Harga Binance bibi Hari Ini

Harga live Binance bibi (BIBI) hari ini adalah $ 0.003102, dengan perubahan 4.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIBI ke USD saat ini adalah $ 0.003102 per BIBI.

Binance bibi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIBI. Selama 24 jam terakhir, BIBI diperdagangkan antara $ 0.003 (low) dan $ 0.003968 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIBI bergerak -3.34% dalam satu jam terakhir dan -18.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 62.14K.

Informasi Pasar Binance bibi (BIBI)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 62.14K$ 62.14K $ 62.14K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Binance bibi saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.14K. Suplai beredar BIBI adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.