Apa yang dimaksud dengan Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB build on BNB

Build On BNB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Build On BNB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BOBBSC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Build On BNB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Build On BNB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Build On BNB (USD)

Berapa nilai Build On BNB (BOBBSC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Build On BNB (BOBBSC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Build On BNB.

Cek prediksi harga Build On BNB sekarang!

Tokenomi Build On BNB (BOBBSC)

Memahami tokenomi Build On BNB (BOBBSC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOBBSC sekarang!

Cara membeli Build On BNB (BOBBSC)

Ingin mengetahui cara membeli Build On BNB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Build On BNB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOBBSC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Build On BNB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Build On BNB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Build On BNB Berapa nilai Build On BNB (BOBBSC) hari ini? Harga live BOBBSC dalam USD adalah 0.000000030875 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOBBSC ke USD saat ini? $ 0.000000030875 . Cobalah Harga BOBBSC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Build On BNB? Kapitalisasi pasar BOBBSC adalah $ 12.99M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOBBSC? Suplai beredar BOBBSC adalah 420.69T USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOBBSC? BOBBSC mencapai harga ATH sebesar 0.000000069163117867 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOBBSC? BOBBSC mencapai harga ATL 0.000000000008060386 USD . Berapa volume perdagangan BOBBSC? Volume perdagangan 24 jam live BOBBSC adalah $ 56.56K USD . Akankah harga BOBBSC naik lebih tinggi tahun ini? BOBBSC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOBBSC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Build On BNB (BOBBSC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi