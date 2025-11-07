BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Catizen hari ini adalah 0.06548 USD. Lacak informasi harga aktual CATI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CATI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Catizen hari ini adalah 0.06548 USD. Lacak informasi harga aktual CATI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CATI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CATI

Info Harga CATI

Penjelasan CATI

Whitepaper CATI

Situs Web Resmi CATI

Tokenomi CATI

Prakiraan Harga CATI

Riwayat CATI

Panduan Membeli CATI

Konverter CATI ke Mata Uang Fiat

Spot CATI

Futures USDT-M CATI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Catizen

Harga Catizen(CATI)

Harga Live 1 CATI ke USD:

$0.06546
$0.06546$0.06546
+0.81%1D
USD
Grafik Harga Live Catizen (CATI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:19:51 (UTC+8)

Informasi Harga Catizen (CATI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06377
$ 0.06377$ 0.06377
Low 24 Jam
$ 0.068
$ 0.068$ 0.068
High 24 Jam

$ 0.06377
$ 0.06377$ 0.06377

$ 0.068
$ 0.068$ 0.068

$ 1.29322
$ 1.29322$ 1.29322

$ 0.03656611557737947
$ 0.03656611557737947$ 0.03656611557737947

-0.14%

+0.81%

-10.02%

-10.02%

Harga aktual Catizen (CATI) adalah $ 0.06548. Selama 24 jam terakhir, CATI diperdagangkan antara low $ 0.06377 dan high $ 0.068, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCATI adalah $ 1.29322, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03656611557737947.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CATI telah berubah sebesar -0.14% selama 1 jam terakhir, +0.81% selama 24 jam, dan -10.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Catizen (CATI)

No.711

$ 24.36M
$ 24.36M$ 24.36M

$ 347.14K
$ 347.14K$ 347.14K

$ 65.48M
$ 65.48M$ 65.48M

371.99M
371.99M 371.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

37.19%

TONCOIN

Kapitalisasi Pasar Catizen saat ini adalah $ 24.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 347.14K. Suplai beredar CATI adalah 371.99M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 65.48M.

Riwayat Harga Catizen (CATI) USD

Pantau perubahan harga Catizen untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000526+0.81%
30 Days$ -0.01457-18.21%
60 Hari$ -0.01936-22.82%
90 Hari$ -0.02662-28.91%
Perubahan Harga Catizen Hari Ini

Hari ini, CATI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000526 (+0.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Catizen 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01457 (-18.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Catizen 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CATI terlihat mengalami perubahan $ -0.01936 (-22.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Catizen 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02662 (-28.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Catizen (CATI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Catizen sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Catizen (CATI)

Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay.

Catizen tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Catizen Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CATI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Catizen di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Catizen dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Catizen (USD)

Berapa nilai Catizen (CATI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Catizen (CATI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Catizen.

Cek prediksi harga Catizen sekarang!

Tokenomi Catizen (CATI)

Memahami tokenomi Catizen (CATI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CATI sekarang!

Cara membeli Catizen (CATI)

Ingin mengetahui cara membeli Catizen? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Catizen di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CATI ke Mata Uang Lokal

1 Catizen(CATI) ke VND
1,723.1062
1 Catizen(CATI) ke AUD
A$0.1008392
1 Catizen(CATI) ke GBP
0.0497648
1 Catizen(CATI) ke EUR
0.0563128
1 Catizen(CATI) ke USD
$0.06548
1 Catizen(CATI) ke MYR
RM0.2737064
1 Catizen(CATI) ke TRY
2.756708
1 Catizen(CATI) ke JPY
¥10.01844
1 Catizen(CATI) ke ARS
ARS$95.0357076
1 Catizen(CATI) ke RUB
5.3195952
1 Catizen(CATI) ke INR
5.8054568
1 Catizen(CATI) ke IDR
Rp1,091.3328968
1 Catizen(CATI) ke PHP
3.8626652
1 Catizen(CATI) ke EGP
￡E.3.097204
1 Catizen(CATI) ke BRL
R$0.350318
1 Catizen(CATI) ke CAD
C$0.0923268
1 Catizen(CATI) ke BDT
7.9892148
1 Catizen(CATI) ke NGN
94.2152432
1 Catizen(CATI) ke COP
$250.8807268
1 Catizen(CATI) ke ZAR
R.1.1373876
1 Catizen(CATI) ke UAH
2.7540888
1 Catizen(CATI) ke TZS
T.Sh.160.88436
1 Catizen(CATI) ke VES
Bs14.60204
1 Catizen(CATI) ke CLP
$61.68216
1 Catizen(CATI) ke PKR
Rs18.5072672
1 Catizen(CATI) ke KZT
34.4444444
1 Catizen(CATI) ke THB
฿2.121552
1 Catizen(CATI) ke TWD
NT$2.0285704
1 Catizen(CATI) ke AED
د.إ0.2403116
1 Catizen(CATI) ke CHF
Fr0.052384
1 Catizen(CATI) ke HKD
HK$0.5087796
1 Catizen(CATI) ke AMD
֏25.039552
1 Catizen(CATI) ke MAD
.د.م0.6096188
1 Catizen(CATI) ke MXN
$1.2159636
1 Catizen(CATI) ke SAR
ريال0.24555
1 Catizen(CATI) ke ETB
Br10.0505252
1 Catizen(CATI) ke KES
KSh8.4560872
1 Catizen(CATI) ke JOD
د.أ0.04642532
1 Catizen(CATI) ke PLN
0.2409664
1 Catizen(CATI) ke RON
лв0.288112
1 Catizen(CATI) ke SEK
kr0.6259888
1 Catizen(CATI) ke BGN
лв0.1106612
1 Catizen(CATI) ke HUF
Ft21.8919284
1 Catizen(CATI) ke CZK
1.3796636
1 Catizen(CATI) ke KWD
د.ك0.02003688
1 Catizen(CATI) ke ILS
0.2141196
1 Catizen(CATI) ke BOB
Bs0.451812
1 Catizen(CATI) ke AZN
0.111316
1 Catizen(CATI) ke TJS
SM0.6037256
1 Catizen(CATI) ke GEL
0.1774508
1 Catizen(CATI) ke AOA
Kz59.743952
1 Catizen(CATI) ke BHD
.د.ب0.02462048
1 Catizen(CATI) ke BMD
$0.06548
1 Catizen(CATI) ke DKK
kr0.4230008
1 Catizen(CATI) ke HNL
L1.7208144
1 Catizen(CATI) ke MUR
3.01208
1 Catizen(CATI) ke NAD
$1.1373876
1 Catizen(CATI) ke NOK
kr0.667896
1 Catizen(CATI) ke NZD
$0.1158996
1 Catizen(CATI) ke PAB
B/.0.06548
1 Catizen(CATI) ke PGK
K0.2795996
1 Catizen(CATI) ke QAR
ر.ق0.2383472
1 Catizen(CATI) ke RSD
дин.6.64622
1 Catizen(CATI) ke UZS
soʻm779.5236848
1 Catizen(CATI) ke ALL
L5.4918076
1 Catizen(CATI) ke ANG
ƒ0.1172092
1 Catizen(CATI) ke AWG
ƒ0.117864
1 Catizen(CATI) ke BBD
$0.13096
1 Catizen(CATI) ke BAM
KM0.1106612
1 Catizen(CATI) ke BIF
Fr193.10052
1 Catizen(CATI) ke BND
$0.085124
1 Catizen(CATI) ke BSD
$0.06548
1 Catizen(CATI) ke JMD
$10.499718
1 Catizen(CATI) ke KHR
262.9716088
1 Catizen(CATI) ke KMF
Fr27.95996
1 Catizen(CATI) ke LAK
1,423.4782324
1 Catizen(CATI) ke LKR
රු19.9628876
1 Catizen(CATI) ke MDL
L1.1203628
1 Catizen(CATI) ke MGA
Ar294.95466
1 Catizen(CATI) ke MOP
P0.52384
1 Catizen(CATI) ke MVR
1.008392
1 Catizen(CATI) ke MWK
MK113.483388
1 Catizen(CATI) ke MZN
MT4.187446
1 Catizen(CATI) ke NPR
रु9.278516
1 Catizen(CATI) ke PYG
464.38416
1 Catizen(CATI) ke RWF
Fr95.14244
1 Catizen(CATI) ke SBD
$0.5382456
1 Catizen(CATI) ke SCR
0.9121364
1 Catizen(CATI) ke SRD
$2.52098
1 Catizen(CATI) ke SVC
$0.5722952
1 Catizen(CATI) ke SZL
L1.136078
1 Catizen(CATI) ke TMT
m0.22918
1 Catizen(CATI) ke TND
د.ت0.19375532
1 Catizen(CATI) ke TTD
$0.4432996
1 Catizen(CATI) ke UGX
Sh228.91808
1 Catizen(CATI) ke XAF
Fr37.19264
1 Catizen(CATI) ke XCD
$0.176796
1 Catizen(CATI) ke XOF
Fr37.19264
1 Catizen(CATI) ke XPF
Fr6.74444
1 Catizen(CATI) ke BWP
P0.880706
1 Catizen(CATI) ke BZD
$0.1316148
1 Catizen(CATI) ke CVE
$6.2756032
1 Catizen(CATI) ke DJF
Fr11.65544
1 Catizen(CATI) ke DOP
$4.210364
1 Catizen(CATI) ke DZD
د.ج8.5425208
1 Catizen(CATI) ke FJD
$0.1492944
1 Catizen(CATI) ke GNF
Fr569.3486
1 Catizen(CATI) ke GTQ
Q0.5015768
1 Catizen(CATI) ke GYD
$13.6957968
1 Catizen(CATI) ke ISK
kr8.25048

Sumber Daya Catizen

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Catizen, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Catizen
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Catizen

Berapa nilai Catizen (CATI) hari ini?
Harga live CATI dalam USD adalah 0.06548 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CATI ke USD saat ini?
Harga CATI ke USD saat ini adalah $ 0.06548. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Catizen?
Kapitalisasi pasar CATI adalah $ 24.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CATI?
Suplai beredar CATI adalah 371.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CATI?
CATI mencapai harga ATH sebesar 1.29322 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CATI?
CATI mencapai harga ATL 0.03656611557737947 USD.
Berapa volume perdagangan CATI?
Volume perdagangan 24 jam live CATI adalah $ 347.14K USD.
Akankah harga CATI naik lebih tinggi tahun ini?
CATI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CATI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:19:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Catizen (CATI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CATI ke USD

Jumlah

CATI
CATI
USD
USD

1 CATI = 0.06548 USD

Perdagangkan CATI

CATI/USDT
$0.06546
$0.06546$0.06546
+0.83%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,672.32
$100,672.32$100,672.32

-1.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.07
$3,304.07$3,304.07

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0619
$1.0619$1.0619

+23.76%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,672.32
$100,672.32$100,672.32

-1.30%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,304.07
$3,304.07$3,304.07

+0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.30
$155.30$155.30

-0.39%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2038
$2.2038$2.2038

-1.37%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0018
$1.0018$1.0018

-1.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1194
$0.1194$0.1194

+138.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004057
$0.0004057$0.0004057

+170.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016799
$0.016799$0.016799

+1,579.90%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.607
$4.607$4.607

+360.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1194
$0.1194$0.1194

+138.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004142
$0.004142$0.004142

+94.09%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002234
$0.0000002234$0.0000002234

+48.93%