Apa yang dimaksud dengan EDU Coin (EDU)

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EDU Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EDU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang EDU Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EDU Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EDU Coin (USD)

Berapa nilai EDU Coin (EDU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EDU Coin (EDU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EDU Coin.

Cek prediksi harga EDU Coin sekarang!

Tokenomi EDU Coin (EDU)

Memahami tokenomi EDU Coin (EDU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDU sekarang!

Cara membeli EDU Coin (EDU)

Ingin mengetahui cara membeli EDU Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EDU Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDU ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya EDU Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EDU Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EDU Coin Berapa nilai EDU Coin (EDU) hari ini? Harga live EDU dalam USD adalah 0.15812 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EDU ke USD saat ini? $ 0.15812 . Cobalah Harga EDU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar EDU Coin? Kapitalisasi pasar EDU adalah $ 94.77M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EDU? Suplai beredar EDU adalah 599.33M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EDU? EDU mencapai harga ATH sebesar 1.6841468160643183 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EDU? EDU mencapai harga ATL 0.049737407935323344 USD . Berapa volume perdagangan EDU? Volume perdagangan 24 jam live EDU adalah $ 927.01K USD . Akankah harga EDU naik lebih tinggi tahun ini? EDU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

