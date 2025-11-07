BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bitcoin 2.0 hari ini adalah 0.02579 USD. Lacak informasi harga aktual BTC2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTC2 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bitcoin 2.0 hari ini adalah 0.02579 USD. Lacak informasi harga aktual BTC2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTC2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTC2

Info Harga BTC2

Penjelasan BTC2

Situs Web Resmi BTC2

Tokenomi BTC2

Prakiraan Harga BTC2

Riwayat BTC2

Panduan Membeli BTC2

Konverter BTC2 ke Mata Uang Fiat

Spot BTC2

Futures USDT-M BTC2

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bitcoin 2.0

Harga Bitcoin 2.0(BTC2)

Harga Live 1 BTC2 ke USD:

$0.0258
$0.0258$0.0258
-0.30%1D
USD
Grafik Harga Live Bitcoin 2.0 (BTC2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:27 (UTC+8)

Informasi Harga Bitcoin 2.0 (BTC2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531
Low 24 Jam
$ 0.02655
$ 0.02655$ 0.02655
High 24 Jam

$ 0.02531
$ 0.02531$ 0.02531

$ 0.02655
$ 0.02655$ 0.02655

$ 0.9009127795694282
$ 0.9009127795694282$ 0.9009127795694282

$ 0.001932264593413596
$ 0.001932264593413596$ 0.001932264593413596

-0.04%

-0.30%

-15.70%

-15.70%

Harga aktual Bitcoin 2.0 (BTC2) adalah $ 0.02579. Selama 24 jam terakhir, BTC2 diperdagangkan antara low $ 0.02531 dan high $ 0.02655, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTC2 adalah $ 0.9009127795694282, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001932264593413596.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTC2 telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -0.30% selama 24 jam, dan -15.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bitcoin 2.0 (BTC2)

No.4545

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.53K
$ 55.53K$ 55.53K

$ 541.59K
$ 541.59K$ 541.59K

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Bitcoin 2.0 saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.53K. Suplai beredar BTC2 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 21000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 541.59K.

Riwayat Harga Bitcoin 2.0 (BTC2) USD

Pantau perubahan harga Bitcoin 2.0 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000776-0.30%
30 Days$ -0.01-27.95%
60 Hari$ -0.01269-32.98%
90 Hari$ -0.01721-40.03%
Perubahan Harga Bitcoin 2.0 Hari Ini

Hari ini, BTC2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000776 (-0.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bitcoin 2.0 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01 (-27.95%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bitcoin 2.0 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BTC2 terlihat mengalami perubahan $ -0.01269 (-32.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bitcoin 2.0 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01721 (-40.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bitcoin 2.0 (BTC2)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bitcoin 2.0 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bitcoin 2.0 (BTC2)

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Bitcoin 2.0 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bitcoin 2.0 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BTC2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bitcoin 2.0 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bitcoin 2.0 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bitcoin 2.0 (USD)

Berapa nilai Bitcoin 2.0 (BTC2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bitcoin 2.0 (BTC2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bitcoin 2.0.

Cek prediksi harga Bitcoin 2.0 sekarang!

Tokenomi Bitcoin 2.0 (BTC2)

Memahami tokenomi Bitcoin 2.0 (BTC2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTC2 sekarang!

Cara membeli Bitcoin 2.0 (BTC2)

Ingin mengetahui cara membeli Bitcoin 2.0? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bitcoin 2.0 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BTC2 ke Mata Uang Lokal

1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke VND
678.66385
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AUD
A$0.0397166
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GBP
0.0196004
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke EUR
0.0221794
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke USD
$0.02579
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MYR
RM0.1078022
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TRY
1.0880801
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke JPY
¥3.92008
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ARS
ARS$37.4308323
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RUB
2.0951796
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke INR
2.2867993
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke IDR
Rp429.8331614
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PHP
1.5221258
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke EGP
￡E.1.219867
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BRL
R$0.1379765
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CAD
C$0.0363639
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BDT
3.1466379
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NGN
37.1076836
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke COP
$98.8120639
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ZAR
R.0.4482302
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke UAH
1.0847274
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TZS
T.Sh.63.36603
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke VES
Bs5.85433
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CLP
$24.31997
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PKR
Rs7.2892856
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KZT
13.5663137
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke THB
฿0.8353381
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TWD
NT$0.7992321
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AED
د.إ0.0946493
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CHF
Fr0.020632
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HKD
HK$0.2003883
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AMD
֏9.862096
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MAD
.د.م0.239847
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MXN
$0.4791782
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SAR
ريال0.0967125
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ETB
Br3.9688231
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KES
KSh3.3310364
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke JOD
د.أ0.01828511
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PLN
0.0949072
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RON
лв0.113476
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SEK
kr0.2465524
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BGN
лв0.0435851
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HUF
Ft8.6223707
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CZK
0.5433953
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KWD
د.ك0.00789174
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ILS
0.0843333
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BOB
Bs0.177951
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AZN
0.043843
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TJS
SM0.2377838
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GEL
0.0698909
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AOA
Kz23.6388561
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BHD
.د.ب0.00972283
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BMD
$0.02579
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke DKK
kr0.1666034
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke HNL
L0.6793086
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MUR
1.18634
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NAD
$0.4479723
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NOK
kr0.2628001
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NZD
$0.0456483
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PAB
B/.0.02579
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PGK
K0.108318
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke QAR
ر.ق0.0938756
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RSD
дин.2.617685
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke UZS
soʻm310.7228201
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ALL
L2.1624915
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ANG
ƒ0.0461641
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke AWG
ƒ0.046422
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BBD
$0.05158
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BAM
KM0.0435851
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BIF
Fr76.05471
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BND
$0.033527
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BSD
$0.02579
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke JMD
$4.1354265
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KHR
103.5741874
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke KMF
Fr10.8318
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke LAK
560.6521627
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke LKR
රු7.8625973
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MDL
L0.43843
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MGA
Ar116.171055
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MOP
P0.20632
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MVR
0.397166
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MWK
MK44.7742769
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke MZN
MT1.6492705
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke NPR
रु3.654443
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke PYG
182.90268
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke RWF
Fr37.42129
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SBD
$0.2122517
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SCR
0.3881395
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SRD
$0.992915
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SVC
$0.2254046
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke SZL
L0.4477144
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TMT
m0.090265
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TND
د.ت0.07631261
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke TTD
$0.1745983
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke UGX
Sh90.16184
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke XAF
Fr14.62293
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke XCD
$0.069633
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke XOF
Fr14.62293
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke XPF
Fr2.65637
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BWP
P0.3468755
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke BZD
$0.0518379
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke CVE
$2.4717136
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke DJF
Fr4.56483
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke DOP
$1.6585549
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke DZD
د.ج3.3650792
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke FJD
$0.0588012
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GNF
Fr224.24405
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GTQ
Q0.1975514
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke GYD
$5.3942364
1 Bitcoin 2.0(BTC2) ke ISK
kr3.24954

Sumber Daya Bitcoin 2.0

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bitcoin 2.0, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Bitcoin 2.0
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bitcoin 2.0

Berapa nilai Bitcoin 2.0 (BTC2) hari ini?
Harga live BTC2 dalam USD adalah 0.02579 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTC2 ke USD saat ini?
Harga BTC2 ke USD saat ini adalah $ 0.02579. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bitcoin 2.0?
Kapitalisasi pasar BTC2 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTC2?
Suplai beredar BTC2 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTC2?
BTC2 mencapai harga ATH sebesar 0.9009127795694282 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTC2?
BTC2 mencapai harga ATL 0.001932264593413596 USD.
Berapa volume perdagangan BTC2?
Volume perdagangan 24 jam live BTC2 adalah $ 55.53K USD.
Akankah harga BTC2 naik lebih tinggi tahun ini?
BTC2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTC2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:16:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bitcoin 2.0 (BTC2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BTC2 ke USD

Jumlah

BTC2
BTC2
USD
USD

1 BTC2 = 0.02579 USD

Perdagangkan BTC2

BTC2/USDT
$0.0258
$0.0258$0.0258
-0.53%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,386.64
$101,386.64$101,386.64

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.47
$3,315.47$3,315.47

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-0.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0656
$1.0656$1.0656

+24.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,386.64
$101,386.64$101,386.64

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,315.47
$3,315.47$3,315.47

+0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-0.80%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2086
$2.2086$2.2086

-1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0100
$1.0100$1.0100

-0.60%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0330
$0.0330$0.0330

-34.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003991
$0.0003991$0.0003991

+166.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012698
$0.012698$0.012698

+1,169.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.018
$4.018$4.018

+301.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007926
$0.007926$0.007926

+271.41%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001929
$0.001929$0.001929

+77.29%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002317
$0.0000002317$0.0000002317

+54.46%