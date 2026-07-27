Tabel Konversi Cheqd ke Baht Thailand
Tabel Konversi CHEQ ke THB
Tabel Konversi THB ke CHEQ
- 1 CHEQ0.060941 THB
- 5 CHEQ0.304707 THB
- 10 CHEQ0.609414 THB
- 50 CHEQ3.05 THB
- 100 CHEQ6.09 THB
- 1,000 CHEQ60.94 THB
- 5,000 CHEQ304.71 THB
- 10,000 CHEQ609.41 THB
- 1 THB16.40 CHEQ
- 5 THB82.045 CHEQ
- 10 THB164.09 CHEQ
- 50 THB820.4 CHEQ
- 100 THB1,640 CHEQ
- 1,000 THB16,409 CHEQ
- 5,000 THB82,045 CHEQ
- 10,000 THB164,091 CHEQ
Cheqd (CHEQ) saat ini diperdagangkan seharga ฿ 0.060941 THB , yang mencerminkan perubahan -4.89% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ฿754.69K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ฿39.15M THB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cheqd Harga khusus dari kami.
20.79B THB
Suplai Peredaran
754.69K
Volume Trading 24 Jam
39.15M THB
Kapitalisasi Pasar
-4.89%
Perubahan Harga (1 Hari)
฿ 0.002185
High 24 Jam
฿ 0.001881
Low 24 Jam
Grafik tren CHEQ ke THB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cheqd terhadap THB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cheqd saat ini.
Ringkasan Konversi CHEQ ke THB
Per | 1 CHEQ = 0.060941 THB | 1 THB = 16.40 CHEQ
Kurs untuk 1 CHEQ ke THB hari ini adalah 0.060941 THB.
Pembelian 5 CHEQ akan dikenai biaya 0.304707 THB, sedangkan 10 CHEQ memiliki nilai 0.609414 THB.
1 THB dapat di-trade dengan 16.40 CHEQ.
50 THB dapat dikonversi ke 820.4 CHEQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHEQ ke THB telah berubah sebesar +4.14% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.89%, sehingga mencapai high senilai 0.070715 THB dan low senilai 0.060877 THB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHEQ adalah 0.087771 THB yang menunjukkan perubahan -30.57% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHEQ telah berubah sebesar -0.019645 THB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -24.38% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHEQ ke THB
Dalam 24 jam terakhir, Cheqd (CHEQ) telah berfluktuasi antara 0.060877 THB dan 0.070715 THB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.057608 THB dan high 0.070715 THB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHEQ ke THB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Low
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Rata-rata
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|฿ 0
|Volatilitas
|+15.00%
|+22.23%
|+41.56%
|+109.17%
|Perubahan
|-7.05%
|+3.35%
|-30.56%
|-23.91%
Prakiraan Harga Cheqd dalam THB untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Cheqd dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHEQ ke THB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHEQ untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Cheqd dapat mencapai sekitar ฿0.063988 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHEQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHEQ mungkin naik menjadi sekitar ฿0.074075 THB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cheqd kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Cheqd
Ringkasan Baht Thailand
Statistik Pasar CHEQ ke THB
1,269,692,454
CHEQ
Kurs CHEQ ke THB Saat Ini
Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah ฿ 0.06094142745682967115, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke THB saat ini adalah ฿ 0.06094142745682967115 per CHEQ.
Telusuri Cheqd Selengkapnya di MEXC
Baht Thailand, yang dilambangkan dengan ฿ dan diberi kode THB, adalah mata uang resmi Thailand, sebuah negara Asia Tenggara yang dikenal karena ekonominya yang penuh semangat. Mata uang ini memegang peran sentral dalam sistem keuangan negara tersebut, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, penyimpan nilai, serta satuan akuntansi. Oleh karena itu, mata uang ini sangat penting dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Thailand, digunakan mulai dari pembelian makanan di pasar lokal hingga transaksi bisnis skala besar.
Baht Thailand dibagi menjadi 100 satang, mirip dengan cara dolar dibagi menjadi sen. Koin-koinnya tersedia dalam pecahan 25 dan 50 satang, serta 1, 2, 5, dan 10 baht. Sementara itu, uang kertas tersedia dalam pecahan 20, 50, 100, 500, dan 1000 baht. Bank of Thailand, bank sentral negara tersebut, bertanggung jawab atas pencetakan dan pengelolaan Baht Thailand, serta berupaya memastikan stabilitas dan nilai mata uang ini terhadap mata uang lainnya.
Dalam pasar valuta asing internasional, Baht Thailand merupakan salah satu pemain penting. Mata uang ini banyak diperdagangkan, dan nilai tukarnya terhadap mata uang lain dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Thailand, terutama mengingat ketergantungan negara ini pada ekspor. Nilai tukar mata uang dapat memengaruhi daya saing produk-produk Thailand di pasar global, sehingga Baht Thailand menjadi faktor penting dalam kinerja ekonomi negara tersebut.
Meskipun Baht Thailand merupakan mata uang fiat—artinya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak—nilai mata uang ini umumnya stabil. Stabilitas ini sebagian besar disebabkan oleh ketahanan ekonomi Thailand yang terdiversifikasi di berbagai sektor, termasuk pariwisata, manufaktur, dan pertanian. Kepercayaan terhadap ekonomi Thailand turut meningkatkan kepercayaan terhadap Baht Thailand sebagai mata uang yang andal dan stabil.
Sebagai kesimpulan, Baht Thailand merupakan komponen vital dalam sistem ekonomi Thailand, memfasilitasi berbagai macam transaksi di dalam negeri serta memainkan peran penting dalam perdagangan internasional. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak terikat pada komoditas fisik, melainkan pada kekuatan dan stabilitas ekonomi Thailand. Meskipun demikian, Baht Thailand tetap menjadi mata uang yang dipercaya dan banyak digunakan, baik di dalam Thailand maupun di kancah global.
Pasangan Perdagangan CHEQ yang Tersedia di MEXC
Spot
CHEQ/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHEQ, yang mencakup pasar tempat Cheqd dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHEQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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Danai akun Anda dengan THB menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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CHEQ dan THB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cheqd (CHEQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cheqd
- Harga Saat Ini (USD): $0.001883
- Perubahan 7 Hari: +4.14%
- Tren 30 Hari: -30.57%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHEQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke THB, harga USD CHEQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHEQ] [CHEQ ke USD]
Baht Thailand (THB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (THB/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- THB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHEQ yang sama.
- THB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CHEQ ke THB?
Kurs antara Cheqd (CHEQ) dan Baht Thailand (THB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHEQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHEQ ke THB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit THB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal THB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan THB. Ketika THB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHEQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cheqd, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHEQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke THB.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CHEQ ke THB di Indonesia?
Kurs CHEQ ke THB di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CHEQ (sering kali dalam THB) yang dikonversi ke THB menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CHEQ ke THB sering berubah di Indonesia?
Kurs CHEQ ke THB sering berubah karena CHEQ dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CHEQ ke THB di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CHEQ ke THB dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CHEQ ke THB mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CHEQ ke THB atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CHEQ ke THB dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CHEQ terhadap THB seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CHEQ ke THB di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan THB, sehingga memengaruhi kurs meskipun CHEQ tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHEQ ke THB?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CHEQ ke THB.
Dapatkah saya membandingkan kurs CHEQ ke THB dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHEQ keTHB wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHEQ ke THB sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CHEQ, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHEQ ke THB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CHEQ ke THB target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CHEQ dan THB di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CHEQ dan THB.
Apa perbedaan antara mengonversi CHEQ ke THB dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CHEQ dan THB. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CHEQ ke THB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CHEQ dalam THB atau stablecoin. CHEQ ke THB berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CHEQ ke THB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. THB dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHEQ ke THB yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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