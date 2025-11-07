BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live EDU Coin hari ini adalah 0.15812 USD. Lacak informasi harga aktual EDU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live EDU Coin hari ini adalah 0.15812 USD. Lacak informasi harga aktual EDU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EDU

Info Harga EDU

Penjelasan EDU

Whitepaper EDU

Situs Web Resmi EDU

Tokenomi EDU

Prakiraan Harga EDU

Riwayat EDU

Panduan Membeli EDU

Konverter EDU ke Mata Uang Fiat

Spot EDU

Futures USDT-M EDU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo EDU Coin

Harga EDU Coin(EDU)

Harga Live 1 EDU ke USD:

$0.15812
$0.15812$0.15812
+3.05%1D
USD
Grafik Harga Live EDU Coin (EDU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:42 (UTC+8)

Informasi Harga EDU Coin (EDU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.15152
$ 0.15152$ 0.15152
Low 24 Jam
$ 0.1636
$ 0.1636$ 0.1636
High 24 Jam

$ 0.15152
$ 0.15152$ 0.15152

$ 0.1636
$ 0.1636$ 0.1636

$ 1.6841468160643183
$ 1.6841468160643183$ 1.6841468160643183

$ 0.049737407935323344
$ 0.049737407935323344$ 0.049737407935323344

-1.52%

+3.05%

-9.65%

-9.65%

Harga aktual EDU Coin (EDU) adalah $ 0.15812. Selama 24 jam terakhir, EDU diperdagangkan antara low $ 0.15152 dan high $ 0.1636, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDU adalah $ 1.6841468160643183, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.049737407935323344.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDU telah berubah sebesar -1.52% selama 1 jam terakhir, +3.05% selama 24 jam, dan -9.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EDU Coin (EDU)

No.306

$ 94.77M
$ 94.77M$ 94.77M

$ 927.01K
$ 927.01K$ 927.01K

$ 158.12M
$ 158.12M$ 158.12M

599.33M
599.33M 599.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

59.93%

BSC

Kapitalisasi Pasar EDU Coin saat ini adalah $ 94.77M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 927.01K. Suplai beredar EDU adalah 599.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 158.12M.

Riwayat Harga EDU Coin (EDU) USD

Pantau perubahan harga EDU Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0046799+3.05%
30 Days$ +0.01042+7.05%
60 Hari$ +0.02802+21.53%
90 Hari$ +0.02172+15.92%
Perubahan Harga EDU Coin Hari Ini

Hari ini, EDU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0046799 (+3.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EDU Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01042 (+7.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EDU Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EDU terlihat mengalami perubahan $ +0.02802 (+21.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EDU Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02172 (+15.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EDU Coin (EDU)?

Lihat halaman Riwayat Harga EDU Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EDU Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EDU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EDU Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EDU Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EDU Coin (USD)

Berapa nilai EDU Coin (EDU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EDU Coin (EDU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDU Coin.

Cek prediksi harga EDU Coin sekarang!

Tokenomi EDU Coin (EDU)

Memahami tokenomi EDU Coin (EDU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDU sekarang!

Cara membeli EDU Coin (EDU)

Ingin mengetahui cara membeli EDU Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EDU Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDU ke Mata Uang Lokal

1 EDU Coin(EDU) ke VND
4,160.9278
1 EDU Coin(EDU) ke AUD
A$0.2435048
1 EDU Coin(EDU) ke GBP
0.1201712
1 EDU Coin(EDU) ke EUR
0.1359832
1 EDU Coin(EDU) ke USD
$0.15812
1 EDU Coin(EDU) ke MYR
RM0.6609416
1 EDU Coin(EDU) ke TRY
6.6710828
1 EDU Coin(EDU) ke JPY
¥24.03424
1 EDU Coin(EDU) ke ARS
ARS$229.4906244
1 EDU Coin(EDU) ke RUB
12.8456688
1 EDU Coin(EDU) ke INR
14.0205004
1 EDU Coin(EDU) ke IDR
Rp2,635.3322792
1 EDU Coin(EDU) ke PHP
9.3322424
1 EDU Coin(EDU) ke EGP
￡E.7.479076
1 EDU Coin(EDU) ke BRL
R$0.845942
1 EDU Coin(EDU) ke CAD
C$0.2229492
1 EDU Coin(EDU) ke BDT
19.2922212
1 EDU Coin(EDU) ke NGN
227.5093808
1 EDU Coin(EDU) ke COP
$605.8225492
1 EDU Coin(EDU) ke ZAR
R.2.7481256
1 EDU Coin(EDU) ke UAH
6.6505272
1 EDU Coin(EDU) ke TZS
T.Sh.388.50084
1 EDU Coin(EDU) ke VES
Bs35.89324
1 EDU Coin(EDU) ke CLP
$149.10716
1 EDU Coin(EDU) ke PKR
Rs44.6910368
1 EDU Coin(EDU) ke KZT
83.1758636
1 EDU Coin(EDU) ke THB
฿5.1215068
1 EDU Coin(EDU) ke TWD
NT$4.9001388
1 EDU Coin(EDU) ke AED
د.إ0.5803004
1 EDU Coin(EDU) ke CHF
Fr0.126496
1 EDU Coin(EDU) ke HKD
HK$1.2285924
1 EDU Coin(EDU) ke AMD
֏60.465088
1 EDU Coin(EDU) ke MAD
.د.م1.470516
1 EDU Coin(EDU) ke MXN
$2.9378696
1 EDU Coin(EDU) ke SAR
ريال0.59295
1 EDU Coin(EDU) ke ETB
Br24.3330868
1 EDU Coin(EDU) ke KES
KSh20.4227792
1 EDU Coin(EDU) ke JOD
د.أ0.11210708
1 EDU Coin(EDU) ke PLN
0.5818816
1 EDU Coin(EDU) ke RON
лв0.695728
1 EDU Coin(EDU) ke SEK
kr1.5116272
1 EDU Coin(EDU) ke BGN
лв0.2672228
1 EDU Coin(EDU) ke HUF
Ft52.8642596
1 EDU Coin(EDU) ke CZK
3.3315884
1 EDU Coin(EDU) ke KWD
د.ك0.04838472
1 EDU Coin(EDU) ke ILS
0.5170524
1 EDU Coin(EDU) ke BOB
Bs1.091028
1 EDU Coin(EDU) ke AZN
0.268804
1 EDU Coin(EDU) ke TJS
SM1.4578664
1 EDU Coin(EDU) ke GEL
0.4285052
1 EDU Coin(EDU) ke AOA
Kz144.9312108
1 EDU Coin(EDU) ke BHD
.د.ب0.05961124
1 EDU Coin(EDU) ke BMD
$0.15812
1 EDU Coin(EDU) ke DKK
kr1.0214552
1 EDU Coin(EDU) ke HNL
L4.1648808
1 EDU Coin(EDU) ke MUR
7.27352
1 EDU Coin(EDU) ke NAD
$2.7465444
1 EDU Coin(EDU) ke NOK
kr1.6112428
1 EDU Coin(EDU) ke NZD
$0.2798724
1 EDU Coin(EDU) ke PAB
B/.0.15812
1 EDU Coin(EDU) ke PGK
K0.664104
1 EDU Coin(EDU) ke QAR
ر.ق0.5755568
1 EDU Coin(EDU) ke RSD
дин.16.04918
1 EDU Coin(EDU) ke UZS
soʻm1,905.0598028
1 EDU Coin(EDU) ke ALL
L13.258362
1 EDU Coin(EDU) ke ANG
ƒ0.2830348
1 EDU Coin(EDU) ke AWG
ƒ0.284616
1 EDU Coin(EDU) ke BBD
$0.31624
1 EDU Coin(EDU) ke BAM
KM0.2672228
1 EDU Coin(EDU) ke BIF
Fr466.29588
1 EDU Coin(EDU) ke BND
$0.205556
1 EDU Coin(EDU) ke BSD
$0.15812
1 EDU Coin(EDU) ke JMD
$25.354542
1 EDU Coin(EDU) ke KHR
635.0194072
1 EDU Coin(EDU) ke KMF
Fr66.4104
1 EDU Coin(EDU) ke LAK
3,437.3912356
1 EDU Coin(EDU) ke LKR
රු48.2060444
1 EDU Coin(EDU) ke MDL
L2.68804
1 EDU Coin(EDU) ke MGA
Ar712.25154
1 EDU Coin(EDU) ke MOP
P1.26496
1 EDU Coin(EDU) ke MVR
2.435048
1 EDU Coin(EDU) ke MWK
MK274.5137132
1 EDU Coin(EDU) ke MZN
MT10.111774
1 EDU Coin(EDU) ke NPR
रु22.405604
1 EDU Coin(EDU) ke PYG
1,121.38704
1 EDU Coin(EDU) ke RWF
Fr229.43212
1 EDU Coin(EDU) ke SBD
$1.3013276
1 EDU Coin(EDU) ke SCR
2.379706
1 EDU Coin(EDU) ke SRD
$6.08762
1 EDU Coin(EDU) ke SVC
$1.3819688
1 EDU Coin(EDU) ke SZL
L2.7449632
1 EDU Coin(EDU) ke TMT
m0.55342
1 EDU Coin(EDU) ke TND
د.ت0.46787708
1 EDU Coin(EDU) ke TTD
$1.0704724
1 EDU Coin(EDU) ke UGX
Sh552.78752
1 EDU Coin(EDU) ke XAF
Fr89.65404
1 EDU Coin(EDU) ke XCD
$0.426924
1 EDU Coin(EDU) ke XOF
Fr89.65404
1 EDU Coin(EDU) ke XPF
Fr16.28636
1 EDU Coin(EDU) ke BWP
P2.126714
1 EDU Coin(EDU) ke BZD
$0.3178212
1 EDU Coin(EDU) ke CVE
$15.1542208
1 EDU Coin(EDU) ke DJF
Fr27.98724
1 EDU Coin(EDU) ke DOP
$10.1686972
1 EDU Coin(EDU) ke DZD
د.ج20.6314976
1 EDU Coin(EDU) ke FJD
$0.3605136
1 EDU Coin(EDU) ke GNF
Fr1,374.8534
1 EDU Coin(EDU) ke GTQ
Q1.2111992
1 EDU Coin(EDU) ke GYD
$33.0723792
1 EDU Coin(EDU) ke ISK
kr19.92312

Sumber Daya EDU Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EDU Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EDU Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EDU Coin

Berapa nilai EDU Coin (EDU) hari ini?
Harga live EDU dalam USD adalah 0.15812 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDU ke USD saat ini?
Harga EDU ke USD saat ini adalah $ 0.15812. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EDU Coin?
Kapitalisasi pasar EDU adalah $ 94.77M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDU?
Suplai beredar EDU adalah 599.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDU?
EDU mencapai harga ATH sebesar 1.6841468160643183 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDU?
EDU mencapai harga ATL 0.049737407935323344 USD.
Berapa volume perdagangan EDU?
Volume perdagangan 24 jam live EDU adalah $ 927.01K USD.
Akankah harga EDU naik lebih tinggi tahun ini?
EDU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting EDU Coin (EDU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EDU ke USD

Jumlah

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.15812 USD

Perdagangkan EDU

EDU/USDT
$0.15812
$0.15812$0.15812
+3.15%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,403.47
$101,403.47$101,403.47

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.08
$3,301.08$3,301.08

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.26
$154.26$154.26

-1.06%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0435
$1.0435$1.0435

+21.62%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,403.47
$101,403.47$101,403.47

-0.59%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.08
$3,301.08$3,301.08

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.26
$154.26$154.26

-1.06%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2061
$2.2061$2.2061

-1.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0036
$1.0036$1.0036

-1.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0468
$0.0468$0.0468

-6.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004039
$0.0004039$0.0004039

+169.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012697
$0.012697$0.012697

+1,169.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.191
$4.191$4.191

+319.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007328
$0.007328$0.007328

+243.39%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001849
$0.001849$0.001849

+69.94%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002409
$0.0000002409$0.0000002409

+60.60%