(BELLS) ke CHF
Fr0.0888
1 Bellscoin(BELLS) ke HKD
HK$0.86247
1 Bellscoin(BELLS) ke AMD
֏42.4464
1 Bellscoin(BELLS) ke MAD
.د.م1.0323
1 Bellscoin(BELLS) ke MXN
$2.06127
1 Bellscoin(BELLS) ke SAR
ريال0.41625
1 Bellscoin(BELLS) ke ETB
Br17.08179
1 Bellscoin(BELLS) ke KES
KSh14.33454
1 Bellscoin(BELLS) ke JOD
د.أ0.078699
1 Bellscoin(BELLS) ke PLN
0.40848
1 Bellscoin(BELLS) ke RON
лв0.4884
1 Bellscoin(BELLS) ke SEK
kr1.06227
1 Bellscoin(BELLS) ke BGN
лв0.18759
1 Bellscoin(BELLS) ke HUF
Ft37.16058
1 Bellscoin(BELLS) ke CZK
2.34099
1 Bellscoin(BELLS) ke KWD
د.ك0.033966
1 Bellscoin(BELLS) ke ILS
0.36297
1 Bellscoin(BELLS) ke BOB
Bs0.7659
1 Bellscoin(BELLS) ke AZN
0.1887
1 Bellscoin(BELLS) ke TJS
SM1.02342
1 Bellscoin(BELLS) ke GEL
0.30081
1 Bellscoin(BELLS) ke AOA
Kz101.74149
1 Bellscoin(BELLS) ke BHD
.د.ب0.041847
1 Bellscoin(BELLS) ke BMD
$0.111
1 Bellscoin(BELLS) ke DKK
kr0.71817
1 Bellscoin(BELLS) ke HNL
L2.92374
1 Bellscoin(BELLS) ke MUR
5.09934
1 Bellscoin(BELLS) ke NAD
$1.92807
1 Bellscoin(BELLS) ke NOK
kr1.13109
1 Bellscoin(BELLS) ke NZD
$0.19647
1 Bellscoin(BELLS) ke PAB
B/.0.111
1 Bellscoin(BELLS) ke PGK
K0.4662
1 Bellscoin(BELLS) ke QAR
ر.ق0.40404
1 Bellscoin(BELLS) ke RSD
дин.11.27538
1 Bellscoin(BELLS) ke UZS
soʻm1,337.34909
1 Bellscoin(BELLS) ke ALL
L9.30735
1 Bellscoin(BELLS) ke ANG
ƒ0.19869
1 Bellscoin(BELLS) ke AWG
ƒ0.1998
1 Bellscoin(BELLS) ke BBD
$0.222
1 Bellscoin(BELLS) ke BAM
KM0.18759
1 Bellscoin(BELLS) ke BIF
Fr327.339
1 Bellscoin(BELLS) ke BND
$0.1443
1 Bellscoin(BELLS) ke BSD
$0.111
1 Bellscoin(BELLS) ke JMD
$17.79885
1 Bellscoin(BELLS) ke KHR
445.78266
1 Bellscoin(BELLS) ke KMF
Fr46.62
1 Bellscoin(BELLS) ke LAK
2,413.04343
1 Bellscoin(BELLS) ke LKR
රු33.84057
1 Bellscoin(BELLS) ke MDL
L1.887
1 Bellscoin(BELLS) ke MGA
Ar499.9995
1 Bellscoin(BELLS) ke MOP
P0.888
1 Bellscoin(BELLS) ke MVR
1.7094
1 Bellscoin(BELLS) ke MWK
MK192.70821
1 Bellscoin(BELLS) ke MZN
MT7.09845
1 Bellscoin(BELLS) ke NPR
रु15.7287
1 Bellscoin(BELLS) ke PYG
787.212
1 Bellscoin(BELLS) ke RWF
Fr161.061
1 Bellscoin(BELLS) ke SBD
$0.91353
1 Bellscoin(BELLS) ke SCR
1.554
1 Bellscoin(BELLS) ke SRD
$4.2735
1 Bellscoin(BELLS) ke SVC
$0.97014
1 Bellscoin(BELLS) ke SZL
L1.92696
1 Bellscoin(BELLS) ke TMT
m0.3885
1 Bellscoin(BELLS) ke TND
د.ت0.328449
1 Bellscoin(BELLS) ke TTD
$0.75147
1 Bellscoin(BELLS) ke UGX
Sh388.056
1 Bellscoin(BELLS) ke XAF
Fr63.048
1 Bellscoin(BELLS) ke XCD
$0.2997
1 Bellscoin(BELLS) ke XOF
Fr63.048
1 Bellscoin(BELLS) ke XPF
Fr11.433
1 Bellscoin(BELLS) ke BWP
P1.49295
1 Bellscoin(BELLS) ke BZD
$0.22311
1 Bellscoin(BELLS) ke CVE
$10.63824
1 Bellscoin(BELLS) ke DJF
Fr19.647
1 Bellscoin(BELLS) ke DOP
$7.13841
1 Bellscoin(BELLS) ke DZD
د.ج14.48106
1 Bellscoin(BELLS) ke FJD
$0.25308
1 Bellscoin(BELLS) ke GNF
Fr965.145
1 Bellscoin(BELLS) ke GTQ
Q0.85026
1 Bellscoin(BELLS) ke GYD
$23.21676
1 Bellscoin(BELLS) ke ISK
kr13.986

Sumber Daya Bellscoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bellscoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bellscoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bellscoin

Berapa nilai Bellscoin (BELLS) hari ini?
Harga live BELLS dalam USD adalah 0.111 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BELLS ke USD saat ini?
Harga BELLS ke USD saat ini adalah $ 0.111. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bellscoin?
Kapitalisasi pasar BELLS adalah $ 6.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BELLS?
Suplai beredar BELLS adalah 61.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BELLS?
BELLS mencapai harga ATH sebesar 1.887809227909312 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BELLS?
BELLS mencapai harga ATL 0.09143456206984427 USD.
Berapa volume perdagangan BELLS?
Volume perdagangan 24 jam live BELLS adalah $ 12.85K USD.
Akankah harga BELLS naik lebih tinggi tahun ini?
BELLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BELLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bellscoin (BELLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

