Harga live Bityuan hari ini adalah 0.02921 USD. Lacak informasi harga aktual BTY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BTY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BTY

Info Harga BTY

Penjelasan BTY

Whitepaper BTY

Situs Web Resmi BTY

Tokenomi BTY

Prakiraan Harga BTY

Riwayat BTY

Panduan Membeli BTY

Konverter BTY ke Mata Uang Fiat

Spot BTY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bityuan

Harga Bityuan(BTY)

Harga Live 1 BTY ke USD:

$0.02921
$0.02921$0.02921
-0.10%1D
USD
Grafik Harga Live Bityuan (BTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:17 (UTC+8)

Informasi Harga Bityuan (BTY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02916
$ 0.02916$ 0.02916
Low 24 Jam
$ 0.02926
$ 0.02926$ 0.02926
High 24 Jam

$ 0.02916
$ 0.02916$ 0.02916

$ 0.02926
$ 0.02926$ 0.02926

$ 1.10972226
$ 1.10972226$ 1.10972226

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-0.10%

+0.13%

+0.13%

Harga aktual Bityuan (BTY) adalah $ 0.02921. Selama 24 jam terakhir, BTY diperdagangkan antara low $ 0.02916 dan high $ 0.02926, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBTY adalah $ 1.10972226, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BTY telah berubah sebesar -0.04% selama 1 jam terakhir, -0.10% selama 24 jam, dan +0.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bityuan (BTY)

No.4039

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.52K
$ 33.52K$ 33.52K

$ 18.69M
$ 18.69M$ 18.69M

0.00
0.00 0.00

640,000,000
640,000,000 640,000,000

640,000,000
640,000,000 640,000,000

0.00%

BTY

Kapitalisasi Pasar Bityuan saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 33.52K. Suplai beredar BTY adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 640000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.69M.

Riwayat Harga Bityuan (BTY) USD

Pantau perubahan harga Bityuan untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000292-0.10%
30 Days$ -0.0117-28.60%
60 Hari$ -0.01603-35.44%
90 Hari$ -0.00156-5.07%
Perubahan Harga Bityuan Hari Ini

Hari ini, BTY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000292 (-0.10%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bityuan 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0117 (-28.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bityuan 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BTY terlihat mengalami perubahan $ -0.01603 (-35.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bityuan 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00156 (-5.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bityuan (BTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bityuan sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bityuan (BTY)

Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

Bityuan tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bityuan Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BTY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bityuan di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bityuan dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bityuan (USD)

Berapa nilai Bityuan (BTY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bityuan (BTY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bityuan.

Cek prediksi harga Bityuan sekarang!

Tokenomi Bityuan (BTY)

Memahami tokenomi Bityuan (BTY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BTY sekarang!

Cara membeli Bityuan (BTY)

Ingin mengetahui cara membeli Bityuan? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bityuan di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BTY ke Mata Uang Lokal

1 Bityuan(BTY) ke VND
768.66115
1 Bityuan(BTY) ke AUD
A$0.0449834
1 Bityuan(BTY) ke GBP
0.0221996
1 Bityuan(BTY) ke EUR
0.0251206
1 Bityuan(BTY) ke USD
$0.02921
1 Bityuan(BTY) ke MYR
RM0.1220978
1 Bityuan(BTY) ke TRY
1.2323699
1 Bityuan(BTY) ke JPY
¥4.43992
1 Bityuan(BTY) ke ARS
ARS$42.3945177
1 Bityuan(BTY) ke RUB
2.3730204
1 Bityuan(BTY) ke INR
2.5900507
1 Bityuan(BTY) ke IDR
Rp486.8331386
1 Bityuan(BTY) ke PHP
1.7213453
1 Bityuan(BTY) ke EGP
￡E.1.381633
1 Bityuan(BTY) ke BRL
R$0.1562735
1 Bityuan(BTY) ke CAD
C$0.0411861
1 Bityuan(BTY) ke BDT
3.5639121
1 Bityuan(BTY) ke NGN
42.0285164
1 Bityuan(BTY) ke COP
$111.9154861
1 Bityuan(BTY) ke ZAR
R.0.5073777
1 Bityuan(BTY) ke UAH
1.2285726
1 Bityuan(BTY) ke TZS
T.Sh.71.76897
1 Bityuan(BTY) ke VES
Bs6.63067
1 Bityuan(BTY) ke CLP
$27.54503
1 Bityuan(BTY) ke PKR
Rs8.2559144
1 Bityuan(BTY) ke KZT
15.3653363
1 Bityuan(BTY) ke THB
฿0.946404
1 Bityuan(BTY) ke TWD
NT$0.9052179
1 Bityuan(BTY) ke AED
د.إ0.1072007
1 Bityuan(BTY) ke CHF
Fr0.023368
1 Bityuan(BTY) ke HKD
HK$0.2269617
1 Bityuan(BTY) ke AMD
֏11.169904
1 Bityuan(BTY) ke MAD
.د.م0.271653
1 Bityuan(BTY) ke MXN
$0.5424297
1 Bityuan(BTY) ke SAR
ريال0.1095375
1 Bityuan(BTY) ke ETB
Br4.4951269
1 Bityuan(BTY) ke KES
KSh3.7727636
1 Bityuan(BTY) ke JOD
د.أ0.02070989
1 Bityuan(BTY) ke PLN
0.1074928
1 Bityuan(BTY) ke RON
лв0.128524
1 Bityuan(BTY) ke SEK
kr0.2795397
1 Bityuan(BTY) ke BGN
лв0.0493649
1 Bityuan(BTY) ke HUF
Ft9.7689924
1 Bityuan(BTY) ke CZK
0.6154547
1 Bityuan(BTY) ke KWD
د.ك0.00893826
1 Bityuan(BTY) ke ILS
0.0955167
1 Bityuan(BTY) ke BOB
Bs0.201549
1 Bityuan(BTY) ke AZN
0.049657
1 Bityuan(BTY) ke TJS
SM0.2693162
1 Bityuan(BTY) ke GEL
0.0791591
1 Bityuan(BTY) ke AOA
Kz26.7735939
1 Bityuan(BTY) ke BHD
.د.ب0.01098296
1 Bityuan(BTY) ke BMD
$0.02921
1 Bityuan(BTY) ke DKK
kr0.1886966
1 Bityuan(BTY) ke HNL
L0.7693914
1 Bityuan(BTY) ke MUR
1.34366
1 Bityuan(BTY) ke NAD
$0.5073777
1 Bityuan(BTY) ke NOK
kr0.2976499
1 Bityuan(BTY) ke NZD
$0.0517017
1 Bityuan(BTY) ke PAB
B/.0.02921
1 Bityuan(BTY) ke PGK
K0.122682
1 Bityuan(BTY) ke QAR
ر.ق0.1063244
1 Bityuan(BTY) ke RSD
дин.2.9653992
1 Bityuan(BTY) ke UZS
soʻm351.9276299
1 Bityuan(BTY) ke ALL
L2.4492585
1 Bityuan(BTY) ke ANG
ƒ0.0522859
1 Bityuan(BTY) ke AWG
ƒ0.052578
1 Bityuan(BTY) ke BBD
$0.05842
1 Bityuan(BTY) ke BAM
KM0.0493649
1 Bityuan(BTY) ke BIF
Fr86.14029
1 Bityuan(BTY) ke BND
$0.037973
1 Bityuan(BTY) ke BSD
$0.02921
1 Bityuan(BTY) ke JMD
$4.6838235
1 Bityuan(BTY) ke KHR
117.3091126
1 Bityuan(BTY) ke KMF
Fr12.2682
1 Bityuan(BTY) ke LAK
634.9999873
1 Bityuan(BTY) ke LKR
රු8.9052527
1 Bityuan(BTY) ke MDL
L0.49657
1 Bityuan(BTY) ke MGA
Ar131.576445
1 Bityuan(BTY) ke MOP
P0.23368
1 Bityuan(BTY) ke MVR
0.449834
1 Bityuan(BTY) ke MWK
MK50.7117731
1 Bityuan(BTY) ke MZN
MT1.8679795
1 Bityuan(BTY) ke NPR
रु4.139057
1 Bityuan(BTY) ke PYG
207.15732
1 Bityuan(BTY) ke RWF
Fr42.38371
1 Bityuan(BTY) ke SBD
$0.2403983
1 Bityuan(BTY) ke SCR
0.4215003
1 Bityuan(BTY) ke SRD
$1.124585
1 Bityuan(BTY) ke SVC
$0.2552954
1 Bityuan(BTY) ke SZL
L0.5070856
1 Bityuan(BTY) ke TMT
m0.102235
1 Bityuan(BTY) ke TND
د.ت0.08643239
1 Bityuan(BTY) ke TTD
$0.1977517
1 Bityuan(BTY) ke UGX
Sh102.11816
1 Bityuan(BTY) ke XAF
Fr16.59128
1 Bityuan(BTY) ke XCD
$0.078867
1 Bityuan(BTY) ke XOF
Fr16.59128
1 Bityuan(BTY) ke XPF
Fr3.00863
1 Bityuan(BTY) ke BWP
P0.3928745
1 Bityuan(BTY) ke BZD
$0.0587121
1 Bityuan(BTY) ke CVE
$2.7994864
1 Bityuan(BTY) ke DJF
Fr5.17017
1 Bityuan(BTY) ke DOP
$1.8784951
1 Bityuan(BTY) ke DZD
د.ج3.8136576
1 Bityuan(BTY) ke FJD
$0.0665988
1 Bityuan(BTY) ke GNF
Fr253.98095
1 Bityuan(BTY) ke GTQ
Q0.2237486
1 Bityuan(BTY) ke GYD
$6.1095636
1 Bityuan(BTY) ke ISK
kr3.68046

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bityuan, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bityuan
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bityuan

Berapa nilai Bityuan (BTY) hari ini?
Harga live BTY dalam USD adalah 0.02921 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BTY ke USD saat ini?
Harga BTY ke USD saat ini adalah $ 0.02921. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bityuan?
Kapitalisasi pasar BTY adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BTY?
Suplai beredar BTY adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BTY?
BTY mencapai harga ATH sebesar 1.10972226 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BTY?
BTY mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan BTY?
Volume perdagangan 24 jam live BTY adalah $ 33.52K USD.
Akankah harga BTY naik lebih tinggi tahun ini?
BTY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BTY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:25:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bityuan (BTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BTY ke USD

Jumlah

BTY
BTY
USD
USD

1 BTY = 0.02921 USD

Perdagangkan BTY

BTY/USDT
$0.02921
$0.02921$0.02921
-0.10%

