BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bedrock hari ini adalah 0.08044 USD. Lacak informasi harga aktual BR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bedrock hari ini adalah 0.08044 USD. Lacak informasi harga aktual BR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BR

Info Harga BR

Penjelasan BR

Whitepaper BR

Situs Web Resmi BR

Tokenomi BR

Prakiraan Harga BR

Riwayat BR

Panduan Membeli BR

Konverter BR ke Mata Uang Fiat

Spot BR

Futures USDT-M BR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bedrock

Harga Bedrock(BR)

Harga Live 1 BR ke USD:

$0.08044
$0.08044$0.08044
+4.07%1D
USD
Grafik Harga Live Bedrock (BR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:32 (UTC+8)

Informasi Harga Bedrock (BR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722
Low 24 Jam
$ 0.08562
$ 0.08562$ 0.08562
High 24 Jam

$ 0.07722
$ 0.07722$ 0.07722

$ 0.08562
$ 0.08562$ 0.08562

$ 0.22056296219492613
$ 0.22056296219492613$ 0.22056296219492613

$ 0.03902018689786832
$ 0.03902018689786832$ 0.03902018689786832

-1.26%

+4.07%

+7.49%

+7.49%

Harga aktual Bedrock (BR) adalah $ 0.08044. Selama 24 jam terakhir, BR diperdagangkan antara low $ 0.07722 dan high $ 0.08562, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBR adalah $ 0.22056296219492613, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03902018689786832.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BR telah berubah sebesar -1.26% selama 1 jam terakhir, +4.07% selama 24 jam, dan +7.49% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bedrock (BR)

No.831

$ 18.50M
$ 18.50M$ 18.50M

$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K

$ 80.44M
$ 80.44M$ 80.44M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Bedrock saat ini adalah $ 18.50M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 59.83K. Suplai beredar BR adalah 230.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 80.44M.

Riwayat Harga Bedrock (BR) USD

Pantau perubahan harga Bedrock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0031459+4.07%
30 Days$ +0.00867+12.08%
60 Hari$ +0.01054+15.07%
90 Hari$ +0.03039+60.71%
Perubahan Harga Bedrock Hari Ini

Hari ini, BR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0031459 (+4.07%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bedrock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00867 (+12.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bedrock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BR terlihat mengalami perubahan $ +0.01054 (+15.07%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bedrock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.03039 (+60.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bedrock (BR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bedrock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bedrock (BR)

Bedrock is the first multi-asset liquid restaking protocol, pioneering Bitcoin staking with uniBTC. As the leading BTC liquid staking token, uniBTC lets holders earn rewards while maintaining liquidity, unlocking new yield opportunities in Bitcoin’s $1T market. With a cutting-edge approach to BTCFi 2.0, Bedrock is redefining Bitcoin’s role in DeFi—and extending liquid restaking across 12+ blockchains for BTC, ETH, and DePIN assets.

Bedrock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bedrock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bedrock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bedrock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bedrock (USD)

Berapa nilai Bedrock (BR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bedrock (BR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bedrock.

Cek prediksi harga Bedrock sekarang!

Tokenomi Bedrock (BR)

Memahami tokenomi Bedrock (BR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BR sekarang!

Cara membeli Bedrock (BR)

Ingin mengetahui cara membeli Bedrock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bedrock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BR ke Mata Uang Lokal

1 Bedrock(BR) ke VND
2,116.7786
1 Bedrock(BR) ke AUD
A$0.1238776
1 Bedrock(BR) ke GBP
0.0611344
1 Bedrock(BR) ke EUR
0.0691784
1 Bedrock(BR) ke USD
$0.08044
1 Bedrock(BR) ke MYR
RM0.3362392
1 Bedrock(BR) ke TRY
3.3937636
1 Bedrock(BR) ke JPY
¥12.22688
1 Bedrock(BR) ke ARS
ARS$116.7482028
1 Bedrock(BR) ke RUB
6.5349456
1 Bedrock(BR) ke INR
7.1326148
1 Bedrock(BR) ke IDR
Rp1,340.6661304
1 Bedrock(BR) ke PHP
4.7475688
1 Bedrock(BR) ke EGP
￡E.3.804812
1 Bedrock(BR) ke BRL
R$0.430354
1 Bedrock(BR) ke CAD
C$0.1134204
1 Bedrock(BR) ke BDT
9.8144844
1 Bedrock(BR) ke NGN
115.7402896
1 Bedrock(BR) ke COP
$308.1986204
1 Bedrock(BR) ke ZAR
R.1.3980472
1 Bedrock(BR) ke UAH
3.3833064
1 Bedrock(BR) ke TZS
T.Sh.197.64108
1 Bedrock(BR) ke VES
Bs18.25988
1 Bedrock(BR) ke CLP
$75.85492
1 Bedrock(BR) ke PKR
Rs22.7355616
1 Bedrock(BR) ke KZT
42.3138532
1 Bedrock(BR) ke THB
฿2.6054516
1 Bedrock(BR) ke TWD
NT$2.4928356
1 Bedrock(BR) ke AED
د.إ0.2952148
1 Bedrock(BR) ke CHF
Fr0.064352
1 Bedrock(BR) ke HKD
HK$0.6250188
1 Bedrock(BR) ke AMD
֏30.760256
1 Bedrock(BR) ke MAD
.د.م0.748092
1 Bedrock(BR) ke MXN
$1.4945752
1 Bedrock(BR) ke SAR
ريال0.30165
1 Bedrock(BR) ke ETB
Br12.3789116
1 Bedrock(BR) ke KES
KSh10.3896304
1 Bedrock(BR) ke JOD
د.أ0.05703196
1 Bedrock(BR) ke PLN
0.2960192
1 Bedrock(BR) ke RON
лв0.353936
1 Bedrock(BR) ke SEK
kr0.7690064
1 Bedrock(BR) ke BGN
лв0.1359436
1 Bedrock(BR) ke HUF
Ft26.8935052
1 Bedrock(BR) ke CZK
1.6948708
1 Bedrock(BR) ke KWD
د.ك0.02461464
1 Bedrock(BR) ke ILS
0.2630388
1 Bedrock(BR) ke BOB
Bs0.555036
1 Bedrock(BR) ke AZN
0.136748
1 Bedrock(BR) ke TJS
SM0.7416568
1 Bedrock(BR) ke GEL
0.2179924
1 Bedrock(BR) ke AOA
Kz73.7304996
1 Bedrock(BR) ke BHD
.د.ب0.03032588
1 Bedrock(BR) ke BMD
$0.08044
1 Bedrock(BR) ke DKK
kr0.5196424
1 Bedrock(BR) ke HNL
L2.1187896
1 Bedrock(BR) ke MUR
3.70024
1 Bedrock(BR) ke NAD
$1.3972428
1 Bedrock(BR) ke NOK
kr0.8196836
1 Bedrock(BR) ke NZD
$0.1423788
1 Bedrock(BR) ke PAB
B/.0.08044
1 Bedrock(BR) ke PGK
K0.337848
1 Bedrock(BR) ke QAR
ر.ق0.2928016
1 Bedrock(BR) ke RSD
дин.8.16466
1 Bedrock(BR) ke UZS
soʻm969.1564036
1 Bedrock(BR) ke ALL
L6.744894
1 Bedrock(BR) ke ANG
ƒ0.1439876
1 Bedrock(BR) ke AWG
ƒ0.144792
1 Bedrock(BR) ke BBD
$0.16088
1 Bedrock(BR) ke BAM
KM0.1359436
1 Bedrock(BR) ke BIF
Fr237.21756
1 Bedrock(BR) ke BND
$0.104572
1 Bedrock(BR) ke BSD
$0.08044
1 Bedrock(BR) ke JMD
$12.898554
1 Bedrock(BR) ke KHR
323.0518664
1 Bedrock(BR) ke KMF
Fr33.7848
1 Bedrock(BR) ke LAK
1,748.6956172
1 Bedrock(BR) ke LKR
රු24.5237428
1 Bedrock(BR) ke MDL
L1.36748
1 Bedrock(BR) ke MGA
Ar362.34198
1 Bedrock(BR) ke MOP
P0.64352
1 Bedrock(BR) ke MVR
1.238776
1 Bedrock(BR) ke MWK
MK139.6526884
1 Bedrock(BR) ke MZN
MT5.144138
1 Bedrock(BR) ke NPR
रु11.398348
1 Bedrock(BR) ke PYG
570.48048
1 Bedrock(BR) ke RWF
Fr116.71844
1 Bedrock(BR) ke SBD
$0.6620212
1 Bedrock(BR) ke SCR
1.210622
1 Bedrock(BR) ke SRD
$3.09694
1 Bedrock(BR) ke SVC
$0.7030456
1 Bedrock(BR) ke SZL
L1.3964384
1 Bedrock(BR) ke TMT
m0.28154
1 Bedrock(BR) ke TND
د.ت0.23802196
1 Bedrock(BR) ke TTD
$0.5445788
1 Bedrock(BR) ke UGX
Sh281.21824
1 Bedrock(BR) ke XAF
Fr45.60948
1 Bedrock(BR) ke XCD
$0.217188
1 Bedrock(BR) ke XOF
Fr45.60948
1 Bedrock(BR) ke XPF
Fr8.28532
1 Bedrock(BR) ke BWP
P1.081918
1 Bedrock(BR) ke BZD
$0.1616844
1 Bedrock(BR) ke CVE
$7.7093696
1 Bedrock(BR) ke DJF
Fr14.23788
1 Bedrock(BR) ke DOP
$5.1730964
1 Bedrock(BR) ke DZD
د.ج10.4958112
1 Bedrock(BR) ke FJD
$0.1834032
1 Bedrock(BR) ke GNF
Fr699.4258
1 Bedrock(BR) ke GTQ
Q0.6161704
1 Bedrock(BR) ke GYD
$16.8248304
1 Bedrock(BR) ke ISK
kr10.13544

Sumber Daya Bedrock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bedrock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bedrock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bedrock

Berapa nilai Bedrock (BR) hari ini?
Harga live BR dalam USD adalah 0.08044 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BR ke USD saat ini?
Harga BR ke USD saat ini adalah $ 0.08044. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bedrock?
Kapitalisasi pasar BR adalah $ 18.50M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BR?
Suplai beredar BR adalah 230.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BR?
BR mencapai harga ATH sebesar 0.22056296219492613 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BR?
BR mencapai harga ATL 0.03902018689786832 USD.
Berapa volume perdagangan BR?
Volume perdagangan 24 jam live BR adalah $ 59.83K USD.
Akankah harga BR naik lebih tinggi tahun ini?
BR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:15:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bedrock (BR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BR ke USD

Jumlah

BR
BR
USD
USD

1 BR = 0.08044 USD

Perdagangkan BR

BR/USDT
$0.08044
$0.08044$0.08044
+4.16%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,400.00
$101,400.00$101,400.00

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.91
$3,308.91$3,308.91

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.57
$154.57$154.57

-0.86%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0583
$1.0583$1.0583

+23.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,400.00
$101,400.00$101,400.00

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.91
$3,308.91$3,308.91

+0.27%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.57
$154.57$154.57

-0.86%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2074
$2.2074$2.2074

-1.21%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0098
$1.0098$1.0098

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0327
$0.0327$0.0327

-34.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003991
$0.0003991$0.0003991

+166.06%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012698
$0.012698$0.012698

+1,169.80%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.006
$4.006$4.006

+300.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007375
$0.007375$0.007375

+245.59%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001939
$0.001939$0.001939

+78.21%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002287
$0.0000002287$0.0000002287

+52.46%