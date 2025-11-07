BursaDEX+
Harga live CETUS hari ini adalah 0.03676 USD. Lacak informasi harga aktual CETUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CETUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CETUS

Info Harga CETUS

Penjelasan CETUS

Situs Web Resmi CETUS

Tokenomi CETUS

Prakiraan Harga CETUS

Riwayat CETUS

Panduan Membeli CETUS

Konverter CETUS ke Mata Uang Fiat

Spot CETUS

Futures USDT-M CETUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CETUS

Harga CETUS(CETUS)

Harga Live 1 CETUS ke USD:

$0.03677
$0.03677
+2.13%1D
USD
Grafik Harga Live CETUS (CETUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:20:56 (UTC+8)

Informasi Harga CETUS (CETUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03509
$ 0.03509
Low 24 Jam
$ 0.0385
$ 0.0385
High 24 Jam

$ 0.03509
$ 0.03509

$ 0.0385
$ 0.0385

$ 0.4923777683386451
$ 0.4923777683386451

$ 0.022756131808270443
$ 0.022756131808270443

-0.09%

+2.13%

-17.34%

-17.34%

Harga aktual CETUS (CETUS) adalah $ 0.03676. Selama 24 jam terakhir, CETUS diperdagangkan antara low $ 0.03509 dan high $ 0.0385, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCETUS adalah $ 0.4923777683386451, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022756131808270443.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CETUS telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +2.13% selama 24 jam, dan -17.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CETUS (CETUS)

No.629

$ 31.58M
$ 31.58M

$ 401.24K
$ 401.24K

$ 36.76M
$ 36.76M

859.06M
859.06M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

85.90%

SUI

Kapitalisasi Pasar CETUS saat ini adalah $ 31.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 401.24K. Suplai beredar CETUS adalah 859.06M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.76M.

Riwayat Harga CETUS (CETUS) USD

Pantau perubahan harga CETUS untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007669+2.13%
30 Days$ -0.03692-50.11%
60 Hari$ -0.05427-59.62%
90 Hari$ -0.07224-66.28%
Perubahan Harga CETUS Hari Ini

Hari ini, CETUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007669 (+2.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CETUS 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03692 (-50.11%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CETUS 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CETUS terlihat mengalami perubahan $ -0.05427 (-59.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CETUS 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.07224 (-66.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CETUS (CETUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga CETUS sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CETUS (CETUS)

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

CETUS tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CETUS Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CETUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CETUS di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CETUS dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CETUS (USD)

Berapa nilai CETUS (CETUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CETUS (CETUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CETUS.

Cek prediksi harga CETUS sekarang!

Tokenomi CETUS (CETUS)

Memahami tokenomi CETUS (CETUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CETUS sekarang!

Cara membeli CETUS (CETUS)

Ingin mengetahui cara membeli CETUS? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CETUS di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CETUS ke Mata Uang Lokal

1 CETUS(CETUS) ke VND
967.3394
1 CETUS(CETUS) ke AUD
A$0.0566104
1 CETUS(CETUS) ke GBP
0.0279376
1 CETUS(CETUS) ke EUR
0.0316136
1 CETUS(CETUS) ke USD
$0.03676
1 CETUS(CETUS) ke MYR
RM0.1536568
1 CETUS(CETUS) ke TRY
1.547596
1 CETUS(CETUS) ke JPY
¥5.62428
1 CETUS(CETUS) ke ARS
ARS$53.3523612
1 CETUS(CETUS) ke RUB
2.9863824
1 CETUS(CETUS) ke INR
3.2591416
1 CETUS(CETUS) ke IDR
Rp612.6664216
1 CETUS(CETUS) ke PHP
2.1684724
1 CETUS(CETUS) ke EGP
￡E.1.738748
1 CETUS(CETUS) ke BRL
R$0.196666
1 CETUS(CETUS) ke CAD
C$0.0518316
1 CETUS(CETUS) ke BDT
4.4850876
1 CETUS(CETUS) ke NGN
52.8917584
1 CETUS(CETUS) ke COP
$140.8426316
1 CETUS(CETUS) ke ZAR
R.0.6385212
1 CETUS(CETUS) ke UAH
1.5461256
1 CETUS(CETUS) ke TZS
T.Sh.90.31932
1 CETUS(CETUS) ke VES
Bs8.19748
1 CETUS(CETUS) ke CLP
$34.62792
1 CETUS(CETUS) ke PKR
Rs10.3898464
1 CETUS(CETUS) ke KZT
19.3368628
1 CETUS(CETUS) ke THB
฿1.191024
1 CETUS(CETUS) ke TWD
NT$1.1388248
1 CETUS(CETUS) ke AED
د.إ0.1349092
1 CETUS(CETUS) ke CHF
Fr0.029408
1 CETUS(CETUS) ke HKD
HK$0.2856252
1 CETUS(CETUS) ke AMD
֏14.057024
1 CETUS(CETUS) ke MAD
.د.م0.3422356
1 CETUS(CETUS) ke MXN
$0.6826332
1 CETUS(CETUS) ke SAR
ريال0.13785
1 CETUS(CETUS) ke ETB
Br5.6422924
1 CETUS(CETUS) ke KES
KSh4.7471864
1 CETUS(CETUS) ke JOD
د.أ0.02606284
1 CETUS(CETUS) ke PLN
0.1352768
1 CETUS(CETUS) ke RON
лв0.161744
1 CETUS(CETUS) ke SEK
kr0.3514256
1 CETUS(CETUS) ke BGN
лв0.0621244
1 CETUS(CETUS) ke HUF
Ft12.2899708
1 CETUS(CETUS) ke CZK
0.7745332
1 CETUS(CETUS) ke KWD
د.ك0.01124856
1 CETUS(CETUS) ke ILS
0.1202052
1 CETUS(CETUS) ke BOB
Bs0.253644
1 CETUS(CETUS) ke AZN
0.062492
1 CETUS(CETUS) ke TJS
SM0.3389272
1 CETUS(CETUS) ke GEL
0.0996196
1 CETUS(CETUS) ke AOA
Kz33.539824
1 CETUS(CETUS) ke BHD
.د.ب0.01382176
1 CETUS(CETUS) ke BMD
$0.03676
1 CETUS(CETUS) ke DKK
kr0.2374696
1 CETUS(CETUS) ke HNL
L0.9660528
1 CETUS(CETUS) ke MUR
1.69096
1 CETUS(CETUS) ke NAD
$0.6385212
1 CETUS(CETUS) ke NOK
kr0.374952
1 CETUS(CETUS) ke NZD
$0.0650652
1 CETUS(CETUS) ke PAB
B/.0.03676
1 CETUS(CETUS) ke PGK
K0.1569652
1 CETUS(CETUS) ke QAR
ر.ق0.1338064
1 CETUS(CETUS) ke RSD
дин.3.73114
1 CETUS(CETUS) ke UZS
soʻm437.6189776
1 CETUS(CETUS) ke ALL
L3.0830612
1 CETUS(CETUS) ke ANG
ƒ0.0658004
1 CETUS(CETUS) ke AWG
ƒ0.066168
1 CETUS(CETUS) ke BBD
$0.07352
1 CETUS(CETUS) ke BAM
KM0.0621244
1 CETUS(CETUS) ke BIF
Fr108.40524
1 CETUS(CETUS) ke BND
$0.047788
1 CETUS(CETUS) ke BSD
$0.03676
1 CETUS(CETUS) ke JMD
$5.894466
1 CETUS(CETUS) ke KHR
147.6303656
1 CETUS(CETUS) ke KMF
Fr15.69652
1 CETUS(CETUS) ke LAK
799.1304188
1 CETUS(CETUS) ke LKR
රු11.2070212
1 CETUS(CETUS) ke MDL
L0.6289636
1 CETUS(CETUS) ke MGA
Ar165.58542
1 CETUS(CETUS) ke MOP
P0.29408
1 CETUS(CETUS) ke MVR
0.566104
1 CETUS(CETUS) ke MWK
MK63.708756
1 CETUS(CETUS) ke MZN
MT2.350802
1 CETUS(CETUS) ke NPR
रु5.208892
1 CETUS(CETUS) ke PYG
260.70192
1 CETUS(CETUS) ke RWF
Fr53.41228
1 CETUS(CETUS) ke SBD
$0.3021672
1 CETUS(CETUS) ke SCR
0.5120668
1 CETUS(CETUS) ke SRD
$1.41526
1 CETUS(CETUS) ke SVC
$0.3212824
1 CETUS(CETUS) ke SZL
L0.637786
1 CETUS(CETUS) ke TMT
m0.12866
1 CETUS(CETUS) ke TND
د.ت0.10877284
1 CETUS(CETUS) ke TTD
$0.2488652
1 CETUS(CETUS) ke UGX
Sh128.51296
1 CETUS(CETUS) ke XAF
Fr20.87968
1 CETUS(CETUS) ke XCD
$0.099252
1 CETUS(CETUS) ke XOF
Fr20.87968
1 CETUS(CETUS) ke XPF
Fr3.78628
1 CETUS(CETUS) ke BWP
P0.494422
1 CETUS(CETUS) ke BZD
$0.0738876
1 CETUS(CETUS) ke CVE
$3.5230784
1 CETUS(CETUS) ke DJF
Fr6.54328
1 CETUS(CETUS) ke DOP
$2.363668
1 CETUS(CETUS) ke DZD
د.ج4.7957096
1 CETUS(CETUS) ke FJD
$0.0838128
1 CETUS(CETUS) ke GNF
Fr319.6282
1 CETUS(CETUS) ke GTQ
Q0.2815816
1 CETUS(CETUS) ke GYD
$7.6887216
1 CETUS(CETUS) ke ISK
kr4.63176

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CETUS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi CETUS

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CETUS

Berapa nilai CETUS (CETUS) hari ini?
Harga live CETUS dalam USD adalah 0.03676 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CETUS ke USD saat ini?
Harga CETUS ke USD saat ini adalah $ 0.03676. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CETUS?
Kapitalisasi pasar CETUS adalah $ 31.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CETUS?
Suplai beredar CETUS adalah 859.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CETUS?
CETUS mencapai harga ATH sebesar 0.4923777683386451 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CETUS?
CETUS mencapai harga ATL 0.022756131808270443 USD.
Berapa volume perdagangan CETUS?
Volume perdagangan 24 jam live CETUS adalah $ 401.24K USD.
Akankah harga CETUS naik lebih tinggi tahun ini?
CETUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CETUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CETUS (CETUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.03677
$100,653.56

$3,303.35

$155.29

$1.0003

$1.0745

$100,653.56

$3,303.35

$155.29

$2.2054

$0.9998

$0.00000

$0.00000

$31.00

$0.1179

$0.0004056

$0.016775

$4.577

$0.1179

$0.004259

$0.0000002259

