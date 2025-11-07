BursaDEX+
Harga live Everton FC Fan Token hari ini adalah 0.0966 USD. Lacak informasi harga aktual EFC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EFC dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0967
-1.52%1D
Grafik Harga Live Everton FC Fan Token (EFC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:24:49 (UTC+8)

Informasi Harga Everton FC Fan Token (EFC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0954
Low 24 Jam
$ 0.1036
High 24 Jam

$ 0.0954
$ 0.1036
$ 2.9767507538883224
$ 0
-1.53%

-1.52%

-8.44%

-8.44%

Harga aktual Everton FC Fan Token (EFC) adalah $ 0.0966. Selama 24 jam terakhir, EFC diperdagangkan antara low $ 0.0954 dan high $ 0.1036, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEFC adalah $ 2.9767507538883224, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EFC telah berubah sebesar -1.53% selama 1 jam terakhir, -1.52% selama 24 jam, dan -8.44% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Everton FC Fan Token (EFC)

No.2378

$ 574.69K
$ 54.16K
$ 966.00K
5.95M
10,000,000
10,000,000
59.49%

CHZ

Kapitalisasi Pasar Everton FC Fan Token saat ini adalah $ 574.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.16K. Suplai beredar EFC adalah 5.95M, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 966.00K.

Riwayat Harga Everton FC Fan Token (EFC) USD

Pantau perubahan harga Everton FC Fan Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001493-1.52%
30 Days$ -0.0378-28.13%
60 Hari$ -0.0575-37.32%
90 Hari$ -0.0725-42.88%
Perubahan Harga Everton FC Fan Token Hari Ini

Hari ini, EFC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001493 (-1.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Everton FC Fan Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0378 (-28.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Everton FC Fan Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EFC terlihat mengalami perubahan $ -0.0575 (-37.32%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Everton FC Fan Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0725 (-42.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Everton FC Fan Token (EFC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Everton FC Fan Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Everton FC Fan Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EFC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Everton FC Fan Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Everton FC Fan Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Everton FC Fan Token (USD)

Berapa nilai Everton FC Fan Token (EFC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Everton FC Fan Token (EFC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Everton FC Fan Token.

Cek prediksi harga Everton FC Fan Token sekarang!

Tokenomi Everton FC Fan Token (EFC)

Memahami tokenomi Everton FC Fan Token (EFC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EFC sekarang!

Cara membeli Everton FC Fan Token (EFC)

Ingin mengetahui cara membeli Everton FC Fan Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Everton FC Fan Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EFC ke Mata Uang Lokal

1 Everton FC Fan Token(EFC) ke VND
2,542.029
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AUD
A$0.148764
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GBP
0.073416
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke EUR
0.083076
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke USD
$0.0966
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MYR
RM0.403788
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TRY
4.075554
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke JPY
¥14.6832
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ARS
ARS$140.202342
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RUB
7.847784
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke INR
8.565522
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke IDR
Rp1,609.999356
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PHP
5.701332
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke EGP
￡E.4.56918
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BRL
R$0.51681
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CAD
C$0.136206
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BDT
11.786166
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NGN
138.991944
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke COP
$370.114206
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ZAR
R.1.678908
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke UAH
4.062996
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TZS
T.Sh.237.3462
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke VES
Bs21.9282
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CLP
$91.0938
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PKR
Rs27.303024
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KZT
50.814498
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke THB
฿3.128874
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TWD
NT$2.993634
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AED
د.إ0.354522
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CHF
Fr0.07728
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HKD
HK$0.750582
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AMD
֏36.93984
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MAD
.د.م0.89838
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MXN
$1.794828
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SAR
ريال0.36225
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ETB
Br14.865774
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KES
KSh12.476856
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke JOD
د.أ0.0684894
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PLN
0.355488
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RON
лв0.42504
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SEK
kr0.923496
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BGN
лв0.163254
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HUF
Ft32.296278
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CZK
2.035362
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KWD
د.ك0.0295596
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ILS
0.315882
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BOB
Bs0.66654
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AZN
0.16422
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TJS
SM0.890652
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GEL
0.261786
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AOA
Kz88.542594
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BHD
.د.ب0.0364182
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BMD
$0.0966
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke DKK
kr0.624036
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke HNL
L2.544444
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MUR
4.4436
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NAD
$1.677942
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NOK
kr0.984354
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NZD
$0.170982
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PAB
B/.0.0966
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PGK
K0.40572
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke QAR
ر.ق0.351624
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RSD
дин.9.8049
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke UZS
soʻm1,163.855154
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ALL
L8.09991
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ANG
ƒ0.172914
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke AWG
ƒ0.17388
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BBD
$0.1932
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BAM
KM0.163254
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BIF
Fr284.8734
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BND
$0.12558
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BSD
$0.0966
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke JMD
$15.48981
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KHR
387.951396
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke KMF
Fr40.572
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke LAK
2,099.999958
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke LKR
රු29.450442
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MDL
L1.6422
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MGA
Ar435.1347
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MOP
P0.7728
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MVR
1.48764
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MWK
MK167.708226
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke MZN
MT6.17757
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke NPR
रु13.68822
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke PYG
685.0872
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke RWF
Fr140.1666
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SBD
$0.795018
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SCR
1.45383
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SRD
$3.7191
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SVC
$0.844284
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke SZL
L1.676976
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TMT
m0.3381
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TND
د.ت0.2858394
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke TTD
$0.653982
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke UGX
Sh337.7136
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke XAF
Fr54.7722
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke XCD
$0.26082
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke XOF
Fr54.7722
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke XPF
Fr9.9498
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BWP
P1.29927
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke BZD
$0.194166
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke CVE
$9.258144
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke DJF
Fr17.0982
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke DOP
$6.212346
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke DZD
د.ج12.604368
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke FJD
$0.220248
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GNF
Fr839.937
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GTQ
Q0.739956
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke GYD
$20.204856
1 Everton FC Fan Token(EFC) ke ISK
kr12.1716

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Everton FC Fan Token

Berapa nilai Everton FC Fan Token (EFC) hari ini?
Harga live EFC dalam USD adalah 0.0966 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EFC ke USD saat ini?
Harga EFC ke USD saat ini adalah $ 0.0966. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Everton FC Fan Token?
Kapitalisasi pasar EFC adalah $ 574.69K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EFC?
Suplai beredar EFC adalah 5.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EFC?
EFC mencapai harga ATH sebesar 2.9767507538883224 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EFC?
EFC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan EFC?
Volume perdagangan 24 jam live EFC adalah $ 54.16K USD.
Akankah harga EFC naik lebih tinggi tahun ini?
EFC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EFC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Everton FC Fan Token (EFC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

