Apa yang dimaksud dengan Celer Network (CELR)

Celer Network adalah platform penskalaan layer-2 terkemuka yang memungkinkan transaksi off-chain yang cepat, mudah, dan aman untuk tidak hanya transaksi pembayaran, tetapi juga kontrak cerdas off-chain yang digeneralisasi. Proyek ini memungkinkan setiap orang untuk dengan cepat membangun, mengoperasikan, dan menggunakan aplikasi terdesentralisasi yang sangat skalabel melalui inovasi dalam teknik penskalaan off-chain dan ekonomi kripto yang selaras dengan insentif.

Celer Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Celer Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CELR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Celer Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Celer Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Celer Network (USD)

Berapa nilai Celer Network (CELR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Celer Network (CELR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Celer Network.

Cek prediksi harga Celer Network sekarang!

Tokenomi Celer Network (CELR)

Memahami tokenomi Celer Network (CELR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELR sekarang!

Cara membeli Celer Network (CELR)

Ingin mengetahui cara membeli Celer Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Celer Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CELR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Celer Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Celer Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Celer Network Berapa nilai Celer Network (CELR) hari ini? Harga live CELR dalam USD adalah 0.005148 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CELR ke USD saat ini? $ 0.005148 . Cobalah Harga CELR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Celer Network? Kapitalisasi pasar CELR adalah $ 40.17M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CELR? Suplai beredar CELR adalah 7.80B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CELR? CELR mencapai harga ATH sebesar 0.19869033851597 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CELR? CELR mencapai harga ATL 0.00101410762651 USD . Berapa volume perdagangan CELR? Volume perdagangan 24 jam live CELR adalah $ 434.17K USD . Akankah harga CELR naik lebih tinggi tahun ini? CELR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CELR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

