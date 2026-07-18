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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ChainGPT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ChainGPT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ChainGPT (CGPT) Hari Ini

Analisis Teknis ChainGPT (CGPT) Hari Ini

Halaman Analisis ChainGPT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CGPT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ChainGPT di bawah ini.

Perubahan Harga ChainGPT (CGPT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.018434---4.45%+0.90%-31.51%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ChainGPT

Indikator Teknikal ChainGPT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ChainGPT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:NetralJual 6Netral 2Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01837
0.01837
R2
0.01837
0.01836
R1
0.01836
0.01836
PP
0.01836
0.01836
S1
0.01835
0.01835
S2
0.01835
0.01835
S3
0.01834
0.01835

Sinyal Pasar ChainGPT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.93M
$6.57 M
$7.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ChainGPT

Aliran Masuk BersihHarga CGPTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.01 M0.02
2026-07-26-$0.01 M0.02
2026-07-25-$0.02 M0.02
2026-07-24$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ChainGPT Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ChainGPT (CGPT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ChainGPT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CGPT/USDT
$0.018434
$0.018434$0.018434
0.00%
0.00% (USDT)
CGPT/USDC
$0.01843
$0.01843$0.01843
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0.018434 USD

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