Apa yang dimaksud dengan BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

BarnBridge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BarnBridge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa BOND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang BarnBridge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BarnBridge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BarnBridge (USD)

Berapa nilai BarnBridge (BOND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BarnBridge (BOND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BarnBridge.

Cek prediksi harga BarnBridge sekarang!

Tokenomi BarnBridge (BOND)

Memahami tokenomi BarnBridge (BOND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOND sekarang!

Cara membeli BarnBridge (BOND)

Ingin mengetahui cara membeli BarnBridge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BarnBridge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOND ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya BarnBridge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BarnBridge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BarnBridge Berapa nilai BarnBridge (BOND) hari ini? Harga live BOND dalam USD adalah 0.1125 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOND ke USD saat ini? $ 0.1125 . Cobalah Harga BOND ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BarnBridge? Kapitalisasi pasar BOND adalah $ 889.90K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOND? Suplai beredar BOND adalah 7.91M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOND? BOND mencapai harga ATH sebesar 185.92532004 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOND? BOND mencapai harga ATL 0.11401031407184826 USD . Berapa volume perdagangan BOND? Volume perdagangan 24 jam live BOND adalah $ 57.83K USD . Akankah harga BOND naik lebih tinggi tahun ini? BOND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

