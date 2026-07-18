Analisis Teknis ChainGPT (CGPT) Hari Ini Halaman Analisis ChainGPT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CGPT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ChainGPT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ChainGPT (CGPT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.018434 -- -4.45% +0.90% -31.51%

Indikator Teknikal ChainGPT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ChainGPT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 3 Beli 14 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01837 0.01837 R2 0.01837 0.01836 R1 0.01836 0.01836 PP 0.01836 0.01836 S1 0.01835 0.01835 S2 0.01835 0.01835 S3 0.01834 0.01835

Sinyal Pasar ChainGPT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.93M $6.57 M $7.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ChainGPT Aliran Masuk Bersih Harga CGPTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.01 M 0.02 2026-07-26 -$0.01 M 0.02 2026-07-25 -$0.02 M 0.02 2026-07-24 $0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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