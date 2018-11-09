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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BitcoinSV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BitcoinSV, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BitcoinSV (BSV) Hari Ini

Analisis Teknis BitcoinSV (BSV) Hari Ini

Halaman Analisis BitcoinSV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BSV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BitcoinSV di bawah ini.

Perubahan Harga BitcoinSV (BSV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$13.55---0.74%+8.92%-12.47%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BitcoinSV

Indikator Teknikal BitcoinSV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BitcoinSV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 6
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 1Beli 7
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 5Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
13.5633
13.5566
R2
13.5566
13.5528
R1
13.5533
13.5504
PP
13.5466
13.5466
S1
13.5433
13.5428
S2
13.5366
13.5404
S3
13.5333
13.5366

Sinyal Pasar BitcoinSV

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.31M
$2.07 M
$1.76 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.22 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BitcoinSV

Aliran Masuk BersihHarga BSVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BitcoinSV (BSV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BitcoinSV secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BSV/USDT
$13.55
$13.55$13.55
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BSV = 13.55 USD

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