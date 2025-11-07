Apa yang dimaksud dengan Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a "PLAY-TO-AIRDROP" model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Prediksi Harga Catizen (USD)

Tokenomi Catizen (CATI)

Memahami tokenomi Catizen (CATI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CATI sekarang!

Sumber Daya Catizen

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Catizen, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Catizen Berapa nilai Catizen (CATI) hari ini? Harga live CATI dalam USD adalah 0.06548 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CATI ke USD saat ini? $ 0.06548 . Cobalah Harga CATI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Catizen? Kapitalisasi pasar CATI adalah $ 24.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CATI? Suplai beredar CATI adalah 371.99M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CATI? CATI mencapai harga ATH sebesar 1.29322 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CATI? CATI mencapai harga ATL 0.03656611557737947 USD . Berapa volume perdagangan CATI? Volume perdagangan 24 jam live CATI adalah $ 347.14K USD . Akankah harga CATI naik lebih tinggi tahun ini? CATI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CATI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

