Apa yang dimaksud dengan Dtec (DTEC)

Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices. Dtec Assistant is an intelligent vehicle assistant software with artificial intelligence (AI) that can work on the existing software platform of different classes of vehicles. Thanks to its advanced natural language processing (NLP) model, it enables users to communicate with vehicles as if they were talking to a real person, to control the hardware and applications in the vehicle with voice, and to get information about any subject by chatting thanks to the DtecGPT module. The Dtec assistant is also capable of controlling all IoT (internet of things) devices.

Dtec tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dtec Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dtec Berapa nilai Dtec (DTEC) hari ini? Harga live DTEC dalam USD adalah 0.01071 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DTEC ke USD saat ini? $ 0.01071 . Cobalah Harga DTEC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Dtec? Kapitalisasi pasar DTEC adalah $ 1.31M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DTEC? Suplai beredar DTEC adalah 122.12M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DTEC? DTEC mencapai harga ATH sebesar 0.209790098274572 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DTEC? DTEC mencapai harga ATL 0.010791317698333691 USD . Berapa volume perdagangan DTEC? Volume perdagangan 24 jam live DTEC adalah $ 107.09K USD . Akankah harga DTEC naik lebih tinggi tahun ini? DTEC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DTEC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Dtec (DTEC)

