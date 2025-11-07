BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live BRETT hari ini adalah 0.0343 USD. Lacak informasi harga aktual BRETTETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRETTETH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BRETT hari ini adalah 0.0343 USD. Lacak informasi harga aktual BRETTETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRETTETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BRETTETH

Info Harga BRETTETH

Penjelasan BRETTETH

Situs Web Resmi BRETTETH

Tokenomi BRETTETH

Prakiraan Harga BRETTETH

Riwayat BRETTETH

Panduan Membeli BRETTETH

Konverter BRETTETH ke Mata Uang Fiat

Spot BRETTETH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BRETT

Harga BRETT(BRETTETH)

Harga Live 1 BRETTETH ke USD:

$0.0343
$0.0343$0.0343
+1.17%1D
USD
Grafik Harga Live BRETT (BRETTETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:43 (UTC+8)

Informasi Harga BRETT (BRETTETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0334
$ 0.0334$ 0.0334
Low 24 Jam
$ 0.0371
$ 0.0371$ 0.0371
High 24 Jam

$ 0.0334
$ 0.0334$ 0.0334

$ 0.0371
$ 0.0371$ 0.0371

$ 0.7007932690156032
$ 0.7007932690156032$ 0.7007932690156032

$ 0.02321213882810643
$ 0.02321213882810643$ 0.02321213882810643

+0.58%

+1.17%

-18.53%

-18.53%

Harga aktual BRETT (BRETTETH) adalah $ 0.0343. Selama 24 jam terakhir, BRETTETH diperdagangkan antara low $ 0.0334 dan high $ 0.0371, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRETTETH adalah $ 0.7007932690156032, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02321213882810643.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRETTETH telah berubah sebesar +0.58% selama 1 jam terakhir, +1.17% selama 24 jam, dan -18.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BRETT (BRETTETH)

No.1685

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 62.13K
$ 62.13K$ 62.13K

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar BRETT saat ini adalah $ 2.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.13K. Suplai beredar BRETTETH adalah 69.42M, dan total suplainya sebesar 69420000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.38M.

Riwayat Harga BRETT (BRETTETH) USD

Pantau perubahan harga BRETT untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000397+1.17%
30 Days$ -0.0226-39.72%
60 Hari$ -0.0395-53.53%
90 Hari$ -0.1445-80.82%
Perubahan Harga BRETT Hari Ini

Hari ini, BRETTETH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000397 (+1.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BRETT 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0226 (-39.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BRETT 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BRETTETH terlihat mengalami perubahan $ -0.0395 (-53.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BRETT 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1445 (-80.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BRETT (BRETTETH)?

Lihat halaman Riwayat Harga BRETT sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BRETT (BRETTETH)

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

BRETT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BRETT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BRETTETH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BRETT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BRETT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BRETT (USD)

Berapa nilai BRETT (BRETTETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BRETT (BRETTETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRETT.

Cek prediksi harga BRETT sekarang!

Tokenomi BRETT (BRETTETH)

Memahami tokenomi BRETT (BRETTETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRETTETH sekarang!

Cara membeli BRETT (BRETTETH)

Ingin mengetahui cara membeli BRETT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BRETT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BRETTETH ke Mata Uang Lokal

1 BRETT(BRETTETH) ke VND
902.6045
1 BRETT(BRETTETH) ke AUD
A$0.052822
1 BRETT(BRETTETH) ke GBP
0.026068
1 BRETT(BRETTETH) ke EUR
0.029498
1 BRETT(BRETTETH) ke USD
$0.0343
1 BRETT(BRETTETH) ke MYR
RM0.143374
1 BRETT(BRETTETH) ke TRY
1.447117
1 BRETT(BRETTETH) ke JPY
¥5.2479
1 BRETT(BRETTETH) ke ARS
ARS$49.781991
1 BRETT(BRETTETH) ke RUB
2.786875
1 BRETT(BRETTETH) ke INR
3.041381
1 BRETT(BRETTETH) ke IDR
Rp571.666438
1 BRETT(BRETTETH) ke PHP
2.021642
1 BRETT(BRETTETH) ke EGP
￡E.1.622047
1 BRETT(BRETTETH) ke BRL
R$0.183162
1 BRETT(BRETTETH) ke CAD
C$0.048363
1 BRETT(BRETTETH) ke BDT
4.184943
1 BRETT(BRETTETH) ke NGN
49.352212
1 BRETT(BRETTETH) ke COP
$131.417363
1 BRETT(BRETTETH) ke ZAR
R.0.595791
1 BRETT(BRETTETH) ke UAH
1.442658
1 BRETT(BRETTETH) ke TZS
T.Sh.84.2751
1 BRETT(BRETTETH) ke VES
Bs7.7861
1 BRETT(BRETTETH) ke CLP
$32.3449
1 BRETT(BRETTETH) ke PKR
Rs9.694552
1 BRETT(BRETTETH) ke KZT
18.042829
1 BRETT(BRETTETH) ke THB
฿1.110634
1 BRETT(BRETTETH) ke TWD
NT$1.062614
1 BRETT(BRETTETH) ke AED
د.إ0.125881
1 BRETT(BRETTETH) ke CHF
Fr0.02744
1 BRETT(BRETTETH) ke HKD
HK$0.266511
1 BRETT(BRETTETH) ke AMD
֏13.11632
1 BRETT(BRETTETH) ke MAD
.د.م0.31899
1 BRETT(BRETTETH) ke MXN
$0.636951
1 BRETT(BRETTETH) ke SAR
ريال0.128625
1 BRETT(BRETTETH) ke ETB
Br5.278427
1 BRETT(BRETTETH) ke KES
KSh4.429502
1 BRETT(BRETTETH) ke JOD
د.أ0.0243187
1 BRETT(BRETTETH) ke PLN
0.126224
1 BRETT(BRETTETH) ke RON
лв0.15092
1 BRETT(BRETTETH) ke SEK
kr0.328251
1 BRETT(BRETTETH) ke BGN
лв0.057967
1 BRETT(BRETTETH) ke HUF
Ft11.482954
1 BRETT(BRETTETH) ke CZK
0.723387
1 BRETT(BRETTETH) ke KWD
د.ك0.0104958
1 BRETT(BRETTETH) ke ILS
0.112161
1 BRETT(BRETTETH) ke BOB
Bs0.23667
1 BRETT(BRETTETH) ke AZN
0.05831
1 BRETT(BRETTETH) ke TJS
SM0.316246
1 BRETT(BRETTETH) ke GEL
0.092953
1 BRETT(BRETTETH) ke AOA
Kz31.439037
1 BRETT(BRETTETH) ke BHD
.د.ب0.0129311
1 BRETT(BRETTETH) ke BMD
$0.0343
1 BRETT(BRETTETH) ke DKK
kr0.221921
1 BRETT(BRETTETH) ke HNL
L0.903462
1 BRETT(BRETTETH) ke MUR
1.575742
1 BRETT(BRETTETH) ke NAD
$0.595791
1 BRETT(BRETTETH) ke NOK
kr0.349517
1 BRETT(BRETTETH) ke NZD
$0.060711
1 BRETT(BRETTETH) ke PAB
B/.0.0343
1 BRETT(BRETTETH) ke PGK
K0.14406
1 BRETT(BRETTETH) ke QAR
ر.ق0.124852
1 BRETT(BRETTETH) ke RSD
дин.3.484194
1 BRETT(BRETTETH) ke UZS
soʻm413.252917
1 BRETT(BRETTETH) ke ALL
L2.876055
1 BRETT(BRETTETH) ke ANG
ƒ0.061397
1 BRETT(BRETTETH) ke AWG
ƒ0.06174
1 BRETT(BRETTETH) ke BBD
$0.0686
1 BRETT(BRETTETH) ke BAM
KM0.057967
1 BRETT(BRETTETH) ke BIF
Fr101.1507
1 BRETT(BRETTETH) ke BND
$0.04459
1 BRETT(BRETTETH) ke BSD
$0.0343
1 BRETT(BRETTETH) ke JMD
$5.500005
1 BRETT(BRETTETH) ke KHR
137.750858
1 BRETT(BRETTETH) ke KMF
Fr14.406
1 BRETT(BRETTETH) ke LAK
745.652159
1 BRETT(BRETTETH) ke LKR
රු10.457041
1 BRETT(BRETTETH) ke MDL
L0.5831
1 BRETT(BRETTETH) ke MGA
Ar154.50435
1 BRETT(BRETTETH) ke MOP
P0.2744
1 BRETT(BRETTETH) ke MVR
0.52822
1 BRETT(BRETTETH) ke MWK
MK59.548573
1 BRETT(BRETTETH) ke MZN
MT2.193485
1 BRETT(BRETTETH) ke NPR
रु4.86031
1 BRETT(BRETTETH) ke PYG
243.2556
1 BRETT(BRETTETH) ke RWF
Fr49.7693
1 BRETT(BRETTETH) ke SBD
$0.282289
1 BRETT(BRETTETH) ke SCR
0.4802
1 BRETT(BRETTETH) ke SRD
$1.32055
1 BRETT(BRETTETH) ke SVC
$0.299782
1 BRETT(BRETTETH) ke SZL
L0.595448
1 BRETT(BRETTETH) ke TMT
m0.12005
1 BRETT(BRETTETH) ke TND
د.ت0.1014937
1 BRETT(BRETTETH) ke TTD
$0.232211
1 BRETT(BRETTETH) ke UGX
Sh119.9128
1 BRETT(BRETTETH) ke XAF
Fr19.4824
1 BRETT(BRETTETH) ke XCD
$0.09261
1 BRETT(BRETTETH) ke XOF
Fr19.4824
1 BRETT(BRETTETH) ke XPF
Fr3.5329
1 BRETT(BRETTETH) ke BWP
P0.461335
1 BRETT(BRETTETH) ke BZD
$0.068943
1 BRETT(BRETTETH) ke CVE
$3.287312
1 BRETT(BRETTETH) ke DJF
Fr6.0711
1 BRETT(BRETTETH) ke DOP
$2.205833
1 BRETT(BRETTETH) ke DZD
د.ج4.474778
1 BRETT(BRETTETH) ke FJD
$0.078204
1 BRETT(BRETTETH) ke GNF
Fr298.2385
1 BRETT(BRETTETH) ke GTQ
Q0.262738
1 BRETT(BRETTETH) ke GYD
$7.174188
1 BRETT(BRETTETH) ke ISK
kr4.3218

Sumber Daya BRETT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BRETT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi BRETT
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRETT

Berapa nilai BRETT (BRETTETH) hari ini?
Harga live BRETTETH dalam USD adalah 0.0343 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BRETTETH ke USD saat ini?
Harga BRETTETH ke USD saat ini adalah $ 0.0343. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BRETT?
Kapitalisasi pasar BRETTETH adalah $ 2.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BRETTETH?
Suplai beredar BRETTETH adalah 69.42M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BRETTETH?
BRETTETH mencapai harga ATH sebesar 0.7007932690156032 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BRETTETH?
BRETTETH mencapai harga ATL 0.02321213882810643 USD.
Berapa volume perdagangan BRETTETH?
Volume perdagangan 24 jam live BRETTETH adalah $ 62.13K USD.
Akankah harga BRETTETH naik lebih tinggi tahun ini?
BRETTETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRETTETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:30:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BRETT (BRETTETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BRETTETH ke USD

Jumlah

BRETTETH
BRETTETH
USD
USD

1 BRETTETH = 0.0343 USD

Perdagangkan BRETTETH

BRETTETH/USDT
$0.0343
$0.0343$0.0343
+1.17%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,665.39
$101,665.39$101,665.39

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.47
$3,320.47$3,320.47

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.77
$156.77$156.77

+0.54%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0280
$1.0280$1.0280

+19.81%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,665.39
$101,665.39$101,665.39

-0.33%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.47
$3,320.47$3,320.47

+0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2151
$2.2151$2.2151

-0.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.77
$156.77$156.77

+0.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0217
$1.0217$1.0217

+0.55%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.06
$31.06$31.06

+107.06%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0889
$0.0889$0.0889

+77.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012000
$0.012000$0.012000

+1,100.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009752
$0.009752$0.009752

+356.98%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.306
$4.306$4.306

+330.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0889
$0.0889$0.0889

+77.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002401
$0.0000002401$0.0000002401

+60.06%