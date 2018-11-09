Analisis Teknis BitcoinSV (BSV) Hari Ini Halaman Analisis BitcoinSV menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BSV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BitcoinSV di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BitcoinSV (BSV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $13.55 -- -0.74% +8.92% -12.47%

Indikator Teknikal BitcoinSV

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BitcoinSV di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 6 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 1 Beli 7 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 5 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 13.5633 13.5566 R2 13.5566 13.5528 R1 13.5533 13.5504 PP 13.5466 13.5466 S1 13.5433 13.5428 S2 13.5366 13.5404 S3 13.5333 13.5366

Sinyal Pasar BitcoinSV Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.31M $2.07 M $1.76 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.22 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BitcoinSV Aliran Masuk Bersih Harga BSVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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