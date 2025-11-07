BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Build On BNB hari ini adalah 0.000000030875 USD. Lacak informasi harga aktual BOBBSC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOBBSC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Build On BNB hari ini adalah 0.000000030875 USD. Lacak informasi harga aktual BOBBSC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOBBSC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOBBSC

Info Harga BOBBSC

Penjelasan BOBBSC

Situs Web Resmi BOBBSC

Tokenomi BOBBSC

Prakiraan Harga BOBBSC

Riwayat BOBBSC

Panduan Membeli BOBBSC

Konverter BOBBSC ke Mata Uang Fiat

Spot BOBBSC

Futures USDT-M BOBBSC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Build On BNB

Harga Build On BNB(BOBBSC)

Harga Live 1 BOBBSC ke USD:

$0.000000030868
$0.000000030868$0.000000030868
+5.47%1D
USD
Grafik Harga Live Build On BNB (BOBBSC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:10 (UTC+8)

Informasi Harga Build On BNB (BOBBSC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000000027786
$ 0.000000027786$ 0.000000027786
Low 24 Jam
$ 0.000000031989
$ 0.000000031989$ 0.000000031989
High 24 Jam

$ 0.000000027786
$ 0.000000027786$ 0.000000027786

$ 0.000000031989
$ 0.000000031989$ 0.000000031989

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386

+0.32%

+5.47%

+8.75%

+8.75%

Harga aktual Build On BNB (BOBBSC) adalah $ 0.000000030875. Selama 24 jam terakhir, BOBBSC diperdagangkan antara low $ 0.000000027786 dan high $ 0.000000031989, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOBBSC adalah $ 0.000000069163117867, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000000008060386.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOBBSC telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, +5.47% selama 24 jam, dan +8.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Build On BNB (BOBBSC)

No.1640

$ 12.99M
$ 12.99M$ 12.99M

$ 56.56K
$ 56.56K$ 56.56K

$ 12.99M
$ 12.99M$ 12.99M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Build On BNB saat ini adalah $ 12.99M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.56K. Suplai beredar BOBBSC adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.99M.

Riwayat Harga Build On BNB (BOBBSC) USD

Pantau perubahan harga Build On BNB untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000160091+5.47%
30 Days$ -0.000000014539-32.02%
60 Hari$ -0.000000023706-43.44%
90 Hari$ -0.000000045752-59.71%
Perubahan Harga Build On BNB Hari Ini

Hari ini, BOBBSC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000160091 (+5.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Build On BNB 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000014539 (-32.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Build On BNB 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOBBSC terlihat mengalami perubahan $ -0.000000023706 (-43.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Build On BNB 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000045752 (-59.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Build On BNB (BOBBSC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Build On BNB sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Build On BNB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOBBSC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Build On BNB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Build On BNB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Build On BNB (USD)

Berapa nilai Build On BNB (BOBBSC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Build On BNB (BOBBSC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Build On BNB.

Cek prediksi harga Build On BNB sekarang!

Tokenomi Build On BNB (BOBBSC)

Memahami tokenomi Build On BNB (BOBBSC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBBSC sekarang!

Cara membeli Build On BNB (BOBBSC)

Ingin mengetahui cara membeli Build On BNB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Build On BNB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOBBSC ke Mata Uang Lokal

1 Build On BNB(BOBBSC) ke VND
0.000812475625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AUD
A$0.0000000475475
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GBP
0.000000023465
1 Build On BNB(BOBBSC) ke EUR
0.0000000265525
1 Build On BNB(BOBBSC) ke USD
$0.000000030875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MYR
RM0.0000001290575
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TRY
0.00000130261625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke JPY
¥0.000004693
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ARS
ARS$0.00004481104875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RUB
0.000002508285
1 Build On BNB(BOBBSC) ke INR
0.00000273768625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke IDR
Rp0.0005145831275
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PHP
0.0000018222425
1 Build On BNB(BOBBSC) ke EGP
￡E.0.0000014603875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BRL
R$0.00000016518125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CAD
C$0.00000004353375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BDT
0.00000376705875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NGN
0.000044424185
1 Build On BNB(BOBBSC) ke COP
$0.00011829478375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ZAR
R.0.0000005366075
1 Build On BNB(BOBBSC) ke UAH
0.0000012986025
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TZS
T.Sh.0.000075859875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke VES
Bs0.000007008625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CLP
$0.000029115125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PKR
Rs0.00000872651
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KZT
0.00001624117625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke THB
฿0.00000100004125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TWD
NT$0.00000095681625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AED
د.إ0.00000011331125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CHF
Fr0.0000000247
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HKD
HK$0.00000023989875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AMD
֏0.0000118066
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MAD
.د.م0.0000002871375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MXN
$0.0000005736575
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SAR
ريال0.00000011578125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ETB
Br0.00000475135375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KES
KSh0.000003987815
1 Build On BNB(BOBBSC) ke JOD
د.أ0.000000021890375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PLN
0.00000011362
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RON
лв0.00000013585
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SEK
kr0.000000295165
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BGN
лв0.00000005217875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HUF
Ft0.00001032243875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CZK
0.00000065053625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KWD
د.ك0.00000000944775
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ILS
0.00000010096125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BOB
Bs0.0000002130375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AZN
0.0000000524875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TJS
SM0.0000002846675
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GEL
0.00000008367125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AOA
Kz0.00002829971625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BHD
.د.ب0.000000011639875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BMD
$0.000000030875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke DKK
kr0.0000001994525
1 Build On BNB(BOBBSC) ke HNL
L0.0000008132475
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MUR
0.00000142025
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NAD
$0.00000053629875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NOK
kr0.00000031461625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NZD
$0.00000005464875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PAB
B/.0.000000030875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PGK
K0.000000129675
1 Build On BNB(BOBBSC) ke QAR
ر.ق0.000000112385
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RSD
дин.0.0000031338125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke UZS
soʻm0.00037198786625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ALL
L0.00000258886875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ANG
ƒ0.00000005526625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke AWG
ƒ0.000000055575
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BBD
$0.00000006175
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BAM
KM0.00000005217875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BIF
Fr0.000091050375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BND
$0.0000000401375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BSD
$0.000000030875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke JMD
$0.00000495080625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KHR
0.0001239958525
1 Build On BNB(BOBBSC) ke KMF
Fr0.0000129675
1 Build On BNB(BOBBSC) ke LAK
0.00067119563875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke LKR
රු0.00000941286125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MDL
L0.000000524875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MGA
Ar0.0001390764375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MOP
P0.000000247
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MVR
0.000000475475
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MWK
MK0.00005360239625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke MZN
MT0.00000197445625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke NPR
रु0.0000043749875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke PYG
0.0002189655
1 Build On BNB(BOBBSC) ke RWF
Fr0.000044799625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SBD
$0.00000025410125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SCR
0.00000046466875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SRD
$0.0000011886875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SVC
$0.0000002698475
1 Build On BNB(BOBBSC) ke SZL
L0.00000053599
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TMT
m0.0000001080625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TND
د.ت0.000000091359125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke TTD
$0.00000020902375
1 Build On BNB(BOBBSC) ke UGX
Sh0.000107939
1 Build On BNB(BOBBSC) ke XAF
Fr0.000017506125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke XCD
$0.0000000833625
1 Build On BNB(BOBBSC) ke XOF
Fr0.000017506125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke XPF
Fr0.000003180125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BWP
P0.00000041526875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke BZD
$0.00000006205875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke CVE
$0.00000295906
1 Build On BNB(BOBBSC) ke DJF
Fr0.000005464875
1 Build On BNB(BOBBSC) ke DOP
$0.00000198557125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke DZD
د.ج0.00000402857
1 Build On BNB(BOBBSC) ke FJD
$0.000000070395
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GNF
Fr0.000268458125
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GTQ
Q0.0000002365025
1 Build On BNB(BOBBSC) ke GYD
$0.000006457815
1 Build On BNB(BOBBSC) ke ISK
kr0.00000389025

Sumber Daya Build On BNB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Build On BNB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Build On BNB
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Build On BNB

Berapa nilai Build On BNB (BOBBSC) hari ini?
Harga live BOBBSC dalam USD adalah 0.000000030875 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOBBSC ke USD saat ini?
Harga BOBBSC ke USD saat ini adalah $ 0.000000030875. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Build On BNB?
Kapitalisasi pasar BOBBSC adalah $ 12.99M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOBBSC?
Suplai beredar BOBBSC adalah 420.69T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOBBSC?
BOBBSC mencapai harga ATH sebesar 0.000000069163117867 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOBBSC?
BOBBSC mencapai harga ATL 0.000000000008060386 USD.
Berapa volume perdagangan BOBBSC?
Volume perdagangan 24 jam live BOBBSC adalah $ 56.56K USD.
Akankah harga BOBBSC naik lebih tinggi tahun ini?
BOBBSC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBBSC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:10 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Build On BNB (BOBBSC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BOBBSC ke USD

Jumlah

BOBBSC
BOBBSC
USD
USD

1 BOBBSC = 0.00000 USD

Perdagangkan BOBBSC

BOBBSC/USDT
$0.000000030868
$0.000000030868$0.000000030868
+5.46%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,430.01
$101,430.01$101,430.01

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.21
$3,313.21$3,313.21

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0513
$1.0513$1.0513

+22.52%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,430.01
$101,430.01$101,430.01

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.21
$3,313.21$3,313.21

+0.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.78
$154.78$154.78

-0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2084
$2.2084$2.2084

-1.16%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0123
$1.0123$1.0123

-0.37%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0304
$0.0304$0.0304

-39.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003985
$0.0003985$0.0003985

+165.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013000
$0.013000$0.013000

+1,200.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.008
$4.008$4.008

+300.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007246
$0.007246$0.007246

+239.55%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001958
$0.001958$0.001958

+79.96%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002280
$0.0000002280$0.0000002280

+52.00%