Harga live BarnBridge hari ini adalah 0.1125 USD. Lacak informasi harga aktual BOND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BarnBridge(BOND)

Harga Live 1 BOND ke USD:

$0.1125
$0.1125$0.1125
-1.91%1D
USD
Grafik Harga Live BarnBridge (BOND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:16:35 (UTC+8)

Informasi Harga BarnBridge (BOND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1069
$ 0.1069$ 0.1069
Low 24 Jam
$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179
High 24 Jam

$ 0.1069
$ 0.1069$ 0.1069

$ 0.1179
$ 0.1179$ 0.1179

$ 185.92532004
$ 185.92532004$ 185.92532004

$ 0.11401031407184826
$ 0.11401031407184826$ 0.11401031407184826

+1.62%

-1.91%

-9.13%

-9.13%

Harga aktual BarnBridge (BOND) adalah $ 0.1125. Selama 24 jam terakhir, BOND diperdagangkan antara low $ 0.1069 dan high $ 0.1179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOND adalah $ 185.92532004, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.11401031407184826.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOND telah berubah sebesar +1.62% selama 1 jam terakhir, -1.91% selama 24 jam, dan -9.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BarnBridge (BOND)

No.2160

$ 889.90K
$ 889.90K$ 889.90K

$ 57.83K
$ 57.83K$ 57.83K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

7.91M
7.91M 7.91M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

79.10%

ETH

Kapitalisasi Pasar BarnBridge saat ini adalah $ 889.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.83K. Suplai beredar BOND adalah 7.91M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.13M.

Riwayat Harga BarnBridge (BOND) USD

Pantau perubahan harga BarnBridge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002191-1.91%
30 Days$ -0.0467-29.34%
60 Hari$ -0.0454-28.76%
90 Hari$ -0.074-39.68%
Perubahan Harga BarnBridge Hari Ini

Hari ini, BOND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002191 (-1.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BarnBridge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0467 (-29.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BarnBridge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOND terlihat mengalami perubahan $ -0.0454 (-28.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BarnBridge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.074 (-39.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BarnBridge (BOND)?

Lihat halaman Riwayat Harga BarnBridge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BarnBridge (BOND)

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

BarnBridge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BarnBridge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BarnBridge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BarnBridge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BarnBridge (USD)

Berapa nilai BarnBridge (BOND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BarnBridge (BOND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BarnBridge.

Cek prediksi harga BarnBridge sekarang!

Tokenomi BarnBridge (BOND)

Memahami tokenomi BarnBridge (BOND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOND sekarang!

Cara membeli BarnBridge (BOND)

Ingin mengetahui cara membeli BarnBridge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BarnBridge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya BarnBridge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BarnBridge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BarnBridge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BarnBridge

Berapa nilai BarnBridge (BOND) hari ini?
Harga live BOND dalam USD adalah 0.1125 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOND ke USD saat ini?
Harga BOND ke USD saat ini adalah $ 0.1125. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BarnBridge?
Kapitalisasi pasar BOND adalah $ 889.90K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOND?
Suplai beredar BOND adalah 7.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOND?
BOND mencapai harga ATH sebesar 185.92532004 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOND?
BOND mencapai harga ATL 0.11401031407184826 USD.
Berapa volume perdagangan BOND?
Volume perdagangan 24 jam live BOND adalah $ 57.83K USD.
Akankah harga BOND naik lebih tinggi tahun ini?
BOND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BarnBridge (BOND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

