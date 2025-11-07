BursaDEX+
Harga live Donablock hari ini adalah 0.05183 USD. Lacak informasi harga aktual DOBO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOBO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DOBO

Info Harga DOBO

Penjelasan DOBO

Whitepaper DOBO

Situs Web Resmi DOBO

Tokenomi DOBO

Prakiraan Harga DOBO

Riwayat DOBO

Panduan Membeli DOBO

Konverter DOBO ke Mata Uang Fiat

Spot DOBO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Donablock

Harga Donablock(DOBO)

Harga Live 1 DOBO ke USD:

$0.05183
$0.05183$0.05183
-0.05%1D
USD
Grafik Harga Live Donablock (DOBO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:28:37 (UTC+8)

Informasi Harga Donablock (DOBO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05176
$ 0.05176$ 0.05176
Low 24 Jam
$ 0.05197
$ 0.05197$ 0.05197
High 24 Jam

$ 0.05176
$ 0.05176$ 0.05176

$ 0.05197
$ 0.05197$ 0.05197

--
----

--
----

-0.02%

-0.05%

-0.20%

-0.20%

Harga aktual Donablock (DOBO) adalah $ 0.05183. Selama 24 jam terakhir, DOBO diperdagangkan antara low $ 0.05176 dan high $ 0.05197, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOBO adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOBO telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.05% selama 24 jam, dan -0.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Donablock (DOBO)

--
----

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

$ 103.66M
$ 103.66M$ 103.66M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Donablock saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 49.47K. Suplai beredar DOBO adalah --, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.66M.

Riwayat Harga Donablock (DOBO) USD

Pantau perubahan harga Donablock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000259-0.05%
30 Days$ -0.00027-0.52%
60 Hari$ -0.00004-0.08%
90 Hari$ +0.00001+0.01%
Perubahan Harga Donablock Hari Ini

Hari ini, DOBO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000259 (-0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Donablock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00027 (-0.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Donablock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOBO terlihat mengalami perubahan $ -0.00004 (-0.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Donablock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00001 (+0.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Donablock (DOBO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Donablock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Donablock (DOBO)

Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world’s most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities.

Donablock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Donablock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOBO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Donablock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Donablock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Donablock (USD)

Berapa nilai Donablock (DOBO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Donablock (DOBO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Donablock.

Cek prediksi harga Donablock sekarang!

Tokenomi Donablock (DOBO)

Memahami tokenomi Donablock (DOBO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOBO sekarang!

Cara membeli Donablock (DOBO)

Ingin mengetahui cara membeli Donablock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Donablock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOBO ke Mata Uang Lokal

1 Donablock(DOBO) ke VND
1,363.90645
1 Donablock(DOBO) ke AUD
A$0.0798182
1 Donablock(DOBO) ke GBP
0.0393908
1 Donablock(DOBO) ke EUR
0.0445738
1 Donablock(DOBO) ke USD
$0.05183
1 Donablock(DOBO) ke MYR
RM0.2166494
1 Donablock(DOBO) ke TRY
2.182043
1 Donablock(DOBO) ke JPY
¥7.92999
1 Donablock(DOBO) ke ARS
ARS$75.2245071
1 Donablock(DOBO) ke RUB
4.2106692
1 Donablock(DOBO) ke INR
4.5957661
1 Donablock(DOBO) ke IDR
Rp863.8329878
1 Donablock(DOBO) ke PHP
3.0595249
1 Donablock(DOBO) ke EGP
￡E.2.4510407
1 Donablock(DOBO) ke BRL
R$0.2767722
1 Donablock(DOBO) ke CAD
C$0.0730803
1 Donablock(DOBO) ke BDT
6.3237783
1 Donablock(DOBO) ke NGN
74.5750772
1 Donablock(DOBO) ke COP
$198.5819803
1 Donablock(DOBO) ke ZAR
R.0.8997688
1 Donablock(DOBO) ke UAH
2.1799698
1 Donablock(DOBO) ke TZS
T.Sh.127.34631
1 Donablock(DOBO) ke VES
Bs11.55809
1 Donablock(DOBO) ke CLP
$48.82386
1 Donablock(DOBO) ke PKR
Rs14.6492312
1 Donablock(DOBO) ke KZT
27.2641349
1 Donablock(DOBO) ke THB
฿1.679292
1 Donablock(DOBO) ke TWD
NT$1.6062117
1 Donablock(DOBO) ke AED
د.إ0.1902161
1 Donablock(DOBO) ke CHF
Fr0.041464
1 Donablock(DOBO) ke HKD
HK$0.4027191
1 Donablock(DOBO) ke AMD
֏19.819792
1 Donablock(DOBO) ke MAD
.د.م0.4825373
1 Donablock(DOBO) ke MXN
$0.9624831
1 Donablock(DOBO) ke SAR
ريال0.1943625
1 Donablock(DOBO) ke ETB
Br7.9553867
1 Donablock(DOBO) ke KES
KSh6.6933262
1 Donablock(DOBO) ke JOD
د.أ0.03674747
1 Donablock(DOBO) ke PLN
0.1902161
1 Donablock(DOBO) ke RON
лв0.228052
1 Donablock(DOBO) ke SEK
kr0.4954948
1 Donablock(DOBO) ke BGN
лв0.0875927
1 Donablock(DOBO) ke HUF
Ft17.3283239
1 Donablock(DOBO) ke CZK
1.0920581
1 Donablock(DOBO) ke KWD
د.ك0.01585998
1 Donablock(DOBO) ke ILS
0.1694841
1 Donablock(DOBO) ke BOB
Bs0.357627
1 Donablock(DOBO) ke AZN
0.088111
1 Donablock(DOBO) ke TJS
SM0.4778726
1 Donablock(DOBO) ke GEL
0.1404593
1 Donablock(DOBO) ke AOA
Kz47.289692
1 Donablock(DOBO) ke BHD
.د.ب0.01948808
1 Donablock(DOBO) ke BMD
$0.05183
1 Donablock(DOBO) ke DKK
kr0.3348218
1 Donablock(DOBO) ke HNL
L1.3620924
1 Donablock(DOBO) ke MUR
2.38418
1 Donablock(DOBO) ke NAD
$0.9002871
1 Donablock(DOBO) ke NOK
kr0.528666
1 Donablock(DOBO) ke NZD
$0.0917391
1 Donablock(DOBO) ke PAB
B/.0.05183
1 Donablock(DOBO) ke PGK
K0.2213141
1 Donablock(DOBO) ke QAR
ر.ق0.1886612
1 Donablock(DOBO) ke RSD
дин.5.260745
1 Donablock(DOBO) ke UZS
soʻm617.0237108
1 Donablock(DOBO) ke ALL
L4.3469821
1 Donablock(DOBO) ke ANG
ƒ0.0927757
1 Donablock(DOBO) ke AWG
ƒ0.093294
1 Donablock(DOBO) ke BBD
$0.10366
1 Donablock(DOBO) ke BAM
KM0.0875927
1 Donablock(DOBO) ke BIF
Fr152.84667
1 Donablock(DOBO) ke BND
$0.067379
1 Donablock(DOBO) ke BSD
$0.05183
1 Donablock(DOBO) ke JMD
$8.3109405
1 Donablock(DOBO) ke KHR
208.1523898
1 Donablock(DOBO) ke KMF
Fr22.13141
1 Donablock(DOBO) ke LAK
1,126.7391079
1 Donablock(DOBO) ke LKR
රු15.8014121
1 Donablock(DOBO) ke MDL
L0.8868113
1 Donablock(DOBO) ke MGA
Ar233.468235
1 Donablock(DOBO) ke MOP
P0.41464
1 Donablock(DOBO) ke MVR
0.798182
1 Donablock(DOBO) ke MWK
MK89.826573
1 Donablock(DOBO) ke MZN
MT3.3145285
1 Donablock(DOBO) ke NPR
रु7.344311
1 Donablock(DOBO) ke PYG
367.57836
1 Donablock(DOBO) ke RWF
Fr75.30899
1 Donablock(DOBO) ke SBD
$0.4260426
1 Donablock(DOBO) ke SCR
0.7805598
1 Donablock(DOBO) ke SRD
$1.995455
1 Donablock(DOBO) ke SVC
$0.4529942
1 Donablock(DOBO) ke SZL
L0.8992505
1 Donablock(DOBO) ke TMT
m0.181405
1 Donablock(DOBO) ke TND
د.ت0.15336497
1 Donablock(DOBO) ke TTD
$0.3508891
1 Donablock(DOBO) ke UGX
Sh181.19768
1 Donablock(DOBO) ke XAF
Fr29.43944
1 Donablock(DOBO) ke XCD
$0.139941
1 Donablock(DOBO) ke XOF
Fr29.43944
1 Donablock(DOBO) ke XPF
Fr5.33849
1 Donablock(DOBO) ke BWP
P0.6971135
1 Donablock(DOBO) ke BZD
$0.1041783
1 Donablock(DOBO) ke CVE
$4.9673872
1 Donablock(DOBO) ke DJF
Fr9.22574
1 Donablock(DOBO) ke DOP
$3.332669
1 Donablock(DOBO) ke DZD
د.ج6.7669248
1 Donablock(DOBO) ke FJD
$0.1181724
1 Donablock(DOBO) ke GNF
Fr450.66185
1 Donablock(DOBO) ke GTQ
Q0.3970178
1 Donablock(DOBO) ke GYD
$10.8407628
1 Donablock(DOBO) ke ISK
kr6.53058

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Donablock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Donablock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Donablock

Berapa nilai Donablock (DOBO) hari ini?
Harga live DOBO dalam USD adalah 0.05183 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOBO ke USD saat ini?
Harga DOBO ke USD saat ini adalah $ 0.05183. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Donablock?
Kapitalisasi pasar DOBO adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOBO?
Suplai beredar DOBO adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOBO?
DOBO mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOBO?
DOBO mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan DOBO?
Volume perdagangan 24 jam live DOBO adalah $ 49.47K USD.
Akankah harga DOBO naik lebih tinggi tahun ini?
DOBO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOBO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:28:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

