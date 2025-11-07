Apa yang dimaksud dengan BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

Prediksi Harga BRETT (USD)

Berapa nilai BRETT (BRETTETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BRETT (BRETTETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRETT.

Tokenomi BRETT (BRETTETH)

Memahami tokenomi BRETT (BRETTETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRETTETH sekarang!

BRETTETH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya BRETT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BRETT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRETT Berapa nilai BRETT (BRETTETH) hari ini? Harga live BRETTETH dalam USD adalah 0.0343 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BRETTETH ke USD saat ini? $ 0.0343 . Cobalah Harga BRETTETH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar BRETT? Kapitalisasi pasar BRETTETH adalah $ 2.38M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BRETTETH? Suplai beredar BRETTETH adalah 69.42M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BRETTETH? BRETTETH mencapai harga ATH sebesar 0.7007932690156032 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BRETTETH? BRETTETH mencapai harga ATL 0.02321213882810643 USD . Berapa volume perdagangan BRETTETH? Volume perdagangan 24 jam live BRETTETH adalah $ 62.13K USD . Akankah harga BRETTETH naik lebih tinggi tahun ini? BRETTETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRETTETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting BRETT (BRETTETH)

