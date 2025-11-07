Apa yang dimaksud dengan Cypherium (CPH)

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium's hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

Prediksi Harga Cypherium (USD)

Berapa nilai Cypherium (CPH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cypherium (CPH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cypherium.

Tokenomi Cypherium (CPH)

Memahami tokenomi Cypherium (CPH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CPH sekarang!

Cara membeli Cypherium (CPH)

CPH ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cypherium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cypherium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cypherium Berapa nilai Cypherium (CPH) hari ini? Harga live CPH dalam USD adalah 0.005235 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CPH ke USD saat ini? $ 0.005235 . Cobalah Harga CPH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cypherium? Kapitalisasi pasar CPH adalah $ 2.00M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CPH? Suplai beredar CPH adalah 382.95M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CPH? CPH mencapai harga ATH sebesar 0.19854994089735145 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CPH? CPH mencapai harga ATL 0.002529181439634382 USD . Berapa volume perdagangan CPH? Volume perdagangan 24 jam live CPH adalah $ 60.93K USD . Akankah harga CPH naik lebih tinggi tahun ini? CPH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CPH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Cypherium (CPH)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

