Apa yang dimaksud dengan DORA (DORA)

DORA adalah proyek CeDeFi berbasis Web3 yang berfokus pada narasi perempuan, logika on-chain, dan tata kelola/governance yang didukung USD1. Proyek ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang struktur kekuasaan melalui konsensus berbasis komunitas dan mekanisme stablecoin.

Tokenomi DORA (DORA)

Memahami tokenomi DORA (DORA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DORA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DORA Berapa nilai DORA (DORA) hari ini? Harga live DORA dalam USD adalah 0.0448 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DORA ke USD saat ini? $ 0.0448 . Cobalah Harga DORA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DORA? Kapitalisasi pasar DORA adalah $ 44.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DORA? Suplai beredar DORA adalah 990.09M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DORA? DORA mencapai harga ATH sebesar 0.6208942686973458 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DORA? DORA mencapai harga ATL 0.000233011351308325 USD . Berapa volume perdagangan DORA? Volume perdagangan 24 jam live DORA adalah $ 57.18K USD . Akankah harga DORA naik lebih tinggi tahun ini? DORA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DORA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

