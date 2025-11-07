BursaDEX+
Harga live Chirp hari ini adalah 0.03204 USD. Lacak informasi harga aktual CHIRP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CHIRP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CHIRP

Info Harga CHIRP

Penjelasan CHIRP

Whitepaper CHIRP

Situs Web Resmi CHIRP

Tokenomi CHIRP

Prakiraan Harga CHIRP

Riwayat CHIRP

Panduan Membeli CHIRP

Konverter CHIRP ke Mata Uang Fiat

Spot CHIRP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Chirp

Harga Chirp(CHIRP)

Harga Live 1 CHIRP ke USD:

$0.03204
+0.28%1D
USD
Grafik Harga Live Chirp (CHIRP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:33:32 (UTC+8)

Informasi Harga Chirp (CHIRP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03069
Low 24 Jam
$ 0.03235
High 24 Jam

$ 0.03069
$ 0.03235
$ 0.2987247302799139
$ 0.022689957372201676
+0.09%

+0.28%

-17.00%

-17.00%

Harga aktual Chirp (CHIRP) adalah $ 0.03204. Selama 24 jam terakhir, CHIRP diperdagangkan antara low $ 0.03069 dan high $ 0.03235, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCHIRP adalah $ 0.2987247302799139, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.022689957372201676.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CHIRP telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.28% selama 24 jam, dan -17.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Chirp (CHIRP)

No.1723

$ 2.30M
$ 104.58K
$ 9.61M
71.64M
300,000,000
79,781,464
23.88%

SUI

Kapitalisasi Pasar Chirp saat ini adalah $ 2.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 104.58K. Suplai beredar CHIRP adalah 71.64M, dan total suplainya sebesar 79781464. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.61M.

Riwayat Harga Chirp (CHIRP) USD

Pantau perubahan harga Chirp untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000895+0.28%
30 Days$ -0.02636-45.14%
60 Hari$ -0.02328-42.09%
90 Hari$ -0.04368-57.69%
Perubahan Harga Chirp Hari Ini

Hari ini, CHIRP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000895 (+0.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Chirp 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02636 (-45.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Chirp 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CHIRP terlihat mengalami perubahan $ -0.02328 (-42.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Chirp 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.04368 (-57.69%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Chirp (CHIRP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Chirp sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Chirp (CHIRP)

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Chirp tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chirp Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CHIRP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Chirp di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chirp dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chirp (USD)

Berapa nilai Chirp (CHIRP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chirp (CHIRP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chirp.

Cek prediksi harga Chirp sekarang!

Tokenomi Chirp (CHIRP)

Memahami tokenomi Chirp (CHIRP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CHIRP sekarang!

Cara membeli Chirp (CHIRP)

Ingin mengetahui cara membeli Chirp? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chirp di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Chirp

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chirp, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Chirp
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chirp

Berapa nilai Chirp (CHIRP) hari ini?
Harga live CHIRP dalam USD adalah 0.03204 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CHIRP ke USD saat ini?
Harga CHIRP ke USD saat ini adalah $ 0.03204. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Chirp?
Kapitalisasi pasar CHIRP adalah $ 2.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CHIRP?
Suplai beredar CHIRP adalah 71.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CHIRP?
CHIRP mencapai harga ATH sebesar 0.2987247302799139 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CHIRP?
CHIRP mencapai harga ATL 0.022689957372201676 USD.
Berapa volume perdagangan CHIRP?
Volume perdagangan 24 jam live CHIRP adalah $ 104.58K USD.
Akankah harga CHIRP naik lebih tinggi tahun ini?
CHIRP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CHIRP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Chirp (CHIRP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CHIRP ke USD

Jumlah

CHIRP
CHIRP
USD
USD

1 CHIRP = 0.03204 USD

Perdagangkan CHIRP

CHIRP/USDT
$0.03204
+0.21%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

