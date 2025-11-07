BursaDEX+
Harga live DORA hari ini adalah 0.0448 USD. Lacak informasi harga aktual DORA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DORA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DORA

Info Harga DORA

Penjelasan DORA

Situs Web Resmi DORA

Tokenomi DORA

Prakiraan Harga DORA

Riwayat DORA

Panduan Membeli DORA

Konverter DORA ke Mata Uang Fiat

Spot DORA

Futures USDT-M DORA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DORA

Harga DORA(DORA)

Harga Live 1 DORA ke USD:

$0.04482
$0.04482$0.04482
-0.13%1D
USD
Grafik Harga Live DORA (DORA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:32:04 (UTC+8)

Informasi Harga DORA (DORA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04412
$ 0.04412$ 0.04412
Low 24 Jam
$ 0.04524
$ 0.04524$ 0.04524
High 24 Jam

$ 0.04412
$ 0.04412$ 0.04412

$ 0.04524
$ 0.04524$ 0.04524

$ 0.6208942686973458
$ 0.6208942686973458$ 0.6208942686973458

$ 0.000233011351308325
$ 0.000233011351308325$ 0.000233011351308325

-0.05%

-0.13%

-7.63%

-7.63%

Harga aktual DORA (DORA) adalah $ 0.0448. Selama 24 jam terakhir, DORA diperdagangkan antara low $ 0.04412 dan high $ 0.04524, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDORA adalah $ 0.6208942686973458, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000233011351308325.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DORA telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, -0.13% selama 24 jam, dan -7.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DORA (DORA)

No.505

$ 44.36M
$ 44.36M$ 44.36M

$ 57.18K
$ 57.18K$ 57.18K

$ 44.80M
$ 44.80M$ 44.80M

990.09M
990.09M 990.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

99.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar DORA saat ini adalah $ 44.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.18K. Suplai beredar DORA adalah 990.09M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.80M.

Riwayat Harga DORA (DORA) USD

Pantau perubahan harga DORA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000583-0.13%
30 Days$ -0.1469-76.64%
60 Hari$ -0.1292-74.26%
90 Hari$ -0.1751-79.63%
Perubahan Harga DORA Hari Ini

Hari ini, DORA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000583 (-0.13%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DORA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1469 (-76.64%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DORA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DORA terlihat mengalami perubahan $ -0.1292 (-74.26%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DORA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1751 (-79.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DORA (DORA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DORA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DORA (DORA)

DORA adalah proyek CeDeFi berbasis Web3 yang berfokus pada narasi perempuan, logika on-chain, dan tata kelola/governance yang didukung USD1. Proyek ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang struktur kekuasaan melalui konsensus berbasis komunitas dan mekanisme stablecoin.

DORA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DORA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DORA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DORA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DORA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DORA (USD)

Berapa nilai DORA (DORA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DORA (DORA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DORA.

Cek prediksi harga DORA sekarang!

Tokenomi DORA (DORA)

Memahami tokenomi DORA (DORA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DORA sekarang!

Cara membeli DORA (DORA)

Ingin mengetahui cara membeli DORA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DORA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DORA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DORA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DORA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi DORA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DORA

Berapa nilai DORA (DORA) hari ini?
Harga live DORA dalam USD adalah 0.0448 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DORA ke USD saat ini?
Harga DORA ke USD saat ini adalah $ 0.0448. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DORA?
Kapitalisasi pasar DORA adalah $ 44.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DORA?
Suplai beredar DORA adalah 990.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DORA?
DORA mencapai harga ATH sebesar 0.6208942686973458 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DORA?
DORA mencapai harga ATL 0.000233011351308325 USD.
Berapa volume perdagangan DORA?
Volume perdagangan 24 jam live DORA adalah $ 57.18K USD.
Akankah harga DORA naik lebih tinggi tahun ini?
DORA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DORA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DORA (DORA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

