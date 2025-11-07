BursaDEX+
Harga live BRL hari ini adalah 0.1864 USD. Lacak informasi harga aktual BRL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BRL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BRL

Info Harga BRL

Penjelasan BRL

Tokenomi BRL

Prakiraan Harga BRL

Riwayat BRL

Panduan Membeli BRL

Konverter BRL ke Mata Uang Fiat

Spot BRL

Futures USDT-M BRL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BRL

Harga BRL(BRL)

Harga Live 1 BRL ke USD:

$0.186
$0.186$0.186
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live BRL (BRL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:26 (UTC+8)

Informasi Harga BRL (BRL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.185
$ 0.185$ 0.185
Low 24 Jam
$ 0.1874
$ 0.1874$ 0.1874
High 24 Jam

$ 0.185
$ 0.185$ 0.185

$ 0.1874
$ 0.1874$ 0.1874

--
----

--
----

+0.16%

-0.10%

+0.86%

+0.86%

Harga aktual BRL (BRL) adalah $ 0.1864. Selama 24 jam terakhir, BRL diperdagangkan antara low $ 0.185 dan high $ 0.1874, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBRL adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BRL telah berubah sebesar +0.16% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan +0.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BRL (BRL)

--
----

$ 283.04K
$ 283.04K$ 283.04K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

NONE

Kapitalisasi Pasar BRL saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 283.04K. Suplai beredar BRL adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga BRL (BRL) USD

Pantau perubahan harga BRL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000186-0.10%
30 Days$ +0.0005+0.26%
60 Hari$ +0.0029+1.58%
90 Hari$ +0.0033+1.80%
Perubahan Harga BRL Hari Ini

Hari ini, BRL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000186 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BRL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0005 (+0.26%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BRL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BRL terlihat mengalami perubahan $ +0.0029 (+1.58%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BRL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0033 (+1.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BRL (BRL)?

Lihat halaman Riwayat Harga BRL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BRL (BRL)

BRL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BRL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BRL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BRL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BRL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BRL (USD)

Berapa nilai BRL (BRL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BRL (BRL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BRL.

Cek prediksi harga BRL sekarang!

Tokenomi BRL (BRL)

Memahami tokenomi BRL (BRL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BRL sekarang!

Cara membeli BRL (BRL)

Ingin mengetahui cara membeli BRL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BRL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BRL ke Mata Uang Lokal

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BRL

Berapa nilai BRL (BRL) hari ini?
Harga live BRL dalam USD adalah 0.1864 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BRL ke USD saat ini?
Harga BRL ke USD saat ini adalah $ 0.1864. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BRL?
Kapitalisasi pasar BRL adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BRL?
Suplai beredar BRL adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BRL?
BRL mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BRL?
BRL mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BRL?
Volume perdagangan 24 jam live BRL adalah $ 283.04K USD.
Akankah harga BRL naik lebih tinggi tahun ini?
BRL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BRL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:24:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BRL (BRL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

