Harga live Whalebit hari ini adalah 1.68 USD. Lacak informasi harga aktual CES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CES dengan mudah di MEXC sekarang.

$1.68
-0.35%1D
Grafik Harga Live Whalebit (CES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:26:34 (UTC+8)

Informasi Harga Whalebit (CES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.661
Low 24 Jam
$ 1.719
High 24 Jam

$ 1.661
$ 1.719
$ 11.68679398493145
$ 0.08422316231675472
+0.05%

-0.35%

+6.19%

+6.19%

Harga aktual Whalebit (CES) adalah $ 1.68. Selama 24 jam terakhir, CES diperdagangkan antara low $ 1.661 dan high $ 1.719, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCES adalah $ 11.68679398493145, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.08422316231675472.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CES telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -0.35% selama 24 jam, dan +6.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Whalebit (CES)

No.3889

$ 0.00
$ 202.25K
$ 709.59M
0.00
422,375,579.421211
422,375,579.421211
0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Whalebit saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 202.25K. Suplai beredar CES adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 422375579.421211. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 709.59M.

Riwayat Harga Whalebit (CES) USD

Pantau perubahan harga Whalebit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0059-0.35%
30 Days$ -1.046-38.38%
60 Hari$ -0.82-32.80%
90 Hari$ -0.82-32.80%
Perubahan Harga Whalebit Hari Ini

Hari ini, CES tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0059 (-0.35%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Whalebit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.046 (-38.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Whalebit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CES terlihat mengalami perubahan $ -0.82 (-32.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Whalebit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.82 (-32.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Whalebit (CES)?

Lihat halaman Riwayat Harga Whalebit sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Whalebit (CES)

Meta Whale adalah ekosistem yang menggabungkan permainan, penghasilan, dan realitas virtual, yang menawarkan pengguna kesempatan untuk bermain, memperoleh penghasilan, dan berkembang di dalam metaverse-nya.

Whalebit tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Whalebit Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Whalebit di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Whalebit dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Whalebit (USD)

Berapa nilai Whalebit (CES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Whalebit (CES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whalebit.

Cek prediksi harga Whalebit sekarang!

Tokenomi Whalebit (CES)

Memahami tokenomi Whalebit (CES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CES sekarang!

Cara membeli Whalebit (CES)

Ingin mengetahui cara membeli Whalebit? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Whalebit di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CES ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Whalebit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Whalebit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Whalebit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Whalebit

Berapa nilai Whalebit (CES) hari ini?
Harga live CES dalam USD adalah 1.68 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CES ke USD saat ini?
Harga CES ke USD saat ini adalah $ 1.68. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Whalebit?
Kapitalisasi pasar CES adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CES?
Suplai beredar CES adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CES?
CES mencapai harga ATH sebesar 11.68679398493145 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CES?
CES mencapai harga ATL 0.08422316231675472 USD.
Berapa volume perdagangan CES?
Volume perdagangan 24 jam live CES adalah $ 202.25K USD.
Akankah harga CES naik lebih tinggi tahun ini?
CES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Whalebit (CES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

