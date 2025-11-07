BursaDEX+
Harga live Dohrnii hari ini adalah 2.953 USD. Lacak informasi harga aktual DHN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DHN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Dohrnii(DHN)

Harga Live 1 DHN ke USD:

$2.953
$2.953$2.953
-3.37%1D
Grafik Harga Live Dohrnii (DHN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:48 (UTC+8)

Informasi Harga Dohrnii (DHN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.944
$ 2.944$ 2.944
Low 24 Jam
$ 3.302
$ 3.302$ 3.302
High 24 Jam

$ 2.944
$ 2.944$ 2.944

$ 3.302
$ 3.302$ 3.302

$ 55.73754618741059
$ 55.73754618741059$ 55.73754618741059

$ 0
$ 0$ 0

-2.13%

-3.37%

-7.95%

-7.95%

Harga aktual Dohrnii (DHN) adalah $ 2.953. Selama 24 jam terakhir, DHN diperdagangkan antara low $ 2.944 dan high $ 3.302, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDHN adalah $ 55.73754618741059, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DHN telah berubah sebesar -2.13% selama 1 jam terakhir, -3.37% selama 24 jam, dan -7.95% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dohrnii (DHN)

No.444

$ 50.42M
$ 50.42M$ 50.42M

$ 56.31K
$ 56.31K$ 56.31K

$ 1.10B
$ 1.10B$ 1.10B

17.08M
17.08M 17.08M

372,000,000
372,000,000 372,000,000

372,000,000
372,000,000 372,000,000

4.59%

ETH

Kapitalisasi Pasar Dohrnii saat ini adalah $ 50.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.31K. Suplai beredar DHN adalah 17.08M, dan total suplainya sebesar 372000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.10B.

Riwayat Harga Dohrnii (DHN) USD

Pantau perubahan harga Dohrnii untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.10299-3.37%
30 Days$ -0.679-18.70%
60 Hari$ -0.142-4.59%
90 Hari$ -0.972-24.77%
Perubahan Harga Dohrnii Hari Ini

Hari ini, DHN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.10299 (-3.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dohrnii 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.679 (-18.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dohrnii 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DHN terlihat mengalami perubahan $ -0.142 (-4.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dohrnii 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.972 (-24.77%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dohrnii (DHN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dohrnii sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dohrnii (DHN)

Dohrnii is a next-generation cryptocurrency education platform designed to empower investors through an interactive and gamified learning experience. The Dohrnii Academy provides structured, expert-curated courses that guide users through various aspects of blockchain technology, trading strategies, risk management, and decentralized finance (DeFi). By incorporating a Learn-to-Earn system, Dohrnii incentivizes user engagement by rewarding learners with $DHN tokens as they progress through lessons, complete quizzes, and participate in challenges.

Dohrnii tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dohrnii Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DHN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dohrnii di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dohrnii dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dohrnii (USD)

Berapa nilai Dohrnii (DHN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dohrnii (DHN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dohrnii.

Cek prediksi harga Dohrnii sekarang!

Tokenomi Dohrnii (DHN)

Memahami tokenomi Dohrnii (DHN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DHN sekarang!

Cara membeli Dohrnii (DHN)

Ingin mengetahui cara membeli Dohrnii? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dohrnii di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DHN ke Mata Uang Lokal

1 Dohrnii(DHN) ke VND
77,708.195
1 Dohrnii(DHN) ke AUD
A$4.54762
1 Dohrnii(DHN) ke GBP
2.24428
1 Dohrnii(DHN) ke EUR
2.53958
1 Dohrnii(DHN) ke USD
$2.953
1 Dohrnii(DHN) ke MYR
RM12.34354
1 Dohrnii(DHN) ke TRY
124.3213
1 Dohrnii(DHN) ke JPY
¥451.809
1 Dohrnii(DHN) ke ARS
ARS$4,285.89561
1 Dohrnii(DHN) ke RUB
239.90172
1 Dohrnii(DHN) ke INR
261.84251
1 Dohrnii(DHN) ke IDR
Rp49,216.64698
1 Dohrnii(DHN) ke PHP
174.31559
1 Dohrnii(DHN) ke EGP
￡E.139.64737
1 Dohrnii(DHN) ke BRL
R$15.76902
1 Dohrnii(DHN) ke CAD
C$4.16373
1 Dohrnii(DHN) ke BDT
360.29553
1 Dohrnii(DHN) ke NGN
4,248.89452
1 Dohrnii(DHN) ke COP
$11,314.15373
1 Dohrnii(DHN) ke ZAR
R.51.26408
1 Dohrnii(DHN) ke UAH
124.20318
1 Dohrnii(DHN) ke TZS
T.Sh.7,255.521
1 Dohrnii(DHN) ke VES
Bs658.519
1 Dohrnii(DHN) ke CLP
$2,781.726
1 Dohrnii(DHN) ke PKR
Rs834.63592
1 Dohrnii(DHN) ke KZT
1,553.36659
1 Dohrnii(DHN) ke THB
฿95.6772
1 Dohrnii(DHN) ke TWD
NT$91.51347
1 Dohrnii(DHN) ke AED
د.إ10.83751
1 Dohrnii(DHN) ke CHF
Fr2.3624
1 Dohrnii(DHN) ke HKD
HK$22.94481
1 Dohrnii(DHN) ke AMD
֏1,129.2272
1 Dohrnii(DHN) ke MAD
.د.م27.49243
1 Dohrnii(DHN) ke MXN
$54.83721
1 Dohrnii(DHN) ke SAR
ريال11.07375
1 Dohrnii(DHN) ke ETB
Br453.25597
1 Dohrnii(DHN) ke KES
KSh381.35042
1 Dohrnii(DHN) ke JOD
د.أ2.093677
1 Dohrnii(DHN) ke PLN
10.83751
1 Dohrnii(DHN) ke RON
лв12.9932
1 Dohrnii(DHN) ke SEK
kr28.23068
1 Dohrnii(DHN) ke BGN
лв4.99057
1 Dohrnii(DHN) ke HUF
Ft987.27649
1 Dohrnii(DHN) ke CZK
62.21971
1 Dohrnii(DHN) ke KWD
د.ك0.903618
1 Dohrnii(DHN) ke ILS
9.65631
1 Dohrnii(DHN) ke BOB
Bs20.3757
1 Dohrnii(DHN) ke AZN
5.0201
1 Dohrnii(DHN) ke TJS
SM27.22666
1 Dohrnii(DHN) ke GEL
8.00263
1 Dohrnii(DHN) ke AOA
Kz2,694.3172
1 Dohrnii(DHN) ke BHD
.د.ب1.110328
1 Dohrnii(DHN) ke BMD
$2.953
1 Dohrnii(DHN) ke DKK
kr19.07638
1 Dohrnii(DHN) ke HNL
L77.60484
1 Dohrnii(DHN) ke MUR
135.838
1 Dohrnii(DHN) ke NAD
$51.29361
1 Dohrnii(DHN) ke NOK
kr30.1206
1 Dohrnii(DHN) ke NZD
$5.22681
1 Dohrnii(DHN) ke PAB
B/.2.953
1 Dohrnii(DHN) ke PGK
K12.60931
1 Dohrnii(DHN) ke QAR
ر.ق10.74892
1 Dohrnii(DHN) ke RSD
дин.299.7295
1 Dohrnii(DHN) ke UZS
soʻm35,154.75628
1 Dohrnii(DHN) ke ALL
L247.66811
1 Dohrnii(DHN) ke ANG
ƒ5.28587
1 Dohrnii(DHN) ke AWG
ƒ5.3154
1 Dohrnii(DHN) ke BBD
$5.906
1 Dohrnii(DHN) ke BAM
KM4.99057
1 Dohrnii(DHN) ke BIF
Fr8,708.397
1 Dohrnii(DHN) ke BND
$3.8389
1 Dohrnii(DHN) ke BSD
$2.953
1 Dohrnii(DHN) ke JMD
$473.51355
1 Dohrnii(DHN) ke KHR
11,859.42518
1 Dohrnii(DHN) ke KMF
Fr1,260.931
1 Dohrnii(DHN) ke LAK
64,195.65089
1 Dohrnii(DHN) ke LKR
රු900.28111
1 Dohrnii(DHN) ke MDL
L50.52583
1 Dohrnii(DHN) ke MGA
Ar13,301.7885
1 Dohrnii(DHN) ke MOP
P23.624
1 Dohrnii(DHN) ke MVR
45.4762
1 Dohrnii(DHN) ke MWK
MK5,117.8443
1 Dohrnii(DHN) ke MZN
MT188.84435
1 Dohrnii(DHN) ke NPR
रु418.4401
1 Dohrnii(DHN) ke PYG
20,942.676
1 Dohrnii(DHN) ke RWF
Fr4,290.709
1 Dohrnii(DHN) ke SBD
$24.27366
1 Dohrnii(DHN) ke SCR
44.47218
1 Dohrnii(DHN) ke SRD
$113.6905
1 Dohrnii(DHN) ke SVC
$25.80922
1 Dohrnii(DHN) ke SZL
L51.23455
1 Dohrnii(DHN) ke TMT
m10.3355
1 Dohrnii(DHN) ke TND
د.ت8.737927
1 Dohrnii(DHN) ke TTD
$19.99181
1 Dohrnii(DHN) ke UGX
Sh10,323.688
1 Dohrnii(DHN) ke XAF
Fr1,677.304
1 Dohrnii(DHN) ke XCD
$7.9731
1 Dohrnii(DHN) ke XOF
Fr1,677.304
1 Dohrnii(DHN) ke XPF
Fr304.159
1 Dohrnii(DHN) ke BWP
P39.71785
1 Dohrnii(DHN) ke BZD
$5.93553
1 Dohrnii(DHN) ke CVE
$283.01552
1 Dohrnii(DHN) ke DJF
Fr525.634
1 Dohrnii(DHN) ke DOP
$189.8779
1 Dohrnii(DHN) ke DZD
د.ج385.54368
1 Dohrnii(DHN) ke FJD
$6.73284
1 Dohrnii(DHN) ke GNF
Fr25,676.335
1 Dohrnii(DHN) ke GTQ
Q22.61998
1 Dohrnii(DHN) ke GYD
$617.64948
1 Dohrnii(DHN) ke ISK
kr372.078

Sumber Daya Dohrnii

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dohrnii, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dohrnii
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dohrnii

Berapa nilai Dohrnii (DHN) hari ini?
Harga live DHN dalam USD adalah 2.953 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DHN ke USD saat ini?
Harga DHN ke USD saat ini adalah $ 2.953. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dohrnii?
Kapitalisasi pasar DHN adalah $ 50.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DHN?
Suplai beredar DHN adalah 17.08M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DHN?
DHN mencapai harga ATH sebesar 55.73754618741059 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DHN?
DHN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DHN?
Volume perdagangan 24 jam live DHN adalah $ 56.31K USD.
Akankah harga DHN naik lebih tinggi tahun ini?
DHN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DHN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Dohrnii (DHN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

