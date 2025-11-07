BursaDEX+
Harga live Celer Network hari ini adalah 0.005148 USD. Lacak informasi harga aktual CELR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CELR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Celer Network(CELR)

$0.005147
-0.19%1D
Grafik Harga Live Celer Network (CELR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:49 (UTC+8)

Informasi Harga Celer Network (CELR) (USD)

Harga aktual Celer Network (CELR) adalah $ 0.005148. Selama 24 jam terakhir, CELR diperdagangkan antara low $ 0.005018 dan high $ 0.005322, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCELR adalah $ 0.19869033851597, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00101410762651.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CELR telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -0.19% selama 24 jam, dan -0.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Celer Network (CELR)

Kapitalisasi Pasar Celer Network saat ini adalah $ 40.17M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 434.17K. Suplai beredar CELR adalah 7.80B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.48M.

Riwayat Harga Celer Network (CELR) USD

Pantau perubahan harga Celer Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

Hari ini$ -0.0000098-0.19%
30 Days$ -0.002311-30.99%
60 Hari$ -0.002668-34.14%
90 Hari$ -0.002778-35.05%
Perubahan Harga Celer Network Hari Ini

Hari ini, CELR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000098 (-0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Celer Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002311 (-30.99%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Celer Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CELR terlihat mengalami perubahan $ -0.002668 (-34.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Celer Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.002778 (-35.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Celer Network (CELR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Celer Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Celer Network (CELR)

Celer Network adalah platform penskalaan layer-2 terkemuka yang memungkinkan transaksi off-chain yang cepat, mudah, dan aman untuk tidak hanya transaksi pembayaran, tetapi juga kontrak cerdas off-chain yang digeneralisasi. Proyek ini memungkinkan setiap orang untuk dengan cepat membangun, mengoperasikan, dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi yang sangat skalabel melalui inovasi dalam teknik penskalaan off-chain dan ekonomi kripto yang selaras dengan insentif.

Celer Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Celer Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CELR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Celer Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Celer Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Celer Network (USD)

Berapa nilai Celer Network (CELR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Celer Network (CELR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celer Network.

Cek prediksi harga Celer Network sekarang!

Tokenomi Celer Network (CELR)

Memahami tokenomi Celer Network (CELR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELR sekarang!

Cara membeli Celer Network (CELR)

Ingin mengetahui cara membeli Celer Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Celer Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 Celer Network(CELR) ke VND
135.46962
1 Celer Network(CELR) ke AUD
A$0.00792792
1 Celer Network(CELR) ke GBP
0.00391248
1 Celer Network(CELR) ke EUR
0.00442728
1 Celer Network(CELR) ke USD
$0.005148
1 Celer Network(CELR) ke MYR
RM0.02151864
1 Celer Network(CELR) ke TRY
0.2167308
1 Celer Network(CELR) ke JPY
¥0.787644
1 Celer Network(CELR) ke ARS
ARS$7.47165276
1 Celer Network(CELR) ke RUB
0.41822352
1 Celer Network(CELR) ke INR
0.45642168
1 Celer Network(CELR) ke IDR
Rp85.79996568
1 Celer Network(CELR) ke PHP
0.30368052
1 Celer Network(CELR) ke EGP
￡E.0.2435004
1 Celer Network(CELR) ke BRL
R$0.0275418
1 Celer Network(CELR) ke CAD
C$0.00725868
1 Celer Network(CELR) ke BDT
0.62810748
1 Celer Network(CELR) ke NGN
7.40714832
1 Celer Network(CELR) ke COP
$19.72409868
1 Celer Network(CELR) ke ZAR
R.0.08942076
1 Celer Network(CELR) ke UAH
0.21652488
1 Celer Network(CELR) ke TZS
T.Sh.12.648636
1 Celer Network(CELR) ke VES
Bs1.148004
1 Celer Network(CELR) ke CLP
$4.849416
1 Celer Network(CELR) ke PKR
Rs1.45503072
1 Celer Network(CELR) ke KZT
2.70800244
1 Celer Network(CELR) ke THB
฿0.1667952
1 Celer Network(CELR) ke TWD
NT$0.15948504
1 Celer Network(CELR) ke AED
د.إ0.01889316
1 Celer Network(CELR) ke CHF
Fr0.0041184
1 Celer Network(CELR) ke HKD
HK$0.03999996
1 Celer Network(CELR) ke AMD
֏1.9685952
1 Celer Network(CELR) ke MAD
.د.م0.04792788
1 Celer Network(CELR) ke MXN
$0.09559836
1 Celer Network(CELR) ke SAR
ريال0.019305
1 Celer Network(CELR) ke ETB
Br0.79016652
1 Celer Network(CELR) ke KES
KSh0.66481272
1 Celer Network(CELR) ke JOD
د.أ0.003649932
1 Celer Network(CELR) ke PLN
0.01894464
1 Celer Network(CELR) ke RON
лв0.0226512
1 Celer Network(CELR) ke SEK
kr0.04921488
1 Celer Network(CELR) ke BGN
лв0.00870012
1 Celer Network(CELR) ke HUF
Ft1.72113084
1 Celer Network(CELR) ke CZK
0.10846836
1 Celer Network(CELR) ke KWD
د.ك0.001575288
1 Celer Network(CELR) ke ILS
0.01683396
1 Celer Network(CELR) ke BOB
Bs0.0355212
1 Celer Network(CELR) ke AZN
0.0087516
1 Celer Network(CELR) ke TJS
SM0.04746456
1 Celer Network(CELR) ke GEL
0.01395108
1 Celer Network(CELR) ke AOA
Kz4.6970352
1 Celer Network(CELR) ke BHD
.د.ب0.001935648
1 Celer Network(CELR) ke BMD
$0.005148
1 Celer Network(CELR) ke DKK
kr0.03325608
1 Celer Network(CELR) ke HNL
L0.13528944
1 Celer Network(CELR) ke MUR
0.236808
1 Celer Network(CELR) ke NAD
$0.08942076
1 Celer Network(CELR) ke NOK
kr0.0525096
1 Celer Network(CELR) ke NZD
$0.00911196
1 Celer Network(CELR) ke PAB
B/.0.005148
1 Celer Network(CELR) ke PGK
K0.02198196
1 Celer Network(CELR) ke QAR
ر.ق0.01873872
1 Celer Network(CELR) ke RSD
дин.0.522522
1 Celer Network(CELR) ke UZS
soʻm61.28570448
1 Celer Network(CELR) ke ALL
L0.43176276
1 Celer Network(CELR) ke ANG
ƒ0.00921492
1 Celer Network(CELR) ke AWG
ƒ0.0092664
1 Celer Network(CELR) ke BBD
$0.010296
1 Celer Network(CELR) ke BAM
KM0.00870012
1 Celer Network(CELR) ke BIF
Fr15.181452
1 Celer Network(CELR) ke BND
$0.0066924
1 Celer Network(CELR) ke BSD
$0.005148
1 Celer Network(CELR) ke JMD
$0.8254818
1 Celer Network(CELR) ke KHR
20.67467688
1 Celer Network(CELR) ke KMF
Fr2.198196
1 Celer Network(CELR) ke LAK
111.91304124
1 Celer Network(CELR) ke LKR
රු1.56947076
1 Celer Network(CELR) ke MDL
L0.08808228
1 Celer Network(CELR) ke MGA
Ar23.189166
1 Celer Network(CELR) ke MOP
P0.041184
1 Celer Network(CELR) ke MVR
0.0792792
1 Celer Network(CELR) ke MWK
MK8.9219988
1 Celer Network(CELR) ke MZN
MT0.3292146
1 Celer Network(CELR) ke NPR
रु0.7294716
1 Celer Network(CELR) ke PYG
36.509616
1 Celer Network(CELR) ke RWF
Fr7.480044
1 Celer Network(CELR) ke SBD
$0.04231656
1 Celer Network(CELR) ke SCR
0.07171164
1 Celer Network(CELR) ke SRD
$0.198198
1 Celer Network(CELR) ke SVC
$0.04499352
1 Celer Network(CELR) ke SZL
L0.0893178
1 Celer Network(CELR) ke TMT
m0.018018
1 Celer Network(CELR) ke TND
د.ت0.015232932
1 Celer Network(CELR) ke TTD
$0.03485196
1 Celer Network(CELR) ke UGX
Sh17.997408
1 Celer Network(CELR) ke XAF
Fr2.924064
1 Celer Network(CELR) ke XCD
$0.0138996
1 Celer Network(CELR) ke XOF
Fr2.924064
1 Celer Network(CELR) ke XPF
Fr0.530244
1 Celer Network(CELR) ke BWP
P0.0692406
1 Celer Network(CELR) ke BZD
$0.01034748
1 Celer Network(CELR) ke CVE
$0.49338432
1 Celer Network(CELR) ke DJF
Fr0.916344
1 Celer Network(CELR) ke DOP
$0.3310164
1 Celer Network(CELR) ke DZD
د.ج0.67160808
1 Celer Network(CELR) ke FJD
$0.01173744
1 Celer Network(CELR) ke GNF
Fr44.76186
1 Celer Network(CELR) ke GTQ
Q0.03943368
1 Celer Network(CELR) ke GYD
$1.07675568
1 Celer Network(CELR) ke ISK
kr0.648648

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Celer Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Celer Network
Explorer Blok

Whitepaper
Situs Web Resmi Celer Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Celer Network

Berapa nilai Celer Network (CELR) hari ini?
Harga live CELR dalam USD adalah 0.005148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CELR ke USD saat ini?
Harga CELR ke USD saat ini adalah $ 0.005148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Celer Network?
Kapitalisasi pasar CELR adalah $ 40.17M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CELR?
Suplai beredar CELR adalah 7.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CELR?
CELR mencapai harga ATH sebesar 0.19869033851597 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CELR?
CELR mencapai harga ATL 0.00101410762651 USD.
Berapa volume perdagangan CELR?
Volume perdagangan 24 jam live CELR adalah $ 434.17K USD.
Akankah harga CELR naik lebih tinggi tahun ini?
CELR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CELR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Celer Network (CELR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

